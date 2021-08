–

De parte de ANRed August 3, 2021 44 puntos de vista

Tras quedar eliminada en la tercera ronda del singles femenino en los Juegos Ol铆mpicos de Tokyo 2020, la tenista rosarina Nadia Podoroska respondi贸 ayer a los constantes mensajes de odio y agresi贸n en las redes sociales contra atletas argentinos y argentinas de diferentes disciplinas ante los malos resultados en cantidad de medallas obtenidas por la delegaci贸n argentina. 芦Nadie m谩s que nosotros sufre sufre las consecuencias de un mal resultado. Los mensajes de odio en las redes sociales causan mucho da帽o y no tienen ninguna justificaci贸n. En la Argentina tenemos una deportista de lujo como Delfina Pignatello que est谩 sufriendo ataques constantes. 驴Por qu茅? El deporte tiene la incre铆ble de unirnos y de formar personas sanas para la sociedad. No lo destruyamos禄, expres贸, haciendo especial referencia a su compa帽era nadadora de 21 a帽os, que tras su vuelta de Tokio restringi贸 sus redes sociales para preservarse de los haters. En tanto, la tiradora riojana Fernanda Russo expres贸 tambi茅n su rechazo por haber 芦recibido mensajes de odio y muchos ataques injustificados禄. Por ANRed.

La tenista argentina Nadia Podoroska se despidi贸 de los Juegos Ol铆mpicos de Tokio 2020 con un mensaje en su cuenta de instagram en respuesta a los constantes comentarios de odio y agresi贸n que reciben en las redes sociales los y las atletas argentinas que compiten en las diferentes disciplinas, ante el magro resultado que la delegaci贸n argentina est谩 teniendo en cuanto a cantidad de medallas obtenidas.

芦Reci茅n ahora empiezo a darme cuenta de d贸nde estuve. El lugar donde est谩n los mejores atletas y deportistas de todo el mundo. Ni una pandemia pudo frenarnos. Eso es importante y hay que destacarlo芦, destac贸 en el el comienzo de su posteo Podoroska, qui茅n en las 煤ltimas horas abandon贸 la Villa Ol铆mpica de Tokio 2020tras quedar eliminada en tercera ronda del singles femenino.

Pero tambi茅n remarc贸 que ten铆a 芦algo importante禄 para comentar, en referencia a los constantes mensajes de odio y agresi贸n que reciben los deportistas y las deportistas argentinas en las redes sociales: 芦A quienes aman el deporte, nos siguen y est谩n pendientes de nuestros resultados: por favor, antes de escribir algo sobre cualquier deportista en una red social piensen que somos personas que sentimos y sufrimos, y que nos esforzamos al m谩ximo para dar lo mejor, porque nadie m谩s que nosotros sufre sufre las consecuencias de un mal resultado. Los mensajes de odio en las redes sociales causan mucho da帽o y no tienen ninguna justificaci贸n禄.

Adem谩s, hizo especial referencia al tema de la presi贸n de este tipo de mensajes y sus efectos en la salud mental de los y las atletas: 芦desde el deporte que yo juego de manera profesional, Naomi Osaka puso sobre la mesa el tema de la salud mental. En Tokyo 2020 el mundo entero pudo escuchar a una estrella como Simone Biles. En la Argentina tenemos una deportista de lujo como Delfina Pignatello que est谩 sufriendo ataques constantes. 驴Por qu茅? El deporte tiene la incre铆ble de unirnos y de formar personas sanas para la sociedad. No lo destruyamos禄, pidi贸.

La tenista japonesa Naomi Osaka, actual n煤mero dos del mundo, hab铆a declarado el pasado 27 de mayo que no ofrecer谩 ninguna conferencia de prensa ante los medios durante su participaci贸n en el torneo Roland Garros por motivos de 芦salud mental禄 y por ello recibi贸 una multa econ贸mica. Por su parte, la gimnasta art铆stica estadounidense Simone Biles hab铆a abandonado otras competiciones para preservar su salud mental, pero volvi贸 y gan贸 la de bronce. En tanto, la nadadora argentina Delfina Pignatello decidi贸 dejar de transmitir en Twitch y borrar todo el contenido de la plataforma, al igual que hizo con su canal de YouTube, para preservarse de los mensajes haters. 芦Me encantar铆a seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situaci贸n que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar. No s茅 qu茅 pasar谩 de ac谩 en adelante, pero sepan que los voy a extra帽ar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llev贸 en el coraz贸n鈥, explic贸 Pignatello.

Tambi茅n se suma la situaci贸n denunciada por la tiradora riojana Fernanda Russo, quien expres贸 tambi茅n su rechazo por haber 芦recibido mensajes de odio y muchos ataques injustificados禄.

Finalmente, en su posteo Podoroska le agradeci贸 a su equipo 芦actual y pasado禄 por ayudarla a cumplir un sue帽o, y le deseo suerte a todos los deportistas que a煤n se encuentran en competencia. Tambi茅n agradeci贸 a la delegaci贸n argentina, a su familia y a 芦quienes me siguen con mensajes respetuosos y llenos de amor禄.