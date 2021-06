–

<<No es una crisis; es que ya no te quiero>>

(Pancarta en la Puerta del Sol. Mayo 2011)

Camino del ocaso, y cuando se cumple un decenio del alumbramiento de la comunidad moral que cobij贸 el 15-M, la memoria viva de aquella radiante experiencia podr铆a ayudar a neutralizar la distopia total que proyecta la nueva normalidad de la era covid.

Diez a帽os despu茅s de la irrupci贸n de la multitudinaria protesta de los indignados en la Espa帽a urbana, siguiendo la estela de las movilizaciones ciudadanas surgidas en otras latitudes, la perspectiva ha cambiado radicalmente de rumbo. Donde antes hab铆a camarader铆a f铆sica y emocional; alegr铆a de vivir; solidaridad orgullosa; creatividad social; esperanza en la mejora; percepci贸n de autoestima, autonom铆a de la experiencia; empat铆a intergeneracional; y afectos y cuidados entre propios y extra帽os; hoy domina un rev茅s de perfil deshumanizador, ingrato y receloso, que se articula sobre un sentimiento de profunda inseguridad y dependencia ajena. De aquella utop铆a que casi acarici谩bamos con la punta de los dedos hemos pasado a la inquietante sima de un infortunio que nos mortifica como la peste. Los lodos de 2020 no provienen de los vientos de 2011. Estamos ante la cr贸nica de un fracaso jam谩s anunciado. Un agujero negro cuyo turbio enigma conviene descifrar para saber si solo nos encontramos ante una d茅cada perdida, una reca铆da coyuntural, o ante el doloroso parto de una regresi贸n can铆bal que ha venido para quedarse.

Empecemos sin rodeos, por la necesaria autocr铆tica. Para deslindar la inevitable tendencia a la autocomplacencia que implica la posici贸n interesada del observador sobre lo observado (su punto de vista). En t茅rminos absolutos, el anarquismo organizado fue una nota marginal durante el estallido del 15M de 2011, y tampoco se super贸 en m茅rito frente a los innumerables y b谩rbaros estragos del 14M de 2020. No as铆 en t茅rminos relativos. Porque en ambos ciclos han sido notorios los comportamientos de estima, cooperaci贸n, asistencia y apoyo mutuo desplegados por la gente (personas y grupos) ante los acontecimientos sobrevenidos. Incluso cabr铆a decir que ni falta que hacia ese protagonismo libertario, porque lo importante era precisamente lo que devino espont谩neamente. Que fuera la din谩mica de la misma ciudadan铆a, sin tutelas ni tonsuras, la que se abriera al magma solidario. Pero si creo que la escasa incidencia de la Idea debe atribuirse a procesos mentales disfuncionales respecto a lo que la 茅tica emancipadora exig铆a.

Fall贸 en el movimiento quincemayista, quiz谩 porque una cierta <<superioridad moral>> mal entendida (Gabriel Kuhn dixit) hizo recelar de un activismo antiautoritario que hab铆a ganado las calles sin tributar a ninguna primogenitura. Y en el caso de los idus de marzo, por esa amalgama identitaria (un cierto aire de familia) que porta el anarquismo militante en el fondo de su mochila. Un tropismo ideol贸gico que le hace sentirse de izquierda, sin m谩s atributos que afirmarse en el combate contra todo lo que huela a lo contrario, derecha o asimilados. Esa pulsi贸n subliminal de pertenencia obr贸 como freno a la hora de disputar la estrategia del poder porque, al fin y al cabo, ahora en el gobierno est谩n <<unos de los nuestros>>. Una l贸gica que opera solo en oposiciones binarias, jibarizando la natural complejidad de las pol铆ticas habilitantes (ergo clich茅s tipo: <<el enemigo de mi amigo es mi enemigo >> y <<o est谩s conmigo o est谩s contra m铆>>).

