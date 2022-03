–

La Coordinadora de N煤cleos Comunistas es una organizaci贸n constituida recientemente por compa帽eros y compa帽eras de diferentes territorios del Estado espa帽ol que han abandonado Red Roja, entre los que se encuentran David Ubico y 脕ngeles Maestro, junto a militantes de otras organizaciones, as铆 como por personas sin adscripci贸n organizativa previa.

Declaraci贸n de la Coordinadora de N煤cleos Comunistas ante la situaci贸n internacional y la pr贸xima Cumbre de la OTAN.

Una vez m谩s la confusi贸n. Una vez m谩s los medios de comunicaci贸n propiedad de la oligarqu铆a internacional y de los grandes bancos y multinacionales espa帽olas – junto a los medios “p煤blicos” en manos de los gobiernos del Estado y de las CC.AA, alineados todos con la OTAN y preparando su Cumbre en Madrid a finales de junio, nos han preparado el relato: Rusia invade Ucrania, luego “no a la guerra”.

Desde sus bien financiadas poltronas, El PSOE, Podemos, IU y el PCE, como fuerzas de gobierno que se preparan para recibir con todos los honores al presidente de EE.UU y al resto de jefes de estado de la alianza m谩s criminal de la historia, claman contra Rusia por la “invasi贸n” de Ucrania. Pablo Iglesias, el mismo que nos instaba a guardar nuestras banderas rojas porque eran arquelog铆a hist贸rica, se supera a s铆 mismo en cinismo y se atreve a constituirse en vara de medir comunismos para camuflar su abyecci贸n otanista.

Al comp谩s del mismo gui贸n marchan ONGs y otras organizaciones que, cada vez que la OTAN o la “coalici贸n internacional”atacaba a diferentes pa铆ses, han sostenido discursos que sistem谩ticamente han servido para blanquear los cr铆menes del imperialismo. Baste recordar sus “Ni OTAN, ni Milosevic” – en la guerra de destrucci贸n de Yugoslavia -, “Ni Bush ni Sadam” cuando se asol贸 Iraq, “Ni OTAN, ni Gadafi” cuando se aniquil贸 Libia o la demonizaci贸n de Al Asad cuando el imperialismo euro-estadounidense pretend铆a a帽adir Siria al cesto de naciones destruidas a las que expoliar.

Para neutralizar la capacidad de la movilizaci贸n obrera y popular ante semejantes cr铆menes los grandes emporios de la comunicaci贸n nos proporcionaron las mentiras medi谩ticas correspondientes. Y no hay que olvidarlas. Recordamos: el cormor谩n empapado de petr贸leo porque Sadam Hussein era una eco-terrorista, los beb茅s arrancados de sus incubadoras en Kuwait, las armas de destrucci贸n masiva de Iraq, los fabricados bombardeos de Gadafi a su propio pueblo, los ataques de Al Asad con armas qu铆micas, etc.

La clase obrera y cualquiera que aspire a tener una idea cabal de lo que acontece, jam谩s deber铆an olvidar que “la ideolog铆a dominante es la ideolog铆a de las clases dominantes” y que los due帽os de los medios de comunicaci贸n, ahora m谩s que nunca, son los mismos que trabajan para los utilizan para que los pueblos – como dec铆a Machado – no acertemos la mano con la herida.

Por ello, para poder valorar la realidad de lo que sucede, es indispensable conocer el proceso hist贸rico y situar los acontecimientos en sus relaciones.

驴C贸mo surge la OTAN y qu茅 ha hecho desde entonces?

