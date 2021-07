–

De parte de Pozol July 16, 2021 81 puntos de vista

Par铆s, 16 de julio de 2021. En entrevista con Medios Libres en la regi贸n parisina, la activista Fatou Dieng declar贸 que espera que el R茅seau d鈥橢ntraide V茅rit茅 et Justice (Red de Ayuda Mutua Verdad y Justicia) pueda tener pronto un 鈥渆ncuentro m谩s en la intimidad鈥 con la pr贸xima delegaci贸n zapatista que estar谩 de gira en Europa para intercambiar en torno a la lucha contra las violencias perpetradas por la fuerza p煤blica y en las c谩rceles. Fatou es hermana de Lamine Dieng, un joven franco-senegal茅s asesinado el 17 de junio de 2007 durante un arresto en el cual lo sometieron contra el piso de un veh铆culo y muri贸 por un estrangulamiento usado por la polic铆a francesa llamado enganche de sofocaci贸n (cl茅 d鈥櫭﹖ranglement), la misma t茅cnica letal del tacleo que us贸 la polic铆a de Minneapolis el 25 de mayo de 2020 cuando asfixi贸 a George Floyd.

Desde el Comit茅 V茅rit茅 et Justice pour Lamine Dieng y el colectivo Vies Vol茅es (Vidas Robadas) que re煤ne familias v铆ctimas de violencias policiacas, Fatou Dieng expres贸 que en las luchas contra la brutalidad policiaca 鈥渟iempre he escuchado hablar de las zapatistas, pero sin conocerlas f铆sicamente y pienso que vamos a tener un encuentro enriquecedor a nivel de la lucha. Con la pr贸xima delegaci贸n, se espera tener un encuentro m谩s 铆ntimo en torno a c贸mo se organizan a nivel de la lucha, tanto contra las brutalidades policiacas, los cr铆menes de Estado, como acerca de las muertes sospechosas en las prisiones. 鈥淓stamos en contacto con familias de detenidos que fueron asesinadas en c谩rceles y trabajamos con familias de v铆ctimas asesinadas por la fuerza p煤blica, mutilados y heridos por la violencia de Estado鈥.

Fatou narr贸 su acercamiento con la Coordination 脦le de France que organiza la bienvenida al Escuadr贸n 421 y la Fuerza 脕rea Zapatista. 鈥淓n marzo, mientras nos prepar谩bamos para la jornada contra las brutalidades policiales y carcelarias, conocimos personas del Colectivo Par铆s-Ayotzinapa que nos contaron del caso de Samir Flores Soberanes. Aqu铆 en Francia la impunidad por el crimen y la violencia est谩 tambi茅n impregnada de racismo, y creo que en M茅xico es lo mismo, ya que el comportamiento policial es similar en 脕frica donde la polic铆a no est谩 para proteger a la gente. Se trata de un racismo sist茅mico, pero me alegra ver que muchas veces en estas luchas contra la violencia policial y carcelaria son las mujeres las que est谩n al frente y eso es precisamente lo que me atrae en el trabajo de las zapatistas. S茅 que muchas mujeres tambi茅n est谩n luchando, porque sabemos que desde tiempos inmemoriales son las mujeres las que est谩n luchando por la humanidad y es algo fuerte鈥.

Al inicio del acto de bienvenida al Escuadr贸n 421 en Par铆s-Montreuil el s谩bado pasado (nota y video de Medios Libres en Camino al Andar), es Fatou Dieng quien dio la bienvenida a la primera delegaci贸n zapatista que atraves贸 el Atl谩ntico y luego los Pirineos el 8 de julio. 鈥淏ienvenida a todas y todos. Es un gran honor para nosotres de recibir a la delegaci贸n zapatista en Francia. Somos felices de encontrarnos aqu铆 con ustedes, ustedes quienes hicieron este largo viaje, el Viaje por la Vida. Ustedes que se parecen a nosotres en nuestro combate contra la injusticia y la violaci贸n de los derechos humanos. Les saludamos y saludamos su valent铆a, su fuerza y su determinaci贸n. Les deseamos la bienvenida. Les voy a pedir a todas y todos levantarse, para que podamos rendir homenaje a las y los sin voces, a las y los desaparecidos de ac谩 y all谩鈥.

Ante la delegaci贸n mar铆tima y alrededor de 200 personas en el foro de La Parole Errante, Fatou coment贸 al micr贸fono que el objetivo de su colectiva es de unir a las familias de victimas asesinadas o heridas, de guiarlas en los tr谩mites jur铆dicos, darles una ayuda jur铆dica y un apoyo moral, log铆stico y financiero, de llevar reivindicaciones comunes, organizar marchas y acciones comunes. 鈥淟a colectiva Vidas Robadas lleva tambi茅n a cabo acciones, como el listado de las v铆ctimas de crimen de Estado, llevar campa帽as, conferencias, encuentros, proyecciones de pel铆culas鈥.

Desde marzo 2011, Vidas Robadas organiza junto con otros colectivos de v铆ctimas una gran marcha en la capital francesa, en homenaje a las v铆ctimas de violencias y cr铆menes del Estado, la cual se volvi贸 despu茅s una marcha anual y nacional. La d茅cima edici贸n se llev贸 a cabo el 20 de marzo de este a帽o en numerosas ciudades respondiendo al llamado de la Red de Apoyo Mutuo Verdad y Justicia. 鈥淒esde hace m谩s de 10 a帽os, las v铆ctimas de las violencias de Estado caminan por la verdad. La asamblea de los heridos, y muchos m谩s, se han creado en el objetivo de ayudar a las v铆ctimas de las violencias del Estado y a las familias en luto por un crimen policiaco o penitencial. Es un gran trabajo de terreno, numerosos encuentros y intercambios, el compartir el dolor y la rabia. La misma indignaci贸n en contra de una injusticia y frente a una justicia fallida nos ha llevado a darle forma y fuerza a nuestra lucha com煤n. Para destacar esta voluntad de unidad, de ayuda mutua y solidaridad mutual: nosotras, v铆ctimas, hemos decidido de constituirnos en red de ayuda mutua y justicia鈥.

Despu茅s, otra representante de la Red de Apoyo Mutuo Verdad y Justicia ley贸 una lista larga e impactante de v铆ctimas, lo cual evidencia la impunidad y el racismo sist茅mico que prevalece tanto en Francia como en el mundo entero, entre ellas, Samir Flores, Babacar Lamine, Youssef, Adama, Ali, Amadou, R茅mi, Alan, C茅dric, Romain, Henri, Steve, Mohamed, Amine, Claude, Idir, Soufiane, St茅phane, Cl茅ment, 鈥測 muchos m谩s, porque no puedo nombrarles todes. Eso para decirles que estamos con el coraz贸n con ustedes. Pensamos tambi茅n en sus desaparecidos, a sus v铆ctimas y a las familias de las victimas. Estamos con ustedes鈥.

En palabras de Fatou, la visita zapatista puede 鈥渄ar peso m谩s peso a nuestra lucha鈥. 鈥淵a estamos en el proceso de imaginarnos que la marcha nacional y anual que hacemos contra las violencias policiacas, carcelarias, judiciales y psicol贸gicas pueda ser algo que compartamos con les zapatistas. Nos estamos diciendo que tal vez las marchas de las familias que organizamos cada 15 de marzo en Francia las pudi茅ramos extender a nivel mundial, para que tambi茅n en cada pa铆s se pueda hacer una concentraci贸n o una marcha para hacer eco de lo que est谩 pasando en Europa鈥.

Fuente: Medios Libres y como se llamen, publicado originalmente en Camino al andar el 16 de julio de 2021.