El domingo 30 de mayo se convoc贸 una manifestaci贸n en apoyo al centro social okupado y autogestionado LA CASIKA, que el pr贸ximo 7 de junio se enfrenta (quiz谩s) a su ultimo juicio. Despu茅s de 23 a帽os y tras varias sentencias, nunca se ha podido quitar al pueblo de M贸stoles esa casa abierta para cualquier vecina y vecino, y porque no decirlo, que ha ido supliendo las muchas carencias de las instituciones.

Lo que realmente ocurri贸 la tarde del Domingo sobre las 18:00 horas dista mucho de las informaciones vertidas por los medios de comunicaci贸n que se han limitado a reproducir la nota de prensa del ayuntamiento sin contrastar la informaci贸n. Queremos denunciar p煤blicamente a la polic铆a municipal de M贸stoles por los m茅todos usados en el espacio y todas las mentiras que incluso desde el ayuntamiento estamos teniendo que aguantar.

No hab铆a ninguna fiesta ilegal ni se agredi贸 a ning煤n policia, ni se incumpli贸 ninguna medida anticovid. El Domingo despu茅s de la manifestaci贸n pasaron por el espacio diferentes personas de todo Madrid y diferentes colectivos sociales a interesarse por la situaci贸n de la casa. Hab铆a familias con sus ni帽os y ni帽as peque帽os, vecinos y vecinas del barrio interes谩ndose por el proyecto…. Todo ello con el port贸n gigante de la casika abierto de par . par, si hubiese una fiesta o se estuvieran incumpliendo alguna medida anticovid con un juicio la semana que viene, a nadie se le ocurrir铆a mantener el port贸n abierto. Cuando la polic铆a se present贸 en el centro social habr铆a unas 30 personas en el patio, un patio de unos 200 metros cuadrados al aire libre, sentados en mesas separadas de 6 en 6 y con las mascarillas puestas, guardando mejor las medidas que en casi todas las terrazas de cualquier bar de cualquier calle. La polic铆a entro sin permiso tranquilamente y tranquilamente se les dijo que no pod铆an entrar sin orden de un juez. Por ley no pueden entrar en ning煤n espacio sin orden judicial (a ver si ahora las leyes que nos impon茅is no valen en seg煤n qu茅 casos).

En ese momento agredieron a la abogada del centro social sin justificaci贸n alguna, cuando la letrada les indic贸 que estaban cometiendo una ilegalidad, y se les dijo que se fueran y en ese momento salieron del espacio y se cerr贸 el port贸n de la casa para que no hubiese ning煤n enfrentamiento.

Seguidamente y sin ning煤n tipo de mediaci贸n por parte de la polic铆a aparecieron varias patrullas y ariete en mano comenzaron a golpear la puerta peque帽a de la entrada de la casa. La gente que se encontraba dentro comenz贸 a llamar a sus familias y amigos y amigas con miedo e informando dela situaci贸n tan irreal quese estaba viviendo. Situaci贸n que en 23 a帽os de existencia nunca se habia producido. Cuando despu茅s de 1 hora y media aproximadamente consiguieron tirar la puerta abajo, la gente que se encontraba dentro estaba .per谩ndoles sentados en las mesas del patio sin oponer ning煤n tipo de resistencia. Seis personas que se encontraban junto a la puerta tuvieron que ir al hospital porque entrar. se les hab铆a rociado con gas irritante que la panda roci贸 momentos antes de entrar.

Ya en la calle se hab铆an concentrado m谩s de un centenar de personas para mostrar su apoyo a la gente de dentro y que fueron saliendo pac铆ficamente despu茅s de ser identificados e identificadas. Aleatoriamente y sin ning煤n tipo de justificaci贸n se llevaron detenidas a 3 personas que salieron a las 3 horas de comisar铆a, entre ellas a la letrada vulnerando el derecho a la asistencia al resto de personas detenidas.

Volvemos a repetir que esta situaci贸n nunca se hab铆a vivido en los 23 a帽os de existencia del centro social, por donde han pasado gente de todo tipo, donde colectivos sociales tienen su punto de reuni贸n, donde se han impartido clases y talleres gratuitos detodo tipo, ha habido presentaciones de libros, festivales de cine y m煤sica jazz y de todo tipo y un largu铆simo etc茅tera, incluso en esta 茅poca pand茅mica y dentro de una red de apoyo de M贸stoles coordinados con diferentes colectivos sociales, se han repartido alimentos a unas 300 familias sin recursos.

Las vecinos y vecinos han sido testigos de las largas colas que se formaban durante los repartos de alimentos, muchos est谩n de acuerdo y otros no (como con todo en la vida) pero el espacio siempre ha tenido como prioridad respetar el barrio y a sus gentes. Los conciertos y actividades realizadas en el centro social terminaban a las 00:00 puntualmente y se pon铆an carteles en los eventos m谩s grandes para que nadie hiciese sus necesidades en la calle y respetase el descanso de los vecinos y las vecinas e incluso limpiando la calle despu茅s de estas actividades y sabiendo que siempre ten铆an la puerta abierta para cualquier problema o queja que tuvieran.

Vecinas y vecinos tened cuidado porque el capitalismo aplasta sin piedad y ahora estamos nosotras en el punto de mira, pero no tardareis en estado vosotros y vosotras. Los planes urban铆sticos de este pueblo arrasan con los barrios, de hecho, son muy pocas las casas que resisten en la manzana donde se encuentra el CSOA. No os cre谩is que porque viv谩is en un piso o en una casa baja en propiedad est谩is a salvo, si os quieren echar os echar谩n, os dar谩n una indemnizaci贸n m铆sera y os obligar谩n a marchaos a vivir a las afueras del pueblo.

El problema no somos los okupas, son los fondos buitres, el capitalismo y la clase pol铆tica que nos gobiema. Ahora que tanto se pone el foco en la ocupaci贸n donde los medios de comunicaci贸n nada m谩s que mienten y siembran el miedo para que no os un谩is para que solo lo m谩s valioso sea lo material y dejar a un lado la problem谩tica social existente y no se tenga empat铆a con las y los m谩s desfavorecidos …. Ahora que no os enga帽en, esos casos que salen por la tele y los repiten sin cesar son menos del 591 de los casos de okupaci贸n.

Los verdaderos casos de okupaci贸n que apenas salen en los medios son esos de gente que por necesidad han tenido que okupar una vivienda antes de ver a su familia en la calle, esos que a lo mejor se han quedado sin trabajo y sin ayudas, esos que a lo mejor les han quitado su piso un fondo buitre o un banco, esos casos que si llegaran las circunstancias har铆amos lo mismo ante la desesperaci贸n y teniendo que tomar esa decisi贸n tan dif铆cil. Los inmuebles objeto de okupaci贸n en estos casos son viviendas abandonadas por las constructoras o en propiedad de bancos o fondos buitres …. 驴La mayor铆a de la sociedad piensa que los bancos y las constructoras nos roban a la cara y con alevos铆a no? … 驴Les dejamos que sigan llen谩ndose los bolsillos con nuestros trabajos y nuestras vidas? Otro caso como el que nos “OKUPA, son los centros sociales, donde una amalgama de gentes y pensamientos confluye para generar espacios de disidencia, espacios culturales y pol铆ticos donde el pensamiento critico impulsa una nueva ventana para el barrio y dar cabida a todos los movimientos que las instituciones y la sociedad silencia y no quiere que se vean. Algo al margen, sin subvenciones, sin ayudas gubernamentales, haciendo pol铆tica de verdad la pol铆tica del d铆a a dia, la pol铆tica de c贸mo te enfrentas a los problemas que v…. Eso es pol铆tica! Nada de partidos pol铆ticos que puedan influenciar o incluso poner el cazo y llevarse nuestro dinero y esfuerzo, esto no es pol铆tica institucional … 驴A todo el mundo le parece mal la corrupci贸n y el poco nivel pol铆tico de este pa铆s no? …pues aqui se funciona de otra manera.

Estos espacios okupados en su mayor铆a pertenecen a grandes empresas con gran patrimonio que abandonaron sus edificios hace much铆simos a帽os o fondos buitres que quieren especular con los terrenos donde est谩 el inmueble o casas como es La Casika donde se abandon贸 hace m谩s de 40 a帽os don谩ndose a C谩ritas y no han hecho nada en m谩s de 30 a帽os . Familiares del antiguo propietario han pasado por el centro social y nos han dicho que en mejores manos no pod铆a estar esa casa quefue de su familia y que hemos recuperado y rehabilitado, una casa del 1800 que podr铆a ser de inter茅s cultural. Despu茅s de todo esto pedimos de nuevo que todas las informaciones que salen en los medios y que se vuelcan en redes sociales se contrasten y que no se hable , hablar sin conocimiento. Los medios de informaci贸n manipulan y te har谩n amar al opresor y odiar al oprimido.

Estamos en un momento cr铆tico y no nos vamos a rendir, no vamos a seguir la norma que siempre nos quieren imponer, ni sus leyes que cambian a su antojo cuando les conviene solo a ellos, resistimos y si, si somos antisistema (que tambi茅n gusta mucho recurrir a .ta palabra) 驴Acaso el 90% dela poblaci贸n no lo .? El sistema es antinosotras, es antivida antialegr铆a solo quieren que consumamos y exprimimos para sacar el mayor beneficio y todos y todas lo sabernos, nos hacen pasar por el aro, aunque no queramos, no nos dejan vivir a nadie como realmente quisi茅ramos vivir, por lo tanto, si somos antisistemas.

Por 煤ltimo queremos agradecer a todo el mundo que el Domingo y en estos d铆as est谩n demostrando y mostrando su sensibilidad y empat铆a por el espacio ,los cuidados y su fuerza y apoyo desde todo el estado y el extranjero , demostrando que .te espacio es y ser谩 siempre la casa de todos y todas , la casa de la multiculturalidad ,de los y las sin techo ,de los y las sin derechos , los don nadie, las invisibilizadas , las marginadas, los que no tienen voz, porque esos y .as somos todos, todas y todas somos I. vecinos y vecinas y los habitantes de este pueblo obrero. El enemigo nos hace ver las diferencies, no lo que nos une. Defendamos lo que es do todas, que no nos quiten las ganas de cambiar lo que es injusto que no nos roben la vida.

Si nos tocan a unx nos tocan a todxs. RESISTIMOS Y RESISTIREMOS LA CASIKA NO SE TOCA!!