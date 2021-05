Ante los despidos masivos en BBVA: Movilización para defender los puestos de trabajo (euskeraz)

Todas las organizaciones sindicales de BBVA hemos acordado responder unitariamente a la amenaza de Despido Colectivo que la Dirección del Banco ha planteado.

Hemos mostrado a la Empresa el rechazo unánime al reajuste de plantilla, comprometiéndonos a defender todos los puestos de trabajo y a luchar para que no se produzca ningún despido forzoso.

Es INADMISIBLE que un banco como BBVA, que obtiene miles de millones de beneficios cada año (acaba de anunciar un beneficio de 1.210MM€ este primer trimestre) y que alardea de estar a la cabeza de rentabilidad, aumentando además las retribuciones de la alta Dirección de forma escandalosa, pretenda que seamos las trabajadoras y trabajadores quienes paguemos su reestructuración con despidos.

Para hacer frente a esta amenaza, hemos acordado RESPONDER con movilizaciones unitarias el próximo día 10 de mayo. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la plantilla para que se sume a las mismas.

Mañana sábado 1 de Mayo, tenemos la oportunidad de calentar motores saliendo a la calle para reivindicar la defensa de tu puesto de trabajo y de tus derechos laborales.

A estas, le seguirán otras concentraciones y si la empresa se mantiene en la misma posición, aumentaremos sin dudar la intensidad de las medidas con paros, huelgas y cualquier otra medida que consideremos necesaria.

Tenemos que aprovechar todas las movilizaciones para decir alto y claro NO al ERE. No vamos a aceptar las medidas vergonzosas de reestructuración que nos han propuesto.

La concentración del día 10 de mayo la haremos en todas las Territoriales a las 18h, para que pueda acudir toda la plantilla. La próxima semana comunicaremos los lugares donde se llevarán a cabo.

Es responsabilidad de todas y todos que hagamos retroceder a la empresa en sus pretensiones.

No a los despidos en BBVA.

BBVAko kaleratze masiboen aurrean: Lanpostuak defendatzeko mobilizazioa (en castellano)

Idatzi hau sinatzen dugun erakunde sindikal guztiok, Bankuaren Zuzendaritzak hasitako kaleratze Kolektiboaren mehatxuari modu bateratuan erantzutea adostu dugu.

Enpresari, plantillaren berregituraketa aho batez gaitzesten dugula adierazi diogu, eta lanpostu guztiak defendatzeko eta nahitaezko kaleratzerik gerta ez dadin borrokatzeko konpromisoa hartu dugu.

BBVA bezalako banku batek, urtero milaka milioi irabasten dituenak (1.210MM €-ko irabasia iragarri berri du lehen hiruhileko honetan) eta errentagarritasu naren buruan egoteaz harro dagoenak, goi-zuzendaritzaren ordainsariak eskandaluz handituz gainera, bere berregituraketa langileen kaleratzeen kontura egitea ONARTEZINA da.

Mehatxu horri aurre egiteko, maiatzaren 10ean mobilizazio bateratuekin erantzutea adostu dugu.

Horregatik, langile guztiei dei egiten dizuegu deialdiekin bat egin dezazuten.

Bihar larunbata, Maiatzaren 1ean, motorrak berotzeko aukera dugu, zure lanpostuaren eta zure lan-eskubideen defentsa aldarrikatzeko kalera ateraz.

Kontzentrazio hauei beste batzuek jarraituko diete, eta enpresak jarrera berean jarraitzen badu, neurri gehiago hartuko ditugu, lanuzteak, grebak eta beharrezkotzat jotzen dugun beste edozein neurri hartuta.

Mobilizazio guztiak aprobetxatu behar ditugu enplegu-erregulazioko espedienteari argi eta garbi ezetz esateko. Proposatu dizkiguten berregituraketa-neurri lotsagarriak ez ditugu onartuko.

Maiatzaren 10eko kontzentrazioak Territorial guztietan 18: 00etan egingo ditugu, langile guztiek joateko aukera izan dezaten. Datorren astean elkartzeko lekuak jakinaraziko ditugu.

Enpresari bere asmoetan atzera egitera behartzea guztion erantzukizuna da.

BBVAko kaleratzeei ez.

30.04.2021

30 de abril 2021