As铆 contemplado el escenario bifronte de ambas experiencias, la conciencia inconformista devino en asistente involuntario de un bloquismo que procedi贸 como reemplazo del viejo bipartidismo. El aleteo de mariposa de una ambiciosa sociedad civil, al margen del Estado y del Mercado, pre帽ada de oportunidades aunque falible por su humana condici贸n, arrumb贸 en una mediocre y mezquina reivindicaci贸n del fetichismo estatal como refugio existencial. Y el inicial impulso de superaci贸n sobre las contingencias de aquella realidad impostada por los rituales de la dominaci贸n omn铆vora fue otra vez reseteado por la amarga severidad de la primaria lucha por la vida. La distancia social de obligado cumplimiento; la profil谩ctica ocultaci贸n del rostro y de sus facciones expresivas; el confinamiento de madriguera y sus dadivosas cuarentenas; los aspavientos sobre las bondades de una comunidad de reba帽o; la vacunaci贸n obligatoria como vi谩tico; el pasaporte sanitario de los circuncidados en la fe como arancel biom茅dico; el teletrabajo y el e-commerce inserto en la cadena pan贸ptica del neofeudalismo electr贸nico; el legislar por decreto ley del nuevo despotismo de emergencia con morri帽a del antiguo plasma; el sentimiento de orfandad colectiva propiciado por el ambiente hostil y depresivo, y el retorno de la jerarqu铆a y lo piramidal en el terreno bald铆o donde antes crec铆a la transversalidad y lo horizontal; propiciaron la reconstrucci贸n urbi et orbi del individualismo posesivo y con ello del Leviat谩n digital en la reserva. Y todo ello se actu贸 en un contexto tan traum谩tico que casi nadie tuvo noci贸n de p茅rdida ni gesto de piedad que no viniera predeterminado desde las altas instancias del poder subsumido como ogro filantr贸pico.

Sociedad pecera

Aunque ni de lejos podemos prever d贸nde acabara la mutaci贸n epocal en marcha, un somero balance de lo ya vivido podr铆a aproximarnos la dimensi贸n de la tragedia en ciernes y a su socaire los valores a los que deber铆amos aferrarnos para contener el diluvio que nos har谩 transitar del Arca de No茅 (para un elenco de elegidos) a la infinita pecera donde vegetar谩 en holograma la inmensa mayor铆a (prescindible) que encarna el mito inici谩tico de la nueva normalidad. Formas de representaci贸n a control remoto que har谩n olvidar la necesidad de la acci贸n ciudadana para el fortalecimiento de las demandas de una democracia que el Estado y el Mercado, en disciplinado acople, boicotean y reducen a un mero simulacro. Estragados en ese l铆quido amni贸tico, resultar谩 pr谩cticamente imposible propiciar espacios de movilizaci贸n y cercan铆a al margen de los canales y plataformas de cooptaci贸n pol铆tica, franquiciados desde el podio gubernamental y patrocinados por sus consortes tecnol贸gicos de la inteligencia artificial. El reino de <<no hay alternativa>> acechaba tras la deflagraci贸n de la pandemia, y nada indica que la vacuna ofertada suponga un verdadero ant铆doto que reponga el tiempo de la memoria insumisa y su calor humano. Es la ant铆tesis de El final de la historia y el 煤ltimo hombre que Francis Fukuyama aventur贸 como definitivo avance civilizatorio en el mejor de los mundos posibles con el triunfo de una democracia estabulada.

En un escalofriante texto publicado al comienzo de la crisis sanitaria, titulado El virus y el mundo del ma帽ana, el ensayista surcoreano Byung-Chul Han alertaba sobre lo que entra帽ar铆a el futuro dise帽ado tras la <<cuarta revoluci贸n industrial>>, donde la norma ser铆a el estado de excepci贸n y el asalto a la raz贸n y a las sentimientos vendr铆an inoculados desde un poblaci贸n zombi satisfecha de su gravidez virtual. Todo ello poniendo como modelo de referencia pionera a la China capitalista-comunista de los dos sistemas (una hybris de la gesti贸n p煤blico-privada). La revancha del modo de producci贸n asi谩tico, versi贸n 5G, en el siglo XXI, que se erige como banco de pruebas global para la era poscovid, merec铆a estos sombr铆os apuntes por parte del autor citado: <<En China no hay ning煤n momento de la vida cotidiana que no est茅 sometido a observaci贸n. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales [鈥 Nadie se enoja por el frenes铆 de las autoridades para recopilar datos [鈥 En el vocabulario de los chinos no existe el t茅rmino 鈥渆sfera privada鈥 [鈥 Si uno rompe clandestinamente la cuarentena, un dron se dirige volando a 茅l y le ordena regresar a su vivienda [鈥 A la vista de la pandemia deber铆amos redefinir incluso la soberan铆a. Es soberano quien dispone de datos [鈥 Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producci贸n y exceso de comunicaci贸n [鈥 De alg煤n modo cada uno se ocupa solo de su propia supervivencia>>. El coronavirus ha servido en bandeja la <<doctrina del shock>> para implementar el big data como primera naturaleza, pero el problema hunde sus ra铆ces en la introspecci贸n de la servidumbre voluntaria como placebo. Lo se帽alaba el propio Byung-Chul a comienzos del 2018, un a帽o antes de la expansi贸n de la epidemia: <<Ahora uno se explota as铆 mismo y cree que est谩 realiz谩ndose>>.

