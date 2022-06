Un tuit del Ministerio de Justicia en el que explica el procedimiento para cancelar antecedentes penales

ha molestado mucho al facher铆o de esta red social. 驴La raz贸n? Que el tuit est谩

orientado a extranjeros que quieren obtener el permiso de residencia o la nacionalidad

y se encuentran con que sus antecedentes son un problema. El mensaje se ha

llenado de respuestas con la vomitera de 芦el extranjero violador al que le

regalan la nacionalidad禄, que es ya la respuesta esperable en esta clase de asuntos.

As铆 que vamos a hablar un poco de

los antecedentes penales.

驴Qu茅 son los antecedentes penales?

Los antecedentes penales son la

inscripci贸n en un 煤nico registro de todas las condenas penales que pesan sobre una

persona. Cada vez que alguien es condenado por un delito, esta condena se

inscribe en el Registro Central de Penados y Rebeldes, que no es de consulta

p煤blica: solo pueden consultarlo el interesado y los trabajadores del sistema

judicial (polic铆as, jueces, etc.).

驴Qu茅 no son los antecedentes penales?

No hay que confundir los antecedentes

penales con los llamados antecedentes policiales, que no son m谩s que el

registro interno que lleva la Polic铆a de las veces que una persona ha sido

detenida, de por qu茅 y de qu茅 medidas se tomaron. Este registro, por cuanto es de

actuaciones provisionales y no de condenas, no es relevante para nada.

Tampoco hay que confundir los

antecedentes penales (o, m谩s bien, su cancelaci贸n) con la prescripci贸n de los

delitos. En ambos casos hablamos de plazos, pero no es lo mismo. La prescripci贸n

de los delitos es el tiempo que tiene que pasar entre comisi贸n del delito

e inicio del procedimiento, de tal forma que si transcurre ese tiempo ya

no se puede imponer la condena. La cancelaci贸n de antecedentes exige que

transcurra un plazo desde el final del procedimiento. Hay alguna otra

diferencia, como que no todos los delitos prescriben mientras que todos los

antecedentes son cancelables, pero no son tan relevantes.

驴Qu茅 delitos generan antecedentes penales?

Todos los delitos cometidos por

mayores de edad generan antecedentes penales, desde el hurto m谩s peque帽o hasta

el asesinato m谩s grave. Antes de la reforma penal de 2015, que convirti贸 las

faltas en delitos leves, estas faltas no llevaban aparejadas antecedentes

penales, pero ahora s铆.

Los delitos cometidos por menores se

inscriben en un registro especial, que se tiene en cuenta para menos aspectos. Por

ejemplo, las penas impuestas en ese registro no salen en el certificado de antecedentes

penales, aunque s铆 en el certificado de delitos sexuales que se requiere para

ciertos trabajos.

驴Qu茅 consecuencias tiene tener antecedentes penales?

Los antecedentes penales impactan en

muchos aspectos de la vida del sujeto. Puede ser relevante a efectos de futuras

condenas (permiten la aplicaci贸n de la agravante de reincidencia, si el delito

es similar), de suspensi贸n de la pena (que solo es posible para delincuentes

primarios), de cumplimiento de la sentencia (en muchas c谩rceles se separa a los

delincuentes primarios de los reincidentes), etc.

Fuera del mundo penal y

penitenciario, tiene tambi茅n diversas consecuencias: inadmisi贸n al funcionariado,

obst谩culos al tramitar el expediente de buena conducta e integraci贸n para

acceder a la nacionalidad, denegaci贸n del derecho de asilo si es extranjero,

prohibici贸n de obtener un permiso de armas, imposibilidad de obtener un visado

para ciertos pa铆ses, denegaci贸n de la colegiaci贸n, prohibici贸n de desempe帽ar

ciertos puestos de trabajo, etc. Muchas de estas consecuencias se aplican solo

por ciertos delitos. En general, cuanto m谩s grave sea el hecho m谩s

restricciones hay.

驴Por qu茅 se cancelan los antecedentes penales?

La cancelaci贸n de antecedentes

penales es una medida b谩sica de reinserci贸n. Recordemos que la Constituci贸n obliga

a los poderes p煤blicos a establecer mecanismos de reinserci贸n. No se puede

reinsertar a nadie contra su voluntad, pero s铆 es obligatorio dar posibilidades

a quien quiera hacerlo. Muchas de las instituciones de nuestro sistema penal

deben leerse bajo esta luz rehabilitadora.

