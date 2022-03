–

Desde que comenz贸 la guerra en Ucrania, los medios de comunicaci贸n retratan la OTAN como una defensora de la democracia y de la paz, en contra de los reg铆menes dictatoriales. Desgraciadamente este mensaje repetido mil veces acaba colando en la mente de muchos telespectadores europeos, debido al nivel de ignorancia en que esos medios los mantienen, en materia de historia y de geopol铆tica. Les ayudar铆a a contrastar esta propaganda conocer los lados oscuros de la OTAN, como por ejemplo el papel que tuvo en varios casos de terrorismo ocurridos no en tierras lejanas, sino en sus propios pa铆ses. A continuaci贸n abordaremos los casos de Gladio y del 11-M, a trav茅s de unos documentales, en un intento de contrarrestar la propaganda pro-OTAN, dirigida en primer lugar a gente que suele informarse con materiales v铆deo y gr谩fico.

En estos tiempos de guerra es muy importante conocer la verdadera naturaleza de la OTAN y saber de qu茅 es capaz. Ya sea para entender mejor este conflicto, sino tambi茅n para tener todas las hip贸tesis sobre la mesa en caso de que ocurra un acto terrorista susceptible de darle un giro aun mas dram谩tico. Un incidente de este tipo ocurri贸 el d铆a 10 de marzo, cuando un dron de una clase que solo utiliza el ej茅rcito ucraniano vol贸 hasta Croacia y se estrell贸 a 6 kil贸metros del centro de la capital. Solo da帽贸 unos 40 coches ya que la bomba que cargaba no lleg贸 a estallar [1]. Rusia y Ucrania declararon que el dron no era suyo, pero si es as铆… 驴quien lo lanz贸 y por qu茅? La explicaci贸n mas l贸gica es que haya sido una operaci贸n bajo bandera falsa cuyo objetivo, de haber explotado la bomba en Zagreb, hubiera sido acusar Rusia de haber bombardeado una capital de la OTAN, matando a decenas de europeos inocentes. O sea que pudo haber sido la chispa que algunos parecen esperar para que se desate un conflicto a nivel del continente.

Tambi茅n son preocupantes los rumores de ataques con armas biol贸gicas, lanzados por ambas partes a ra铆z de las revelaciones de la existencia de biolaboratorios en Ucrania financiados por EEUU. No hay que olvidar que los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia del planeta a ra铆z de las dos guerras mundiales, en las cuales sus rivales europeos se destruyeron mutuamente mientras ellos demoraban al m谩ximo su implicaci贸n. De tal manera que entre los vencedores fueron la 煤nica potencia que no saldr铆a destrozada. Estemos atentos a que no se aproveche el conflicto en Ucrania para lanzar la estrategia antediluviana del 鈥淒ivide y vencer谩s鈥 a costa de los pa铆ses Europeos.

La operaci贸n Gladio

Conocido tambi茅n como Stay Behind, Gladio es una organizaci贸n clandestina creada por la OTAN, que cometi贸 atentados durante la guerra fr铆a, como el de la estaci贸n de Bolonia en 1980, con 85 muertos. La meta de esos atentados 鈥渂ajo bandera falsa鈥 era acusar a militantes de izquierda de haberlos cometido, y as铆 obtener un rechazo de la opini贸n p煤blica contra la izquierda en general. Muchos historiadores llegaron a esta conclusi贸n, que es tan inatacable que fue objeto de varios documentales difundidos por canales de televisi贸n mainstream, como 鈥淟os ej茅rcitos secretos de la OTAN鈥:

Las huellas de la OTAN en el 11-M

Mas reciente es el caso de los atentados de Madrid del 2004. Demasiado reciente para que se permitiera a historiadores aclarar lo que sea al respeto. De hecho tampoco es f谩cil abordar el tema en los 谩mbitos de izquierda, ya que el tratamiento medi谩tico desemboc贸 en que todo cuestionamiento se amalgamara a las tesis de algunas derechas, seg煤n las cuales hubiera sido ETA o unas 鈥渃loacas鈥 vinculadas al PSOE.

Estas cortinas de humo impiden ver la evidencia: todo indica que el 11-M fue una especie de repetici贸n de Gladio. O sea un atentado bajo bandera falsa cuya meta hubiera sido esta vez que las opiniones p煤blicas europeas rechazaran el islam y sobre todo que apoyaran guerras como respuestas al terrorismo: Afganist谩n, Irak, y todos los reg铆menes que la OTAN acusara de complicidad con el terrorismo islamista. Coincidencias temporales y espaciales, intervenciones claves en el campo medi谩tico, presencia de la inteligencia norteamericana: una gran cantidad de indicios apuntan directamente a la OTAN, como lo muestra la imagen ilustrativa (para verla en alta resoluci贸n haz clic en este enlace: https://nuevodreyfus.files.wordpress.com/2022/03/las-huellas-1.jpg ).

Recordemos que desde la izquierda radical siempre se ha mantenido abierta esta l铆nea de investigaci贸n. Entre otros, el colectivo Dek Unu (en Kaosenlared) y la red Voltaire probaron que la investigaci贸n policial y el juicio fueron una farsa, y sacaron a la luz la pista de la OTAN. Esas investigaciones convencieron a Julio Anguita, quien declar贸 que no hab铆a sido ni islamistas ni ETA, sino que ve铆a 鈥渋mplicaciones fuera de Espa帽a, de alta pol铆tica鈥. Tambi茅n se realizaron documentales, por Carlos C. y el autor del presente texto, llegando este 煤ltimo a ser difundido por la cadena internacional TeleSur.

Desde hace 18 a帽os, 192 familias siguen de luto, unos cuantos poderosos siguen sembrando la muerte impunemente, y un inocente sigue en la c谩rcel, solo porque le ten铆a que tocar a alg煤n musulm谩n cargar con el muerto. Por eso se llama este documental 鈥淯n nuevo Deryfus, Jamal Zougam chivo expiatorio del 11-M鈥 :