A caballo de ese distanciamiento autista sujeto-objeto, que toma la forma de alienaci贸n simbi贸tica, se metaboliza una manera de ser y estar ciega y sorda ante las agresiones que el comportamiento personal inflige en el entorno. Con el resultado perverso de obviar la propia responsabilidad en algunos de los problemas que se padecen. V铆ctimas y verdugos al un铆sono, el bucle as铆 generado opaca cualquier posibilidad de rectificaci贸n de la falsa percepci贸n. La neurosis contempor谩nea se sublima con recursos de 铆ndole supersticiosa utilizando como v谩lvula de escape la experiencia diferida. Bien sea, delegando su ejercicio en representantes (autoridades, gobiernos, partidos, sindicatos, iglesias, influyentes de todo tipo y ralea; etc.) o en un m谩s all谩 que proveer谩 la catarsis armonizadora. Eso explicar铆a, la necia ignorancia acerca de los efectos perversos de los sistemas extractivos y degradantes de producci贸n; la compulsi贸n de un consumo banal; la contaminaci贸n de los r铆os y los oc茅anos; la destrucci贸n exponencial de los bosques y los territorios vegetales; o la poluci贸n atmosf茅rica. Una conculcaci贸n que es fruto de la homologaci贸n de un concepto de progreso centrado en esquilmar todo lo que contenga valor de cambio y que conlleva de correlato una existencia solipsista.

Derechos con deberes

Al no reconocer m谩s que derechos para s铆 y obligaciones hacia los que mandan, y casi nunca deberes, mengua la capacidad para valorar la dote recibida al nacer y la necesidad de dejar un legado mejorado al morir. Todo gira en un disfrute entre dos nichos, alfa y omega en las ant铆podas. La misma desenfadada disposici贸n de la deuda p煤blica, dilapidada como gasto corriente, es un reflejo hormonal de ese desprecio a los que habr谩n de venir, condenados a sufragar una carga financiera que no han originado. Dinero tra铆do del futuro. Aunque pueda parecer anacr贸nico, un ejemplo de la condici贸n unidimensional de eso que llamamos <<progreso>> lo encontramos en la decadencia del factor humano entre amplios sectores de la tradicional clase trabajadora. Sin 谩nimo de simplificaciones ni caricaturizar la realidad, podemos decir que se ha pasado de una Primera Internacional que pon铆a al mismo nivel derechos y deberes en su declaraci贸n de principios (<<No m谩s deberes sin derechos ni m谩s derechos sin deberes>>) a un estamento social que, en buena medida, prima los valores materiales y cuantitativos (econ贸micos, salariales, patrimoniales, sacralizaci贸n del trabajo forzado, etc.), alimentando el darwinismo social del enemigo. Parafraseando a Bakunin: deberes sin derechos es esclavitud y brutalidad; derechos sin deberes, privilegio y concesi贸n. De ah铆 la dificultad para construir una alternativa real al sistema de dominaci贸n, exclusi贸n y explotaci贸n vigente.