Tras la derrota del nazismo alem谩n en la II Guerra Mundial a la que contribuy贸 decisivamente la URSS con sus 27 millones de muertos – la mayor parte poblaci贸n civil exterminada por las tropas fascistas – EEUU impulsa la creaci贸n de la OTAN en 1949, a la que se integran las principales potencias de Europa occidental. La Alianza surge expl铆citamente para enfrentar a una URSS destrozada por la guerra, pero el objetivo es tambi茅n subordinar a los pa铆ses europeos que iban a dejar de tener ej茅rcitos propios, y supeditar su soberan铆a a los intereses de EEUU. Seis a帽os despu茅s, en 1955, en contra de lo que se cree, se crea el Pacto de Varsovia, alianza militar de la URSS y pa铆ses aliados, para contrarrestar las amenazas atlantistas. El Estado espa帽ol, que ya con la dictadura franquista ten铆a multitud de bases militares de EEUU en su territorio, se incorpora a la OTAN en 1982. Ese mismo a帽o de 1982 el PSOE gana las elecciones con el lema “OTAN, de entrada NO”, con una opini贸n p煤blica mayoritariamente contraria a la integraci贸n. En 1986 se convoca un refer茅ndum, plagado de amenazas si ganaba el NO. Las condiciones para el S脥, que result贸 ganador eran: No formar parte de la estructura militar, no almacenar en el estado espa帽ol armas nucleares e ir disminuyendo progresivamente la presencia militar de EEUU en nuestro territorio. Como es bien sabido todas las condiciones se incumplieron. No solamente se integr贸 Espa帽a en la estructura militar, sino que Javier Solana lleg贸 a ser su Secretario General; y se ampliaron y multiplicaron los tratados bilaterales con EE.UU que inclu铆an no preguntar acerca de las armas nucleares y el aumento de las bases militares. Tras la ca铆da de la URSS en 1991, la OTAN se compromete con Rusia a no expandirse “ni un cent铆metro” hacia el Este, a cambio de la disoluci贸n del Pacto de Varsovia. Una vez desaparecido 茅ste, 14 pa铆ses del Este de Europa se han integrado en la OTAN. Desde entonces las guerras de destrucci贸n perpetradas directamente por la OTAN o por sus pa铆ses miembros camuflados en lo que llaman “coalici贸n internacional” se han multiplicado dejando tras de s铆 millones de muertos, pa铆ses destruidos y m煤ltiples organizaciones terroristas que act煤an a sus 贸rdenes y a quienes financian, arman y entrenan. La lista del horror es larga: Iraq (1991), Yugoslavia (1991 – 2001), Afganist谩n (2001), Iraq (2003), Libia (2011), Siria (2011), Yemen (2014). Gobiernos de pa铆ses con una trayectoria criminal, como Colombia e Israel, que no ha dejado de masacrar al pueblo palestino desde 1948, act煤an como miembros de facto de la OTAN. A esto hay que a帽adir la participaci贸n directa o encubierta de EEUU y las potencias europeas en multitud de golpes de Estado, instigaci贸n de guerras civiles, desestabilizaci贸n de pa铆ses, sanciones y bloqueos que han ocasionado la muerte de millones de personas, el hambre y la enfermedad en Am茅rica Latina, 脕frica y Oriente Pr贸ximo. Desde que Rusia y China se han opuesto a los planes del imperialismo de EEUU y la UE, creando alianzas y apoyando a los pa铆ses atacados, han sido identificados como enemigos de la OTAN y cercados militarmente.

驴Qu茅 pasa en Ucrania?

En Ucrania, pa铆s que tiene fronteras directas con Rusia, tuvo lugar un golpe de Estado en 2014, instigado por EEUU y la UE, que situ贸 en el gobierno, en el ej茅rcito y en la polic铆a a organizaciones fascistas, herederas directas de los nazis ucranianos que colaboraron con Hitler en el genocidio perpetrado contra la poblaci贸n civil de Ucrania, Bielorrusia y Rusia durante la II Guerra Mundial. Una buena muestra de su naturaleza es la matanza de trabajadores y trabajadoras – 50 muertes y 150 personas desaparecidas- , quemadas vivas, en la casa de los sindicatos de Odessa, el 2 de mayo de 2014. Ante golpe fascista y el terror desencadenado contra la poblaci贸n de habla y cultura rusa, en el Donbass, en 2014, se proclamaron las Rep煤blicas Populares de Donets y Lugansk, que se armaron para resistir los ataques del gobierno fascista de Ucrania. Desde entonces los bombardeos de poblaci贸n civil, de infraestructuras como escuelas y hospitales, violaciones y masacres, han ocasionado 14.000 muertes, reconocidas por la ONU. En 2015, se firma el Acuerdo de Minsk entre Ucrania, Rusia, Alemania y Francia. El Acuerdo inclu铆a una serie de medidas para el alto el fuego en el Donbass y la soluci贸n del conflicto por v铆as dialogadas. Todas ellas han sido sistem谩ticamente violadas por Ucrania que ha continuado los ataques al Donbass; masacres que no han hecho m谩s que incrementarse ante el silencio criminal de los medios de comunicaci贸n y la complicidad directa de EEUU y la UE. EEUU y la UE han continuado armando al gobierno fascista de Ucrania, que ha seguido atacando a su propio pueblo, y preparan la incorporaci贸n de este pa铆s a la OTAN. Est谩 previsto que esta integraci贸n de Ucrania culmine en la Cumbre que tendr谩 lugar en Madrid en pr贸ximo mes de junio.