La posibilidad de que el delito desaparezca

de los archivos (al final, eso y no otra cosa es la cancelaci贸n de

antecedentes) y deje de condicionar la vida de su autor es una forma bastante

obvia de recompensar al que se ha reinsertado. Como vamos a ver de inmediato,

para que se cancelen los antecedentes es necesario cumplir la pena y luego estar

cierto tiempo sin delinquir, lo cual es un criterio razonable para decidir que

lo que sucedi贸 en el pasado no debe marcar la vida futura del delincuente.

驴C贸mo se cancelan los antecedentes penales?

Para cancelar los antecedentes

penales es necesario, en primer lugar , haber cumplido la pena. Cabe

recordar que en Espa帽a, salvo el indulto, no hay beneficios penitenciarios que

acorten la duraci贸n de la pena: el tercer grado o la libertad condicional son

periodos de cumplimiento de la condena (1), igual que la estancia en prisi贸n en

r茅gimen cerrado u ordinario. Si alguien ha sido condenado a veinte a帽os de

prisi贸n, hasta que no cumpla esos veinte a帽os no podr谩 empezar a cancelar

antecedentes penales. Por supuesto, si del mismo delito se derivan varias

penas, se toma la mayor.

En caso de que la pena se haya

suspendido, se toma como fecha del cumplimiento aquella que habr铆a sido de no haberse

decretado la suspensi贸n. Lo explico: los delincuentes primarios que cometen

delitos no muy graves (pena menor de 2 a帽os en el caso general) pueden acceder

a una suspensi贸n de pena, lo que significa que no entran en prisi贸n pero deben comprometerse

a no delinquir y a cumplir otra serie de normas de conducta durante un periodo

variable. Este periodo puede ser superior a la pena impuesta: por ejemplo, la

pena puede ser de 6 meses y la suspensi贸n durar 1 a帽o. Pues, obviamente, se

entiende que la pena qued贸 cumplida a los 6 meses de dictarse, que es cuando se

habr铆a cumplido de no haberse dictado la suspensi贸n.

Hasta 2015 tambi茅n era obligatorio

haber abonado la responsabilidad civil (es decir, la indemnizaci贸n por los

da帽os causados por el delito) o, al menos, estar en proceso de hacerlo. Esto ya

no es as铆.

En segundo lugar , para obtener

la cancelaci贸n de antecedentes es necesario que pase cierta cantidad de tiempo

desde que se cumpli贸 la condena (ojo, no desde que se impuso: desde que se

cumpli贸) y que, durante este tiempo, el condenado no cometa nuevos delitos. Este

plazo va desde los 6 meses para delitos leves a los 10 a帽os para los delitos

graves. El famoso asesino y violador extranjero no podr谩 pedir la nacionalidad

hasta que no permanezca sin delinquir 10 a帽os desde que sali贸 libre.

驴Qu茅 novedades hay en este tema?

El tuit de la discordia era la

explicaci贸n, por parte del Ministerio de Justicia, de c贸mo solicitar por v铆a

electr贸nica la cancelaci贸n de antecedentes. Los escasos desinformados que han

abierto el v铆deo, tambi茅n se han ofendido por la frase que dice que 芦se ha desarrollado

un sistema robotizado de automatizaci贸n que cancela de oficio la mayor铆a de

penas que cumplen con los requisitos marcados禄. 隆Destinar dinero a esto! 隆Inaceptable!

Es cierto. Es inaceptable. Es inaceptable

que el Ministerio de Justicia vaya tan tarde. Que para saber si procede la

cancelaci贸n de antecedentes solo es necesario contar un plazo y ver si la misma

persona tiene condenas posteriores. Podr铆a llevar una d茅cada automatizado. Como

todo en Justicia, por otra parte, que es una rama del Estado cuya

automatizaci贸n es tard铆a y deficiente.

El mecanismo que se empleaba hasta ahora

es el de la omisi贸n de antecedentes: si alguien tiene unos antecedentes penales

que deber铆an haber sido cancelados y no lo fueron, no se le tienen en cuenta. Pero

claro, eso se aplica solo a causas penales: en otras cuestiones, como

expedientes de nacionalidad, visados, permisos y dem谩s, es necesario presentar

un certificado de antecedentes limpio. Y es lo que se impulsa ahora: un

procedimiento automatizado para que el certificado concuerde mejor con la realidad.

Qu茅 grave, 驴eh?

(1) Esto no es exactamente as铆 en el

caso de la libertad condicional, pero, para lo que nos importa, un penado en

libertad condicional no ha terminado de cumplir su condena.

驴Te ha gustado esta entrada? 驴Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la p谩gina de Patreon de As铆 Habl贸 Cicer贸n. A cambio podr谩s leer las entradas antes de que se publiquen, recibir谩s PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun as铆 sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma p谩gina a la derecha tienes un bot贸n de PayPal para que dones lo que te apetezca. 隆Muchas gracias!