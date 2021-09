Ante un nuevo 11 de septiembre. Palabras de los compañeros Luis e Ignacio desde la Cárcel-Empresa Rancagua.

Luis e Ignacio Avaca Mansilla, son compañerxs detenidos en mayo del 2021 acusados del envío de un paquete bomba a la comisaria de Talca, acción revindicada por ““entes sin rostro, nada ni nadie que ustedes conozcan” .

Ante una nueva conmemoración del 11 de septiembre:

ke la mejor conmemoración sean las acciones!!

(I): Memoria y acción.

Esta fecha está cargada de un significado histórico ke muchxs comparten, y , aunke sea principalmente la izkierda democrática la ke pareciera sentirse más apelada por esta efeméride, lxs antiautoritarixs y anticapitalistas ke nos desmarcamos de esa posición hemos sabido conmemorarla también.

Nosotros mísmos lo recordamos”moviendonos” con motivo de la ocasión. Y es ke es innegable ke, para el desarrollo actual de la confrontación, hemos de tener en cuenta, críticamente, las experiencias de lucha previas.

El 11 de septiembre evoca eso. Fuera de lo ke sucedió exactamente akel día, nos rememora de los tiempos dificiles ke se inauguraron,de las diversas expresiones y experiencias de resistencia a la dictadura, De akellxs ke vinieron antes ke nosotrxs: guerrillerxs, presxs, caídos, torturadxs….. Y de la lucha irreductible ke continuó durante la democracia, de la ke somos participes junto con todxs lxs presxs en guerra.

Contra el olvido y la indiferencia cómplices con este orden social, ejercitamos nuestra memoria,memoria ofensiva ke no se ahoga en etiketas , sino ke recoje toda la tradición histórica de conflictividad ejercida en este territorio, en dictadura o en democracia.

No olvidamos, mucho menos perdonamos, y eso es lo ke se manifiesta en cada atentado contra la autoridad, sus cómplices y sus verdugos.

(II): continuidades y discontinuidades.

Sabemos las abismales diferencias ideológicas, éticas y politicas ke tenemos lxs antiautoritarixs con los actores ke, en ese entonces, dieron cara y resistieron. Sin embargo aún así consideramos deseable la conmemoración,no porke necesitemos de efemérides para atakar la normalidad, sino porke cualkier día es bueno para pasar a la acción . Está última es, sin duda, la mejor conmemoración para todxs lxs muertxs y caidxs en dictadura y democracia.

La memoria es una excelente arma, siempre y cuando sea acompañada con las acciones. Nos desmarcamos de toda victimización, oportunismo político, e idolatrías a lxs presxs y/o muertxs ke se disfracen de “conmemoración” . Lxs caídxs y lxs presxs se recuerdan con hechos. No con consignas, no con banderas, ni con las migajas ke muchxs exigen al enemigo. La cárcel, la persecución, y en última instancia, la muerte, son posibilidades siempre latentes para kienes nos declaramos en guerra con lo establecido. Y si hemos de llorar a lxs muertxs y enjauladxs, ke ese llanto se convierta en grito de guerra.

(III): Dictadura y democracia

A quienes recordamos en esta fecha no es tanto a izquierda política de aquel entonces, pues ellxs fueron, para otrxs compañeros más afines, los verdugos en un gobierno democrático como el que tenemos hoy en día. Y nos referimos a la persecución de akellxs ke no se redujeron a las vías institucionales y optaron por la confrontación, tanto durante el gobierno democrático de la Unidad Popular y durante la dictadura, como durante la “transición” y democracia posteriores.

Ante esto, estamos absolutamente seguros que cualkier gobierno es indeseable por el hecho de existir. No es necesaria una dictadura para ke el gobierno de turno viole, mate y explote a la heterogénea masa oprimida.

Kizá el contexto pandémico y el constante estado de excepción asociado nos ha evidenciado ke la democracia no tiene nada ke envidiarle a una dictadura. Y no lo decimos porke esta democracia no sea auténtica. De hecho, justamente nos consideramos antidemocraticos porke esta askeroza realidad ke vivimos es una democracia completamente saludable: con explotación asalariada, con explotación animal, con monopolio de la violencia, con presxs, con muertxs y hasta con milikos en la calle!. Pero también, siempre, con confrontación y antagonismo hacia toda autoridad, sea civil o militar.

Democracia y dictadura no difieren tanto: ambas se han ganado nuestro odio. No hay nada ke haga más deseable a una u otra.

A kienes verdaderamente recordamos es a todxs akellxs ke entregaron su vida y su tranquilidad por luchar contra la democracia y contra la dictadura desde el anonimato, en silencio y optando por el mayor daño posible.

(IV) Para terminar…

Hacemos un llamado a solidarizar con lxs presxs y a conmemorar nuestrxs muertxs con hechos más ke palabras. Siempre recordando ke lxs caídxs y lxs enjauladxs somos compañerxs, no ídolos ni héroes. Aprovechamos, también, de manifestar nuestro más rencoroso repudio a la parafernalia patriótica ke inunda el mes de septiembre, con sus patético nacionalismo y sus tradiciones especistas. Así mismo repudiamos profundamente a todas las plataformas y colectivos políticos ke han aprovechado la situación de lxs presxs como imagen de campaña, intentando mejorar su popularidad y así asegurar escaños en la nueva institucionalidad. Ni aunke griten nuestros nombres respaldaríamos su complicidad con el orden establecido.

Un abrazo doble para todxs akellxs vándalxs ke han rayado nuestrxs nombres en las calles. También para todxs nuestrxs hnxs presxs en el territorio $hileno y el mundo.

saludo de aliento para todxs kienes desecharon las recetas de la utopía y abrazan su presente en la confrontación con lo existente.

Muerte a las dictaduras, muerte a las democracias: contra toda autoridad!

Ni ídolos, ni héroes: presxs en guerra!

Menos consignas, más acción!

Enjauladxs pero jamás derrotadxs!

Ignacio y Luis