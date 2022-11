–

De parte de ANRed November 10, 2022 266 puntos de vista

La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones moviliz贸 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, a cargo de Juan Cabandi茅, donde entregaron una carta, firmada por asambleas socioambientales de todo el pa铆s, en la que fijan su posici贸n ante la participaci贸n de una delegaci贸n del gobierno de Alberto Fern谩ndez en la Convenci贸n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim谩tico (COP27), que se realiza hasta el 18 de noviembre en Sharm el-Sheij, Egipto. 芦Rechazamos que un grupo de funcionarios y empresarios decidan sobre el futuro del planeta, sin consulta alguna a quienes habitamos los territorios. No hablen en nuestro nombre. Porque rechazamos que Argentina diga que est谩 transicionando a una matriz limpia cuando el plan que presenta el gobierno se basa en la habilitaci贸n de la explotaci贸n petrolera off shore en el Mar Argentino, el hidr贸geno verde o la megaminer铆a de litio y en profundizar la d茅cada que llevamos del sur fracturado por una t茅cnica de fracking, que adem谩s de contaminar nuestro bien com煤n y escaso que es el agua, est谩 prohibida en buena parte del planeta禄, remarcan. Por ANRed.

La 27掳 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim谩tico (COP 27) de 2022 comenz贸 este domingo 6 de noviembre en Sharm el-Sheij, Egipto, y continuar谩 hasta el 18 de noviembre.

En ese marco, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) moviliz贸 este mi茅rcoles 9 al mediod铆a al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, a cargo de Juan Cabandi茅, donde entregaron una carta, firmada por asambleas socioambientales de todo el pa铆s en la que fijan su posici贸n ante la participaci贸n de una delegaci贸n del gobierno de Alberto Fern谩ndez en la COP27, rechando que 芦un gobierno que est谩 ampliando el extractivismo, la contaminaci贸n, el saqueo y la dependencia de los combustibles f贸siles se pasee por el mundo hablando del 鈥榝uturo鈥 y de la 鈥榣ucha contra el cambio clim谩tico鈥 芦.

En la carta presentada en el ministerio de Ambiente, las organizaciones ambientalistas se帽alan: 芦rechazamos que un grupo de funcionarios y empresarios decidan sobre el futuro del planeta, sin consulta alguna a quienes habitamos los territorios. No hablen en nuestro nombre. Porque no queremos una transici贸n ecol贸gica construida sobre la base de territorios devastados. Porque rechazamos que los pa铆ses centrales hagan planes de electrificaci贸n s贸lo realizables sobre la base de saquear el norte argentino. Porque rechazamos que Argentina diga que est谩 transicionando a una matriz limpia cuando el plan que presenta el gobierno se basa en la habilitaci贸n de la explotaci贸n petrolera off shore en el Mar Argentino, el hidr贸geno verde o la megaminer铆a de litio y en profundizar la d茅cada que llevamos del sur fracturado por una t茅cnica de fracking, que adem谩s de contaminar nuestro bien com煤n y escaso que es el agua, est谩 prohibida en buena parte del planeta. Otra vez, delegaci贸n argentina en la COP 27, no hablen en nuestro nombre禄, exigen.

En la misma l铆nea, agregan: 芦porque mientras ustedes, la delegaci贸n Argentina en la COP, habla de cuidado del ambiente y Derechos Humanos, el ministro de Econom铆a y el conjunto de los gobernadores provinciales se pasean por el mundo prometiendo liquidar la resistencia territorial al avance de la megaminer铆a. Porque mientras se habla de garantizar espacios habitables para las futuras generaciones, nuestros cuerpos y territorios est谩n llenos de venenos, agentes cancer铆genos de agrot贸xicos como el del glifosato o glufosinato de amonio, o de las chimeneas sin control de f谩bricas en barrios residenciales o del vertido ilegal de efluentes, y ustedes, delegaci贸n Argentina, no hacen nada al respecto m谩s que avalarlo禄, denuncian.

