Ante la delegación zapatista, se denuncia la brutalidad policiaca y crímenes de Estado en Francia

Fatou narr贸 su acercamiento con la Coordination 脦le de France que organiza la bienvenida al Escuadr贸n 421 y la Fuerza 脕rea Zapatista. 鈥淓n marzo, mientras nos prepar谩bamos para la jornada contra las brutalidades policiales y carcelarias, conocimos personas del Colectivo Par铆s-Ayotzinapa que nos contaron del caso de Samir Flores Soberanes. Aqu铆 en Francia la impunidad por el crimen y la violencia est谩 tambi茅n impregnada de racismo, y creo que en M茅xico es lo mismo, ya que el comportamiento policial es similar en 脕frica donde la polic铆a no est谩 para proteger a la gente. Se trata de un racismo sist茅mico, pero me alegra ver que muchas veces en estas luchas contra la violencia policial y carcelaria son las mujeres las que est谩n al frente y eso es precisamente lo que me atrae en el trabajo de las zapatistas. S茅 que muchas mujeres tambi茅n est谩n luchando, porque sabemos que desde tiempos inmemoriales son las mujeres las que est谩n luchando por la humanidad y es algo fuerte鈥.