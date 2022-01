–

La escalada en el conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania esta en una situación alarmante. La disputa geopolítica entre Estados Unidos-OTAN y Rusia llego hasta Latinoamérica. El vicecanciller ruso Serguei Riabkov declaró que si es necesario «no confirmaría ni excluiría» la posibilidad de un despliegue de «infraestructura militar» en Cuba y Venezuela. Para el debate reproducimos el comunicado de la organización Comunistas Cuba. Por ANRed

El vicecanciller ruso, Serguei Riabkov, dijo que “no confirmaría ni excluiría” la posibilidad de que Rusia pueda enviar elementos militares a Cuba y Venezuela si las conversaciones fracasan y aumenta la presión de Estados Unidos sobre su país pic.twitter.com/cxzcA5ZT6N — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 13, 2022

Reproducimos comunicado:

El vicecanciller ruso Serguei Riabkov declaró este jueves que si aumenta la escalada de tensiones entre su país y Estados Unidos, Rusia pudiera desplegar «infraestructura militar» en Cuba. Actualmente, Cuba no se encuentra involucrada en ningún conflicto bélico. Con sus declaraciones, Riabkov intenta involucrar a Cuba en una escalada de tensión militar de la cual nuestro país no forma parte.

El posible despliegue de «infraestructura militar» rusa solo conviene al Gobierno ruso. La clase trabajadora cubana ha sabido resistir décadas de bloqueo económico y no tiene miedo en enfrentar al imperialismo en caso de que este invadiese para destruir el socialismo cubano. Tampoco tiene miedo en cualquier circunstancia que Estados Unidos intervenga en Cuba. Pero esta vez, el recrudecimiento del bloqueo y una agresión militar solo estaría provocada porque Rusia intentó presionar a Estados Unidos.

Rusia se encuentra a escasos kilómetros de Alaska ¿Por qué Rusia no coloca sus misiles apuntando a Alaska y pretende exponernos a nosotros como carne de cañón? ¡Que sean coherentes y coloquen sus misiles en el Estrecho de Bering!

En 1914, los bolcheviques, Trotski y Rosa Luxemburgo, partiendo del marxismo y el internacionalismo, dijeron que la clase trabajadora europea no tenía nada que ganar con la Primera Guerra Mundial y por tanto condenaron la participación de sus respectivos países en dicho conflicto bélico. Hoy, Comunistas se posiciona una vez más al lado de los intereses de la clase trabajadora cubana, en contra de las pretensiones belicistas del gobierno burgués ruso. Al mismo tiempo llamamos a que el gobierno cubano no acepte involucrarse en un conflicto del cual no forma parte. Comunistas considera necesario que la cancillería cubana se pronuncie ante las declaraciones de Riabkov.

No se confunda la Crisis de los Misiles con este actual escenario. En octubre de 1962 Cuba se encontraba bajo una amenaza real de invasión estadounidense. Hoy, el despliegue de tropas rusas en Cuba solo responde a los intereses político-militares de Rusia. No es internacionalismo: es injerencismo. Al finalizar la Crisis de los Misiles, ante las intenciones de que tropas de la ONU se desplegaran en Cuba para observar el desarme de las armas estratégicas soviéticas, Fidel Castro, -refiriéndose a la intervención de la ONU en dicho país africano- advirtió que “Cuba no es el Congo”. Ahora recordamos que Cuba no es Crimea.

En resumen:

Comunistas condena las declaraciones injerencistas del vicecanciller ruso, Serguei Riabkov y respetuosamente solicita al gobierno cubano un pronunciamiento al respecto. Aún más que ya Estados Unidos se ha pronunciado. El gobierno cubano no puede continuar en silencio cuando dos grandes potencias capitalistas discuten si colocar “infraestructura militar” en Cuba o no. No somos peón de nadie. La guerra solo está justificada si es una guerra revolucionaria. En este caso es una guerra por intereses de Estados burgueses.

¡Estamos dispuestos a defender el socialismo ante una posible invasión estadounidense, pero no estamos dispuestos a involucrarnos en un conflicto bélico que solo responde a intereses imperialistas!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Abajo el imperialismo!

¡Viva la clase trabajadora cubana!

Socialismo y Libertad

¡Patria o muerte!

¡Socialismo o muerte!

¡Venceremos!