De parte de A Las Barricadas June 10, 2022 129 puntos de vista

Recibido por correo electr贸nico:

llamamiento a un mes de junio de agitaci贸n descentralizada en todo el estado

Los amos del mundo tiran los dados en el juego de la geopol铆tica, sin importar las vidas que se pierdan. Los intereses pol铆ticos y econ贸micos de las clases dirigentes pugnan entre s铆, como siempre han hecho, utilizando de carne de ca帽贸n al conjunto de los explotados. 驴Qu茅 podemos esperar de un sistema que reduce a los individuos a sujetos de usar y tirar, que explotar, que vigilar, que controlar, que exprimir hasta la 煤ltima gota y, si fuera menester, sacrificarse en los altares de la patria? Y m谩s importante preguntarnos, 驴c贸mo podemos plantar cara al militarismo acuciante y sus constante impulso renovador a trav茅s de la industria armament铆stica, de la t茅cnica y los intentos de blanqueamiento de los ej茅rcitos occidentales como 鈥渃uerpos de paz鈥?

Madrid acoger谩 el pr贸ximo 29-30 de junio de 2022 una importante cumbre de la OTAN, con el escenario del conflicto entre intereses imperialistas. Pero tambi茅n se redise帽ar谩 la l贸gica militar de esta organizaci贸n supraestatal para esta d茅cada. Creemos importante remarcar esto y no permanecer pasivos ante acontecimientos que pasan delante de nuestras narices, los dirigentes de las potencias oocidentales vienen a Madrid, que no les salga gratis y no est茅n tranquilos. Sin embargo, creemos oportuno reflexionar sobre la centralidad que pueda tener esta cumbre y, por supuesto, supeditar toda lucha y resistencia a la maquina b茅lica a unas fechas marcadas por nuestros enemigos de clase y, tambi茅n, pensar que solo se puede plantar desde Madrid esos d铆as. Estamos hablando y proponemos descentralizar la lucha contra la militarizaci贸n de la vida cotidiana, contra la OTAN y los intereses de la industria militar, una llamamiento a la lucha multiforme y descentralizada. Llamamos a los grupos, colectivos, asambleas e individuos a que durante el mes de junio, realicen toda clases de acciones y agitaci贸n contra los intereses militaristas de forma descentralizada en sus localidades de origen, a la vez que llamamos y acogeremos a quien quiera venir esos d铆as a Madrid. Interpelamos directamente a cualquier colectivo o individualidades a que se autoorganicen desde ya de cara a hacer del mes de junio una fecha importante en el estado espa帽ol contra el militarismo y las guerras capitalistas.

Porque luchar contra la maquinaria militar de los estados, es luchar en primer lugar contra la militarizaci贸n de la vida cotidiana, que poco a poco ha ido abri茅ndose paso en nuestras vidas, en los centros de estudio, en las cat谩strofres humanitarias, en las fronteras y campos de refugiados; contra la presencia en nuestras ciudades y pueblos de cuerpos armados bajo la excusa del 鈥渁ntiterrorismo鈥 como forma de aterrorizar a la poblaci贸n para justificar militares en las calles鈥 o la 煤ltima crisis sanitaria que conllev贸 el mayor despliegue militar en europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos, que en 煤ltima instancia, luchar contra el militarismo es luchar contra la 煤ltima l铆nea de defensa de los ricos y poderosos, que son los ej茅rcitos, si todo lo dem谩s fallase.

Luchar contra la maquinaria militar de los estados es ser consciente de quien esta detr谩s del negocio de la guerra, como, aparte de las industrias armament铆sticas, hay todo un entramado empresarial en nuestra geograf铆a, que obtiene beneficios millonarios gracias a los conflictos b茅licos de Ucrania y, por supuesto, de todos esos conflictos que los intereses medi谩ticos consideran como secundarios. Est谩n aqu铆 sus beneficios. Est谩n aqu铆 las f谩bricas de armas, los puertos y centros de distribuci贸n por los que pasan, las instituciones que trabajan para la guerra, est谩n alrededor nuestra, y por supuesto no solo en Madrid. Aqu铆 se investigan los drones que lanzan misiles en siria y, que acaban llevando al 鈥減ac铆fico primer mundo鈥 en forma de c谩maras voladores que controlan a la poblaci贸n. En un mundo donde la l贸gica mundializadora lo ha dominado todo, todo acaba afectando antes o despu茅s aunque de diferentes maneras a todas las poblaciones del planeta. Pero, creemos, que esto deja grietas y posibilidades, toda acci贸n local, por humilde que sea, contribuye a un escenario de lucha que afecta a todo el globo.

Si la guerra est谩 en todas partes y en todos lados de diferentes maneras, llevemos la lucha a todas partes.

Ni un respiro al poder, ni un respiro a los explotadores.

Contra su guerra, por la guerra social.