Las contradicciones interimperialistas entre EEUU y la UE

Como dec铆amos al principio uno de los objetivos centrales de la OTAN desde su creaci贸n, ha sido y es, m谩xime despu茅s de la desaparici贸n de la URSS, asegurar a EEUU el dominio de Europa. Eso significa impedir, mediante el control militar de la UE, cualquier alianza o relaci贸n, incluso comercial, de 茅sta con Rusia. Dos ejemplos recientes:

– Todas las sanciones contra Rusia las pagan los pa铆ses de la UE. Ahora mismo, todos los pa铆ses miembros, incluido el Estado espa帽ol, est谩n viendo cerradas sus exportaciones a Rusia. Muchas empresas se hundir谩n, como ya est谩 sucediendo con las empresas agr铆colas.

– El cierre del gaseoducto Nord Stream II que deb铆a proporcionar gas ruso a la UE, m谩s barato y de mejor calidad que el que abastece EEUU, un 40% m谩s caro y con mayores impurezas proveniente del fracking. 驴A cuanto va a pagar la energ铆a y todos los productos que dependen de ella la clase obrera de los pa铆ses de la UE? El imperialismo, no es s贸lo la dominaci贸n militar, sino la garant铆a del negocio de EEUU, a costa nuestra.

Por otro lado, todos los gobiernos de Espa帽a han participado activamente en la cadena imperialista, mostrando un alineamiento mayor con EE.UU que otros pa铆ses europeos.

Ante el escenario de guerra abierta que se prepara, 驴cual es nuestra responsabilidad y cu谩les son nuestras tareas inmediatas?

Sabiendo que Rusia es un pa铆s capitalista y que es importante no confundir al gobierno de Rusia con un gobierno comunista, lo que las trabajadoras y trabajadores no debemos olvidar es que el 煤nico lenguaje que entiende el imperialismo es el de la fuerza. Y que, en este caso, el gobierno de Rusia, apoyado sin excepci贸n por todas las fuerzas parlamentarias, est谩 enfrent谩ndose, tanto a un gobierno fascista, como al imperialismo m谩s agresivo representado por la OTAN. La decisi贸n de Rusia de reconocer a las Rep煤blicas Populares del Donbass y de acudir en su ayuda, defendi茅ndolas militarmente y llevando a cabo una intervenci贸n militar en Ucrania, debemos analizarla en el contexto de guerra contra Rusia, preparada desde hace a帽os por la OTAN y de la masacre de la poblaci贸n del Donbass acometida por el gobierno de Ucrania, durante los 煤ltimos 8 a帽os, penetrado hasta la m茅dula por organizaciones fascistas. El gobierno de Rusia no ha hecho m谩s que adelantarse a los planes de la OTAN que ha venido utilizando a Ucrania como ariete. El gobierno de Kiev que amenazaba hace pocos d铆as con invadir Crimea y solicitar la instalaci贸n de armamento nuclear de la OTAN. Todos los acuerdos, como el de Minsk, para encontrar salida pac铆fica, o como la promesa de no expandir la OTAN hacia el Este, hace tiempo han sido pisoteados. Una vez m谩s los medios de comunicaci贸n que sirven a sus due帽os, los grandes Fondos de Inversi贸n – nunca debemos olvidarlo – y se constituyen en propagandistas de la OTAN, difundiendo todo tipo de mentiras. Como en otras guerras, dirigen el foco del inter茅s hacia un punto, mientras ocultan tragedias y agresiones cotidianas perpetradas por sus aliados, como – entre otras – la cotidiana masacre del pueblo palestino por el Estado sionista.

