–

De parte de CGT September 22, 2021 27 puntos de vista

Por un lado este fin de semana se celebra el primer congreso de la Federaci贸n Estatal de Hosteler铆a y Comercio y desde el 15 al 17 de octubre el Congreso del Sector Ferroviario de CGT.

CGT apuesta por Andaluc铆a y en concreto por su centro geogr谩fico en Antequera para la celebraci贸n de sus pr贸ximos comicios org谩nicos de Comercio, hosteler铆a y del sector ferroviario, en un claro impulso a su implantaci贸n territorial fuera de las capitales de provincia y apostando por las cabeceras de comarca y el medio rural en general.

El Congreso de Hosteler铆a y Comercio se desarrollar谩 en el local de CGT Andaluc铆a en C/ Fresca n潞 20 y dar谩 comienzo a partir de las 17h del pr贸ximo viernes 24 de septiembre con la acreditaci贸n de las delegaciones asistentes de todo el pa铆s. El s谩bado 25, a partir de las 11,30h est谩 previsto atender a los medios de comunicaci贸n en la confluencia de C/ Lucena con C/ Infante Don Fernando, previamente a la celebraci贸n de una manifestaci贸n denunciando la precariedad y los abusos empresariales en ambos sectores de producci贸n. En la rueda de prensa participar谩 el Secretario de Acci贸n Confederal, Francisco Tom谩s Rodr铆guez, desplazado desde Madrid y dar谩 paso a la manifestaci贸n que comenzar谩 a partir de mediod铆a en ese punto para concluir en la Plaza de San Francisco tras pasar por C/ Encarnaci贸n y Calzada.

Por otra parte el sector ferroviario estatal de CGT celebrar谩 su congreso ordinario del 15 al 17 de octubre, haci茅ndolo coincidir con la manifestaci贸n andaluza en defensa del tren rural de todas y para todas la personas a celebrar el s谩bado 16, dando respaldo al trabajo que la PTRA (Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andaluc铆a) y CGT Andaluc铆a vienen realizando en los dos 煤ltimos a帽os en defensa del uso de las infraestructuras ferroviarias existentes para dar servicio p煤blico ferroviario tanto al medio rural como para luchar contra el cambio clim谩tico. La manifestaci贸n del 16 de octubre se encuadra adem谩s dentro de la semana de lucha por el ferrocarril que vertebra el territorio y enfr铆a el planeta que concluir谩 en Madrid con una manifestaci贸n estatal el 24 de octubre.

Fuente: CGT Andaluc铆a, Ceuta y Melilla