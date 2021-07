–

Declaraci贸n del Bur贸 ejecutivo de la Cuarta Internacional

隆Fin inmediato del bloqueo econ贸mico imperialista a Cuba!

隆Por una Cuba libre y soberana!

隆Abajo la injerencia imperialista en Cuba!

隆Por una democracia socialista en Cuba!

El pasado 11 de julio asistimos a unas protestas impulsadas por la tremenda carest铆a que sufre Cuba desde que Trump la situ贸 en la lista de pa铆ses terroristas, cortando las remesas de los EEUU a la isla, lo que se acrecent贸 con la pandemia y cort贸 en seco los ingresos procedentes del turismo.

Esto se da en una isla que tiene que importar gran parte de los productos que consume, sin ning煤n apoyo internacional (las enormes dificultades que atraviesa Venezuela tambi茅n han repercutido negativamente en Cuba), algo que en algunos aspectos recuerda a los peores tiempos del 鈥減eriodo especial鈥. Este bloqueo tambi茅n impide la producci贸n de vacunas contra la Covid-19 para los cubanos a pesar de la ayuda que Cuba ha aportado a otros pa铆ses durante la pandemia.

A esto se le suman malestares de hondo calado en la isla: la diferenciaci贸n social que ha aumentado mucho en los 煤ltimos treinta a帽os, durante los cuales el gobierno ha tratado de atraer inversiones extranjeras y ha desarrollado el sector tur铆stico permitido un aumento de la iniciativa privada que emplea mano de obra asalariada. En una situaci贸n de escasez de bienes, la desigualdad en el acceso a los d贸lares estadounidenses ha amplificado a煤n m谩s las desigualdades, que, sin embargo, se han mantenido mucho m谩s bajas que en los pa铆ses que han restaurado el capitalismo, como China, Vietnam y el antiguo bloque de Europa del Este. En Cuba no se ha desarrollado un importante sector capitalista local autorizado a explotar el trabajo asalariado. El sector capitalista local est谩 ciertamente creciendo, pero no en la misma medida que en los pa铆ses mencionados anteriormente. Las enmiendas de 2019 a la constituci贸n han dejado claro que todav铆a existen barreras legales para el libre desarrollo del sector capitalista, en particular la limitaci贸n del n煤mero de asalariadas que puede contratar el sector privado local.

A los preocupantes efectos del aumento de la desigualdad, del bloqueo y del aumento de la producci贸n nacional para satisfacer las necesidades de la poblaci贸n, se suma el desarrollo de sectas religiosas evang茅licas que presionan al gobierno para limitar, por ejemplo, el pleno reconocimiento de los derechos de los LGBTQI+.

Tambi茅n cabe destacar la actividad de nuevas generaciones, muy conectadas a las redes sociales globales, entre las que se desarroll贸 una nueva generaci贸n de artistas, que no se siente en absoluto concernida por el legado de la revoluci贸n. Al mismo tiempo, va muriendo una parte importante de la generaci贸n que particip贸 directamente en el proceso revolucionario del tercer cuarto del siglo pasado.

Este c贸ctel est谩 estallando en un contexto en el que el gobierno tiene un margen de actuaci贸n muy escaso para mitigar los efectos a corto plazo de la carest铆a y mucha resistencia en abrir un proceso democr谩tico de toma de decisiones que vuelva a atraer a las nuevas generaciones (el proceso constituyente del 2018-2019 fue un intento en este sentido, pero ha sido claramente insuficiente). Al favorecer m茅todos burocr谩ticos, el gobierno no est谩 haciendo ning煤n esfuerzo por incrementar la participaci贸n de los trabajadores, en particular para el desarrollo del control obrero en las empresas y del control ciudadano en la sociedad.

Esto explica el recurso a la represi贸n y a la movilizaci贸n de los sectores que les contin煤an siendo fieles para detener las protestas y el intento de recuperar al menos en la temporada de verano un cierto ingreso tur铆stico que les aporte margen de mejora para combatir ciertos aspectos de la desafecci贸n popular. El discurso del presidente Miguel D铆az Canel el domingo 11 de julio, tras la ola de protestas que han afectado a m谩s de una decena de ciudades del pa铆s del Este al Oeste, no es una respuesta adecuada a la situaci贸n. Aunque D铆az Canel reconozca que gran parte de los manifestantes estaba sinceramente preocupada por las dificultades de las condiciones de vida, no hizo ninguna autocr铆tica de su manejo de la situaci贸n haciendo 煤nicamente hincapi茅 en las manipulaciones del sector contrarrevolucionario que est谩 claramente a favor de la intervenci贸n de Estados Unidos 鈥 lo que de manera evidente debe ser condenado. El llamamiento gubernamental a los revolucionarios para movilizarse en las calles en respuesta a las amenazas de los contrarrevolucionarios corre el riesgo de provocar enfrentamientos y un aumento de la represi贸n.

