Desde 2021 el precio del di茅sel, la gasolina y el gas no ha dejado de subir en el Estado espa帽ol. Los carburantes son imprescindibles para el normal desenvolvimiento de la vida del Pueblo Trabajador Andaluz pero en el momento presente no tenemos ning煤n instrumento para influir en esta escalada de precios. Estamos en m谩ximos hist贸ricos que el presidente del gobierno espa帽ol Pedro S谩nchez ha atribuido estos d铆as en el Congreso a 鈥渓a guerra de Putin鈥. Sin embargo el precio del barril de petr贸leo todav铆a hoy no ha superado los alcanzados en 2008, cuando lleg贸 a su pico hist贸rico de 136,03 $, pero entonces los carburantes estaban 40 o 50 c茅ntimos m谩s baratos que en el presente.

Ante esta situaci贸n desde Naci贸n Andaluza queremos se帽alar:

1潞 El mercado de los carburantes en el Estado espa帽ol esta en manos de la Asociaci贸n Espa帽ola de Operadores de Productos Petrol铆feros (AOP) y, fundamentalmente, de REPSOL, BP y CEPSA. Estas tres empresas controlan el mercado de los carburantes y los suministran a la mayor铆a de las gasolineras (entre el 65% y el 83%) del Estado espa帽ol. Empresas que en este momento est谩n aumentando artificialmente los precios de un petr贸leo que compraron probablemente hace meses o incluso a帽os, antes de ser procesado y convertido en carburante para ser llevado hasta las gasolineras. Una circunstancia que manifiesta las caracter铆sticas del capitalismo en su actual etapa senil: la concentraci贸n de la producci贸n formando monopolios que absorben las peque帽as empresas y depauperan la clase obrera.

2潞 La acusaci贸n que realizamos no se basa s贸lo en el evidente acuerdo t谩cito entre las petroleras para subir los precios de los carburantes estos d铆as. En 2015 REPSOL y CEPSA fueron multados por la CNMC, junto con otros miembros de la AOP como GALP por pactar el precio de los carburantes, as铆 como por pactos de no agresi贸n entre empresas monopol铆sticas e intercambios de informaci贸n. El grueso de la sanci贸n de 30 millones de euros tuvieron que abonarlo REPSOL y CEPSA.

3潞 Casi la mitad de lo que se paga cuando se llena el dep贸sito corresponde a los impuestos estatales que se basan en un sistema impositivo regresivo de impuestos indirectos. La fiscalidad estatal, basada en una l贸gica que beneficia a la oligarqu铆a, carga el sostenimiento de la administraci贸n sobre la clase trabajadora a trav茅s del Impuesto Especial sobre sobre Hidrocarburos, el Impuesto de Ventas Minoristas y el IVA. Adem谩s, estos impuestos son desviados y contabilizados como una actividad econ贸mica realizada en Madrid en tanto que los tres grandes operadores petroleros tienen su sede social en la ciudad castellana.

4潞 Andaluc铆a dispone de las comarcas con mayor n煤mero de horas de sol del Mediterr谩neo norte (junto a Sicilia) adem谩s de reservas de gas (yacimiento Poseid贸n) a煤n por determinar. Aqu铆 se ubica la segunda planta regasificadora m谩s importante de la pen铆nsula Ib茅rica en Huelva, por nuestro suelo pasan los dos gasoductos (MedGaz y Magreb-Europa) que nutren buena parte del consumo peninsular y nuestra red de oleoductos es la m谩s densa del Estado espa帽ol. Desde Naci贸n Andaluza no encontramos ninguna raz贸n para la carest铆a de los carburantes en nuestro pa铆s que no sea el oligopolio del combustible y la fiscalidad injusta espa帽oles.

5潞 Ante estas circunstancias consideramos la posici贸n del gobierno 鈥渄e progreso鈥 espa帽ol y su presidente, Pedro S谩nchez, como una maniobra para ocultar una fiscalidad estatal profundamente antisocial as铆 como los enormes beneficios de las petroleras. En 2021 REPSOL declar贸 2.499 millones 鈧 de beneficios, CEPSA 498 millones y BP 6.631 millones de euros. Las tensiones econ贸micas ligadas al conflicto en Ucrania han elevado el precio de crudo, es evidente, pero en ning煤n caso justifican el sablazo que est谩 dando a las clases populares el oligopolio de los carburantes.

La escalada de los precios de los carburantes evidencia como el gobierno estatal PSOE/UP trabaja para favorecer los intereses de la oligarqu铆a. Ante esta situaci贸n nada podremos hacer mientras no dispongamos de los instrumentos pol铆ticos necesarios -una Rep煤blica Andaluza- y de una planificaci贸n socialista de la econom铆a bajo control obrero. Tras conseguir la independencia nacional de Andaluc铆a, la salida para evitar estos robos capitalistas son la propiedad social de los distribuidores de petr贸leo, una fiscalidad centrada en la imposici贸n directa (gravando la riqueza y no el trabajo) y unas redes de transporte p煤blico eficientes que desincentiven el uso del veh铆culo privado y hagan descender el consumo de carburantes.

隆Paremos el robo al Pueblo Trabajador Andaluz!

Estado espa帽ol y petroleras 隆responsables!

Permanente de la C.N. de Naci贸n Andaluza.

Andaluc铆a, 13 de marzo de 2022.