No nos enfrentamos a una sutil amenaza, sino a la realidad que troquelar谩 el inmediato porvenir si nadie lo impide. Pero antes hay que <inspirar>> ese alguien. Y en ese sentido la memoria del 15M se muestra todav铆a como un baluarte ante la barbarie naciente. Lo primero y esencial es establecer los mecanismos de veracidad capaces de alumbrar la indignaci贸n y con ella de la esperanza, clausurando ese t贸rrido periodo de duelo en que nos hemos abismado, para as铆 servir de partera a futuros acontecimientos. El cisne negro, lo que ocurre cuando nadie lo espera. Hoy contamos con la ventaja de haber identificado nuestras limitaciones y los c贸digos para constituirnos en agentes del cambio social; encarnar la legitimaci贸n de la rebeli贸n; despertar significados en mentalidades entumecidas; y traducir la cultura de la libertad y la equidad en consensos de mayor铆as. Porque, como afirma Manuel Castellls: <<el big bang de un movimiento social comienza con la transformaci贸n de la emoci贸n en acci贸n>> (Redes de indignaci贸n y esperanza, p谩g. 30). Para democratizar la democracia.

Lo que ocurre es que el tiempo social no pasa en balde. Nadie se ba帽a dos veces en el mismo r铆o, ni siquiera una, porque mientras uno lo hace deja de ser el mismo r铆o. Tampoco basta con volver a las fuentes. Adem谩s, hay que localizar el kayros que haga posible un nuevo punto de ignici贸n, sin perder de vista el potencial del arraigo n贸mada de aquel 15M pero con los pies en el tipo de sociedad espectral (pan贸ptica y algor铆tmica) destapada por este pand茅mico 14M. Nunca como en estos momentos, con un gobierno de coalici贸n de izquierdas, la juventud ha sido tan maltratada y nunca ha estado tan resignada. Los mileniales, una acotaci贸n arbitraria para designar a la primera generaci贸n pertrechada de habilidades tecnol贸gicas que fris贸 la mayor铆a de edad con el siglo, son los que m谩s han sufrido el impacto de la crisis (excepci贸n hecha, en el otro extremo de edad, de los miles de ancianos anal贸gicos que fueron abandonados a su suerte en apartheids de mayores). Sin embargo, con un 40,9% de paro juvenil sobre sus espaldas, la mayor tasa de desempleo de la Uni贸n Europea (UE) incluida la tres veces rescatada Grecia, su indignaci贸n no est谩 ni se la espera. Al contrario, con frecuencia se sit煤a a la generaci贸n JASP (J贸venes Aunque Sobradamente Preparados) en la diana del vandalismo callejero y los comportamientos ego铆stas. Bien sea por sus airadas protestas contra la represi贸n de libertades o por hacerla responsable del descontrol de los contagios por las juergas, fiestas y botellones, contribuyendo con esas cr铆ticas a la dramatizaci贸n de la disidencia.

Cuesta entender c贸mo los grandes perjudicados de ayer que prendieron la protesta del 15M aceptan hoy permanecer pasivos ante una situaci贸n a煤n m谩s desfavorable. Pero como en la obra de Pirandello <<as铆 es si as铆 parece>>. La sociolog铆a convencional sostiene que esa par谩lisis es debida a que aquella crisis se帽alaba culpables claros y directos, mientras que la actual no se puede personalizar, porque de una pandemia nadie es responsable. Non e vero ma e ben trovato. Es cierto que la pandemia ha venido y nadie sabe c贸mo ha sido. Pero una cosa es la pandemia y otra muy distinta la gesti贸n de la pandemia. Y ah铆 si existen autores intelectuales y materiales: quienes tienen el poder y los recursos del mando. No solo porque durante la primera ola Espa帽a fue uno de los pa铆ses del mundo con m谩s v铆ctimas, infectados y sanitarios afectados. Es un copia y pega. Seg煤n un informe del Banco Central Europeo (BCE), tambi茅n hemos sido los que menos dinero gastamos contra la crisis de toda la zona euro. Un 1,3% del PIB contra un 4% de media de sus 19 miembros, en su inmensa mayor铆a gobiernos liberales o conservadores, y casi cinco veces menos que Lituania y Austria. Sin embargo, entre enero y julio de 2020, las autorizaciones de venta de armas aumentaron un 650%, por importe de 22.544,8 millones de euros, m谩s que la suma de 2018 y 2019 juntos (21.493).

Lo llaman resiliencia; y no lo es. La herencia recibida es una tragedia a la espa帽ola. Pero nunca un destino manifiesto. Si no se nos pas贸 el amor.