No podemos desligar las protestas en Cuba de lo que est谩 ocurriendo en otros pa铆ses de Am茅rica Latina en donde, con motivaciones diversas, la carest铆a de la vida agravada por la pandemia y medidas ultraliberales, est谩 detr谩s de estallidos sociales como el colombiano reciente, como lo fueron los de Ecuador y Chile en 2019. Sin duda la pandemia ha agudizado todas las contradicciones sociales a nivel internacional y en Am茅rica Latina en particular, conduciendo a una creciente exclusi贸n social y a desigualdades cada vez mayores. A pesar de contar con una atenci贸n sanitaria ejemplar en muchos aspectos, Cuba tampoco logra escapar a los efectos econ贸micos y sociales m谩s perversos de la crisis global y de la pandemia. Sin embargo, las igualmente crecientes resistencias sociales latinoamericanas, al enfrentarse a los planes econ贸micos y pol铆ticos del imperialismo para la regi贸n, juegan en favor de la quiebra del aislamiento y la preservaci贸n de la independencia pol铆tica de Cuba.

Desgraciadamente, importantes sectores de la izquierda no hacen ning煤n an谩lisis cr铆tico de la situaci贸n que vive Cuba, del desgaste de su sistema pol铆tico y de la desesperanza de las generaciones m谩s j贸venes. Por el contrario, vemos en muchos pa铆ses un cierre de filas acr铆tico en el que todo son conspiraciones imperialistas, donde no se reconoce la legitimidad de la movilizaci贸n popular y se la atribuye exclusivamente a 鈥渁gentes del imperialismo鈥. Es una obviedad que el imperialismo busca disputar el sentido de las protestas sociales al servicio de sus intereses en los diferentes conflictos internacionales de un mundo cada vez m谩s convulso, a煤n m谩s en un pa铆s que se mantiene como ejemplo de resistencia soberana para toda la regi贸n鈥 Y que lo haga cada vez m谩s mediante intensas campa帽as en las redes sociales, por las cuales intenta conducir desde afuera el descontento social, para encauzarlo hacia el derrumbe del gobierno cubano. Pero que todo sea producto de la injerencia de las grandes potencias es una postura alejada de la compleja y contradictoria realidad. Es m谩s, esta respuesta desprecia el concurso de los sectores populares en los conflictos sociales, como si todo fuera una partida de ajedrez a la cual el pueblo nunca est谩 invitado y donde se le considera una especie de menor de edad incapaz de tomar consciencia de sus intereses y de defenderlos.

Si bien la situaci贸n es compleja y contradictoria, desde la Cuarta Internacional, que desde los primeros tiempos ha apoyado incondicionalmente la Revoluci贸n Cubana, defendemos algunas ideas fundamentales:

– En primer lugar, condenamos y exigimos el cese inmediato del bloqueo ilegal e inhumano al que se somete al pueblo cubano.

– Llamamos a la movilizaci贸n solidaria para paliar la situaci贸n de desabastecimiento de productos b谩sicos que sufre la isla y oponernos al bloqueo decretado por EE.UU.

– Exigimos que la administraci贸n Biden retire a Cuba de su lista de pa铆ses que amparan y favorecen al terrorismo, algo fundamental, por motivos obvios, para aliviar la situaci贸n econ贸mica del pa铆s. Repudiamos las amenazas de intervenci贸n con que Biden busca alabar a la ultraderecha cubana en el exilio y los sectores republicanos m谩s reaccionarios.

– Denunciamos la campa帽a de los grandes medios de comunicaci贸n internacionales que afirman falsamente que todo el pueblo cubano se levanta contra el gobierno y que 茅ste responder铆a con gran brutalidad, mientras hacen la vista gorda ante las formas represivas antipopulares mucho m谩s violentas utilizadas en pa铆ses como Francia frente a los Chalecos Amarillos en 2018-2019, en Estados Unidos durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, o en Colombia en 2021, por citar solo algunos ejemplos de una larga lista.

– Exigimos a las autoridades cubanas que respeten el derecho democr谩tico a la protesta, el desarrollo de movimientos sociales independientes, el pluralismo pol铆tico y el debate democr谩tico, 煤nico camino para impedir que la Revoluci贸n deje de ser un ejemplo para los pueblos de Am茅rica Latina y del mundo.

– Pedir la verdad acerca de las condiciones de detenci贸n y represi贸n con el fin de detener el abuso de la fuerza y de encausar a los responsables de abusos.

– Pedimos la liberaci贸n inmediata de los detenidos en las manifestaciones del 11 de julio; siempre y cuando no hayan cometido acciones que hayan atentado contra la vida de otras personas.

– Defendemos una Cuba soberana, independiente y con verdadera participaci贸n democr谩tico-popular de los trabajadores en los destinos de la isla. Por una Cuba socialista y democr谩tica.