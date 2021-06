–

Desde antes del estallido social que est谩 viviendo el pa铆s, diversos sectores reconocieron el precario estado en el que se encontraba la juventud. Adem谩s, del empeoramiento de las condiciones a causa de la pandemia; pero fueron pocos los que advirtieron que sobre la crisis a la que asiste y la agudizaci贸n de las condiciones de vida. La consigna #JuventudEnCrisis ha demostrado que el sujeto social protagonista de este hist贸rico Paro Nacional es la juventud precarizada y sin futuro, pero tristemente, tambi茅n es la principal v铆ctima de la violencia y terrorismo estatal que ha manchado estas jornadas de movilizaci贸n. Con un saldo de 78 homicidios, 1522 heridos, 3086 detenidos, 106 mujeres v铆ctimas de violencia sexual y 79 lesiones oculares[1].

Enti茅ndase juventud, como una franja etaria que est谩 condicionada por las relaciones sociales construidas hist贸ricamente. Etapa de la vida que est谩 determinada por condiciones sociales y econ贸micas de cada 茅poca. No es un grupo homog茅neo, pues la condici贸n de clase diferencia la manera en que se vive esta y todas las etapas de la vida.

Desde el 28 de abril el gobierno en cabeza de Iv谩n Duque declar贸 la guerra a un pueblo. Pueblo cansado de un sistema que perpet煤a la miseria para las mayor铆as, mientras la minor铆a vive en la opulencia. En este #ParoNacional la juventud indignada ha salido a manifestarse desde diversas expresiones, siendo declarada como objetivo principal por 芦La gente de bien禄, para militares que en con las Fuerzas P煤blica, reproduce la doctrina del enemigo interno y da tratamiento de guerra al descontento popular.

Al revisar las causas por las cuales la juventud est谩 en las calles, se pueden evidenciar cuestiones estructurales. El capitalismo dependiente colombiano que por a帽os ha condenado a la juventud a ser mano de obra barata. Destinando a la juventud a un estilo de vida que no garantiza el acceso a educaci贸n, trabajo, salud y pensi贸n.

Los j贸venes en nuestro pa铆s -personas entre 14 y 28 a帽os- representan un poco m谩s de 12.7 millones[2], de los cuales solamente 2.396.250 logran acceder a la educaci贸n superior[3], el 23,9% est谩 desempleado[4], m谩s de 10 millones no cotizan pensi贸n y donde el 27,7% (3,3 millones) no estudia ni trabaja[5].

No es casualidad que sean los j贸venes en su mayor铆a quienes se movilizan por la crisis que viven, esta sociedad los ha condenado a no tener oportunidades y a vivir en la precariedad constante. Sumado a esto, quienes llevan la peor parte de esta crisis son las mujeres, ya que son las que m谩s carecen de oportunidades de empleo y donde en muchos casos sus labores no son remuneradas, pues mientras en el grupo de 鈥淣inis鈥 los j贸venes hombres representan el 17,4%, las mujeres j贸venes representan el 38,1%[6]. Estas y muchas otras causas m谩s son las que impulsan a los j贸venes de las clases explotadas y marginadas a movilizarse y organizarse en torno a Asambleas populares o Primeras l铆neas.

Frente a este panorama y la crisis, no queda otro camino que organizar la indignaci贸n. La juventud tiene la tarea de mantenerse en la movilizaci贸n con convicci贸n y conciencia pol铆tica, trascendiendo y elevando la organizaci贸n. A pesar de ser el sector social protagonista del paro, su proyecci贸n y sus exigencias se deben orientar a articularse con todas las problem谩ticas e hist贸ricas reivindicaciones de la clase trabajadora y las clases populares. Ejercicios como las asambleas populares, la articulaci贸n y coordinaci贸n entre las diversas expresiones juveniles, son iniciativas que se deben fortalecer para ganar en organizaci贸n.

La juventud que est谩 en las calles debe seguir participando en pol铆tica, debe informarse y formarse sobre los grandes problemas que atraviesa el pa铆s. Es aqu铆 donde las organizaciones juveniles y estudiantiles tienen la ardua labor. Su deber ser en este momento es el de reforzar, difundir, organizar y movilizar.

La juventud como generaci贸n tiene la tarea de contribuir en articulaci贸n de los sectores y clases marginadas a superar el orden burgu茅s vigente, organizarse es su compromiso, mantenerse en la lucha es su deber.