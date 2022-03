–

Declaracion Publica

Ante inicio de preparaci贸n de

Juicio Oral caso HURACAN.

Mediante la presente, a la opini贸n p煤blica local

nacional e internacional declaramos lo siguiente;

1. Una vez m谩s el poder judicial ha demostrado ser un

贸rgano parcial y racista. Que tiene un trato muy diferente cuando los acusados

son mapuche, a los cuales a priori se les condena a煤n antes de recibir una

sentencia. En el caso del montaje de la banda terrorista liderada por el ex General

Villalobos denominada operaci贸n Hurac谩n del cual somos querellantes se han

valido de todos los medios para dilatar el proceso que lleva casi cinco a帽os,

en los cuales a煤n no existe una sentencia justa y ejemplificadora hacia todos

los ex carabineros que compon铆an la desaparecida unidad de inteligencia UIOE.

2. El d铆a martes 08 de marzo en el Tribunal de Garant铆a

de la ciudad de Temuco, finalmente se da inicio a la audiencia de presentaci贸n

de juicio oral d贸nde ha solicitud de la defensa de los terroristas de estado (ex

carabineros) la jueza Marcia Castillo resolvi贸 modificar la acusaci贸n

excluyendo la agravante que consiste en aprovecharse de la calidad de

funcionario p煤blico para cometer delitos, implantaci贸n y manipulaci贸n de

pruebas falsas en nuestra contra.

3. Situaci贸n que es inaudita ya que la calidad de agentes

policiales de inteligencia les facilito para realizar todo el montaje que

condujo a nuestra detenci贸n, prisi贸n y demostraci贸n p煤blica como terroristas.

As铆 juzgan los tribunales racistas de Chile que protegen a este conjunto de

ratas cobardes que carecen de toda valent铆a y dignidad.

Jaime Huenchullan Cayul

Rodrigo Huenchullan Cayul

Miembros del Territorio de Temucuicui.

Temucuicui jueves 11 de marzo de

2022