En medio de una grav铆sima crisis econ贸mica del capitalismo, que no ha sido provocada por el Covid pero que s铆 ha sido agravada por las medidas adoptadas por los gobiernos, se ha hundido en la miseria a millones de familias trabajadoras y se han destruido decenas de miles de peque帽as y medianas empresas.

Tras el alza insoportable de precios, sobre todo de la energ铆a, se anuncia ahora un important铆simo incremento de los gastos militares, con dinero p煤blico y detra铆do de los gastos sociales. Alemania ya ha iniciado el camino. El Parlamento alem谩n sin oposici贸n institucional, aprobaba el 28 de febrero la astron贸mica cifra de 100.000 millones de euros para “defensa”. Este hecho recuerda la votaci贸n de los presupuestos para la guerra de 1914, apoyada por la socialdemocracia y que dio origen a la creaci贸n del Partido Comunista de Alemania (KPD) de Rosa Luxemburgo.

Las sanciones de EEUU y la UE, con la paralizaci贸n de exportaciones a Rusia, est谩 causando la ruina de miles de agricultores que vend铆an c铆tricos y otros productos agr铆colas a Rusia. Por otro lado, de forma m谩s general afectar谩 el a煤n mayor encarecimiento del gas como resultado del cierre de mercados con Rusia y la compra del mismo a EEUU, un 40% m谩s caro y de peor calidad.

Todo ello est谩 configurando un escenario de r谩pido deterioro de las condiciones de vida de millones de personas y de probables estallidos sociales que los gobiernos intentar谩n dominar intensificando la represi贸n y la propaganda.

Corresponde a las organizaciones comunistas y a los sectores m谩s conscientes de la clase obrera prepararse para que los trabajadores y trabajadoras, especialmente la juventud, y los sectores m谩s golpeados del pueblo, dirijan su ira contra quienes desde hace a帽os est谩n construyendo un escenario de guerra en Europa y se frotan las manos ante el gran negocio de la escalada armament铆stica.

El papel de organizaciones como el PCE, IU o Podemos, colaborando en esta estrategia de guerra al servicio de EEUU, hipotecando nuestra soberan铆a y coloc谩ndonos como objetivo directo en un m谩s que probable escenario de guerra, les sit煤a, junto al PSOE, como lacayos del imperialismo.

Por todo ello, teniendo en cuenta qui茅nes integran la aut茅ntica organizaci贸n criminal que ha perpetrado y perpetra la destrucci贸n de pa铆ses engendrando y apoyando el fascismo, nuestro deber es enfrentar con todas nuestras fuerzas a la OTAN y al gobierno que en nuestro nombre y con nuestro dinero, va a aumentar los gastos militares mientras desmantela y privatiza los servios p煤blicos. La lucha por la salida inmediata de la OTAN, el desmantelamiento de las bases de EEUU y de la OTAN, contra el aumento de los gastos militares y contra la participaci贸n del Estado espa帽ol en la guerra, debe concretarse tambi茅n en la lucha contra la Cumbre de la OTAN.

La probable intensificaci贸n de la lucha de clases con millones de personas cuyas condiciones de vida se hunden, puede permitir que las masas obreras perciban – si las organizaciones comunistas llevamos a cabo decididamente esta tarea esencial de lucha ideol贸gica – la 铆ntima relaci贸n entre la explotaci贸n capitalista y las guerras, y entre el capitalismo y el fascismo.

La desestabilizaci贸n y la agudizaci贸n de las contradicciones internas entre las clases dominantes que toda guerra comporta, han abierto hist贸ricamente ventanas de oportunidad para procesos revolucionarios. La victoria requiere ineludiblemente que exista una estrategia, una direcci贸n y una organizaci贸n, hoy m谩s que nunca de car谩cter internacional, que enfrente lo que, objetivamente, est谩 unido: el capitalismo y la guerra. Su creaci贸n es la tarea fundamental de los comunistas.

1 de marzo de 2022