芦No hablen en nuestro nombre, porque mientras hacen demagogia hablando del canje de 鈥榙euda por acci贸n clim谩tica鈥 o de que 鈥榣a deuda es con el sur鈥, han arrodillado el futuro del pa铆s negociando un compromiso de ajuste brutal con el FMI e invitando a multinacionales a saquear nuestros territorios para cumplir con el 鈥楴orte鈥 鈥 destacan 鈥 No hablen en nuestro nombre y de 鈥榝uturo鈥 si ustedes son parte de los responsables de que lleve 12 a帽os cajoneada una Ley que realmente proteja los humedales en la Argentina. No hablen de cuidado ambiental en nuestro nombre en Egipto, mientras en nuestro pa铆s ni nos escuchan ni nos dejan hablar, y por eso hay decenas de luchadores ambientales procesades v铆ctimas de todo tipo de violencia institucional por parte del Estado. No hablen en el extranjero de respeto a las comunidades, cuando ac谩 ustedes se han construido como enemigos a los pueblos originarios a base de mentiras, racismo y represi贸n禄.

芦No solo no hablen en nuestro nombre 鈥 contin煤a la carta -, hacemos un llamado global al repudio a la delegaci贸n argentina que mantiene en nuestro pa铆s bajo orden de detenci贸n a hermanas del pueblo Mapuche violando todas las garant铆as de derechos. Desde los territorios, desde nuestras asambleas, espacios de articulaci贸n y organizaciones, rechazamos el greenwashing, rechazamos las falsas promesas, y las falsas soluciones, de quienes se visten de verde pero tienen puntos solidarios con la derecha negacionista tanto en materia extractiva como represiva. Por eso seguiremos construyendo un tejido de lucha y resistencia que no va a descansar hasta que todes podamos vivir en un pa铆s en armon铆a con la naturaleza y organizado al servicio de los intereses de las mayor铆as populares禄, finaliza la carta.

Desde BFS anunciaron que 芦la campa帽a por el 鈥No en nuestro nombre鈥 se potenciar谩 sumando decenas y decenas de asambleas y organizaciones, para construir un posicionamiento independiente del gobierno nacional y los gobiernos provinciales que al 鈥榖la, bla, bla鈥 que, como se帽ala Greta Thunberg, prima en estas conferencias, le contraste los reclamos leg铆timos de los territorios de todo el pa铆s禄.

Entre las primeras firmas y adhesiones a la carta presentada en Ambiente (a la que se puede adherir aqu铆), figuran la Asamblea NO a la Mina de Esquel; la Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata; la Multisectorial Defendamos al Golfo San Mat铆as de R铆o Negro; la Coordinadora Socioambiental de Bah铆a Blanca; Ecoasamblea Parque Camet 鈥 Mar del Plata; la Asamblea Vecinal Barrio Norte de La Plata; la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas; Multisectorial Paren de Fumigarnos; la Asamblea Ambiental Cosqu铆n Aut茅ntica; Asamblea Luna Roja de Chapadmalal; Salvemos los Humedales 鈥 Villa Constituci贸n; Asamblea Socioambiental de Rosario y Alrededores; Red Ambientalista de Rosario; Movimiento Regional en defensa de los humedales (Cord贸n industrial de Santa Fe); Vecinos Autoconvocados contra la Contaminaci贸n de Klaukol; Asamblea Ambiental de San Esteban/Dolores; Asamblea de autoconvocados de Uspallata; Asamblea HOC脫 de Hudson; Asamblea de Vecinxs en defensa de la Reserva de la Laguna de Rocha; Asamblea por el Agua y la Tierra 鈥 Fiske Menuco; Espacio Ambiental de Agronom铆a 鈥 CABA; Direcci贸n Nacional de Pol铆ticas Socioambientales CTA-Aut贸noma, Foro Ambiental y Social de la Patagonia; Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia.