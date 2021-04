Jos茅 M. Oterino (Addenda, Madrid)



* Entrevistamos a Andrea Staid (Mil谩n 1982), antrop贸logo y editor, profesor de antropolog铆a cultural y antropolog铆a visual en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Mil谩n. Sus investigaciones abarcan temas como los procesos de gentrificaci贸n, los fen贸menos de autoorganizaci贸n y modelado de la autorrepresentaci贸n, o el mundo de los migrantes y refugiados pol铆ticos. Hablamos con 茅l sobre su 煤ltimo libro publicado en Espa帽a por Bellaterra Edicions en 2021, Los condenados de la metr贸polis: etnograf铆a de migrantes en los m谩rgenes de la legalidad .

– Empiezas en 2008 a investigar el tema de la inmigraci贸n y 13 a帽os despu茅s contin煤as estudi谩ndolo, 驴a qu茅 se debe tu inter茅s?

掳 Empec茅 a estudiar el fen贸meno migratorio contempor谩neo desde un punto de vista etnogr谩fico y, en general, antropol贸gico principalmente por dos razones. En primer lugar, porque me interesaba y me sigue interesando entender las complejidades culturales que se producen con el encuentro del otro. adem谩s, en segundo lugar, como libertario estaba y estoy convencido de que las fronteras estatales son una creaci贸n artificial, 煤til solo para la clase dominante, y que la verdadera diferencia no radica en de d贸nde vienes, sino en qui茅n eres. Lo realmente importante, tambi茅n dentro de esas fronteras, no es si eres o no 鈥渆xtranjero鈥, sino si te encuentras entre los explotados o entre los explotadores. por esto 煤ltimo, y finalmente, opino que en un periodo hist贸rico como el que estamos viviendo sigue siendo fundamental deconstruir las narrativas dominantes, que no por nada, nos quieren hacer ver a los migrantes como enemigos; y sobre todo, creo que es importante para ello apoyarse en la polifon铆a antropol贸gica, que construye junto a sus interlocutores la propia investigaci贸n. En mi caso, mis interlocutores eran muchas mujeres y hombres que no hab铆an nacido dentro de la 鈥淓uropa fortaleza鈥.

– Etnograf铆a, Historia oral o Antropolog铆a de la migraci贸n, 驴qu茅 es lo que encontraremos en Los condenados de la metr贸polis ?

掳 Este trabajo nace de la voluntad de analizar con un m茅todo antro-pol贸gico las historias y decisionesde esas mujeres y hombres queviven en los m谩rgenes de nues-tras ciudades; que cruzan nuestras metr贸polis sin ser tenidos en cuenta ni escuchados, a no ser que acaben en los titulares de alg煤n peri贸dico, o como objeto de manipulaci贸n por parte del pol铆tico o periodista de turno que utiliza sus nombres 鈥搊 muy amenudo, tan solo el nombre de sus pa铆ses de origen鈥 para alimentar la pol铆tica del miedo. Esa pol铆tica tras la cual se parapetan las leyes liberticidas y se justifican unas t茅cnicas de control social cada vez m谩s precisas e invasivas,con bases de datos capaces de rastrear a cualquiera, y un aumento constante del n煤mero de polic铆as y militares; con la proliferaci贸n de la videovigilancia; ahogando el intercambio cultural y la vida social en general.

Estoy convencido de que la antropolog铆a constituye un instru-mento demasiado potente y poli茅drico como para permanecer encerrado dentro de los muros acad茅micos. m谩s bien creo que, hoy incluso m谩s que antes, la antropolog铆a y el trabajo de campo se encuentran entre las herramientas m谩s 煤tiles para analizar y comprender las mutaciones, las contradicciones, los l铆mites entre lo que consideramos sociedad leg铆tima e ileg铆tima, los conflictos e hibridaciones que act煤an en nuestras sociedades contempor谩neas. En Los condenados de la metr贸polis hablo de hombres y mujeres que no han aceptado vivir acampados entre cad谩veres de autom贸viles en la periferia, o en cobertizos abandonados; y creen que no es justo trabajar ocho horas al d铆a en una plantaci贸n de tomates por apenas veinte euros, arriesg谩ndose en cualquier caso a terminar en la c谩rcel acusados de clandestinos. Que no aceptan que se les encierre en un ciE, las prisiones 茅tnicas de nuestro tiempo, no por haber cometido crimen alguno, sino simplemente por haber nacido en otro pa铆s. Hombres y mujeres que despu茅s de afrontar un viaje largo y tr谩gico, creen que es injusto no tener ning煤n tipo de derecho, ni bienvenida humana; y por esta raz贸n deciden rebelarse.

– 驴Qu茅 es el llamado 鈥渇ort铆n de la droga鈥 de Mil谩n? 驴Por qu茅 elegiste este lugar para incluirlo en tu an谩lisis?

掳 Se trata de un bloque de 220 apartamentos, casi todos iguales, de entre 20 y 22 m2 cada uno, donde viven probablemente m谩s de setecientas personas. Hay quien dice que, calculando el consumo de agua, podr铆an llegar a un millar. Un micro pa铆s; una comunidad que a d铆a de hoy conforman migrantes venidos de todo el mundo, pero tambi茅n inquilinos ancianos que llegaron del sur del pa铆s y otros italianos que buscan vivir en el centro de la ciudad por poco dinero, estudiantes y artistas. decid铆 contar las historias de este edificio porque resultan paradigm谩ticas a la hora de entender muchos de los temas centrales que quer铆a abordar; para comprender lo borrosas que son las fronteras entre la ciudad legal y la ilegal y, sobre todo, para tratar de desmontar el monstruo de la propaganda medi谩tica que agitan los titulares sin llegar nunca a profundizar en esas historias de vida. En las complejidades y las emociones de las personas que transitan y se encuentran en ese lugar injustamente llamado 鈥渇ortaleza de las drogas鈥.

– 驴Cu谩nto de an谩lisis de la realidad de la inmigraci贸n y cu谩nto de dar voz a las y los ilegales hay en este libro?

掳 Espero haber logrado ambas cosas. El objetivo fundamental de este trabajo de campo sobre la microcriminalidad migrante y la exclusi贸n social es aclarar los nexos entre estructuras generales de poder y formas de subjetividad; comprender c贸mo y por qu茅 sedecide delinquir y rebelarse contra los abusos cotidianos. Es poresto por lo que he intentado dar voz a los 鈥渃ondenados鈥 de nuestras metr贸polis, a sus problemas y sus posibilidades de redenci贸n. En cualquier caso, no pretendo mitificar su revuelta a partir del m茅todo etnogr谩fico; es decir, de una pr谩ctica artesanal que impone decisiones pol铆ticas e interpretativas espec铆ficas. con esta etnograf铆a de la micro criminalidad, o m谩s bien de la transgresi贸n de los l铆mites de la legalidad, no pretendo presentar a los migrantes como las v铆ctimas de una sociedad violenta, sino sencillamente, dar una imagen menos falsa que la creada a trav茅s de los medios de comunicaci贸n sobre qui茅nes son y c贸mo viven estos migrantes en Italia.

Trat茅 de abordar esta problem谩tica en el pasado con un ensayo sobre las nuevas esclavitudes, y ahora pens茅 que era conveniente completarla estudiando a quienes se rebelan contra la esclavitud. si el modo de rebelarse es justo o si se equivocan lo decidir谩n los lectores. personalmente, no me siento en posici贸n de juzgar desde un plano 茅tico las decisiones individuales; sin embargo, debo reconocer que desde uno meramente racional, salir de la legalidad parece la opci贸n m谩s l贸gica en su caso: considerando que el riesgo de acabar en prisi贸n es el mismo para aquellos que deciden delinquir y para los que optan por continuar trabajando a cambio de un salario m铆sero, lo primero es tal vez lo razonable. dicho de otra forma, esto vendr铆a a significar que si se aplicara la teor铆a del Homo 艙conomicus al migrante irregular, ante el estrecho horizonte de elecci贸n en que se mueven las posibilidades que se le ofrecen, un c谩lculo basado en costes y beneficios lo empujar铆a racionalmente a esa transgresi贸n de los l铆mites de la legalidad; y que en todo caso, lo que lo frena son sus propias coordenadas morales o religiosas.

– 驴Qu茅 puede aportar la visi贸n anarquista al mundo de la inmigraci贸n?



掳 Opino que lo m谩s interesante que podemos y debemos hacer como movimiento libertario es, de hecho,descolonizar nuestra mirada. continuar haci茅ndolo en todo momento; y darnos cuenta de que por demasiado tiempo incluso nosotros hemos podido vernos cegados por el etnocentrismo. En este sentido, me parece que el encuentro con otras culturas, tambi茅n en la cotidianeidad de las ciudades europeas, como es el caso, nos puede ayudar a repensar y emprender nuevos caminos sin por ello sacrificar los principios fundacionales del anarquismo.

[Entrevista publicada originalmente en el suplemento cultural Addenda # 90, Madrid, abril 2021. N煤mero completo accesible en http://rojoynegro.info/sites/default/files/addenda%2090%20abril.pdf.]