Anti Zionism is not

antisemitism РIlan Pappé

East London ‚Äď Julio,

2019

Transcripción: Arrezafe

Es muy incómodo, es

realmente embarazoso hablar de este tema, que nos veamos obligados a

explicar que el anti-sionismo no es anti-semitismo, porque el lobby

israelí y sus partidarios en este país nos amenazan con

su distorsionada suposición de que anti-semitismo y anti-sionismo son

realmente equiparables. Es una ecuación ridícula que se ha vuelto

atroz porque, como todos sabéis, se ha utilizado

principalmente para sofocar el debate sobre Palestina, no solo en

este país, sino también en el continente y en los Estados Unidos, y

particularmente con el fin de anular y derrocar a políticos que

podrían alcanzar posiciones de poder y que son conocidos por

su constante apoyo a la cuestión Palestina, ya sea en los Estados

Unidos o aquí, en el Reino Unido.

Así que, por mucho que

nos perturbe esta ecuación, que en realidad no merecería nuestra atención,

no podemos ignorarla porque est√° en el discurso p√ļblico, en los

principales medios de comunicación, que la esgrimen continuamente, y en el Parlamento Europeo, que también la ha asumido. De modo que, tendremos afrontarla nos guste o no.

El segundo problema que

tenemos es que no podemos afrontar tan falaz ecuaci√≥n de manera telegr√°fica. De hecho, es in√ļtil ir a un estudio de

televisión donde te preguntan si crees que el anti-sionismo es

anti-semitismo y te dan 65 segundos para explicarte. Yo

pienso que es mucho mejor no ir. O bien ‚Äďeste es mi consejo para

los cándidos políticos laboristas que se molestaron en ir a los

estudios de la BBC y de Sky News‚Äď si cometen ese error

y van a discutir sobre si hay o no anti-semitismo institucional en el

Partido Laborista, ¬Ņpor qu√© no aprovechar el ese escaso tiempo para decir algo sobre Palestina? Porque ellos no lo har√°n nunca. Sky

News nunca ha informado de nada de lo ocurrido en Gaza en el

√ļltimo a√Īo, la BBC ha dejado de hacerlo en los √ļltimos cinco

meses. Nadie ha informado de que, ayer, los israelíes dispararon a 50

jóvenes en la frontera de Gaza, la semana anterior a 49 y de que la

anterior mataron a periodistas, médicos, jóvenes, hombres y

mujeres. Si escuchas los medios de comunicaci√≥n de este pa√≠s no te enterar√°s, pero en cambio sabr√°s que en Facebook, hace 16 a√Īos, alguien dijo

algo que podría sonar a anti-semitismo.



Debido a que el asunto no se puede

afrontar de manera telegr√°fica, la √ļnica forma es historiz√°ndolo.

¬ŅQu√© quiero decir con esto? Que es necesario situarlo en un contexto hist√≥rico

para poder explicar cuál es la diferencia entre judaísmo y sionismo, y

por tanto, cu√°l es la diferencia entre anti-sionismo y anti-semitismo.

Y es muy importante recordar que el anti-semitismo, o m√°s bien el

odio a los jud√≠os ‚Äďporque como sab√©is, los palestinos tambi√©n

son semitas como el resto de los √°rabes‚Äď, las

actitudes y políticas antijudías, han estado entre nosotros

durante mucho tiempo. Est√°n profundamente arraigadas en la

fe cristiana y fueron utilizadas como justificación de horribles

políticas de persecución, discriminación e incluso genocidio, eso

lo sabemos. Este patrón de conducta se basa en difamar u odiar a los

judíos porque son judíos.

A diferencia del

anti-semitismo, o sentimiento antijudío, el anti-sionismo es un

fenómeno reciente asociado al sionismo. Y no sé

cuántos lo sabéis, pero el sionismo comenzó como un

proyecto cristiano, no como un proyecto judío. A principios del

siglo XIX, aquellos que se denominaban a sí mismos sionistas

eran cristianos evangélicos, sacerdotes y pensadores que creían que

el regreso de los judíos a Palestina traería el regreso de

Jesucristo, que conduciría a la resurrección y a la conversión de

los judíos al cristianismo o a arder en el infierno si no lo hacían.

A estos yo los llamo “cristianos barbacoa”.





Ahora bien, estos

“cristianos barbacoa”, que eran muy destacados a

principios del siglo XIX, también lo son hoy. Son la base principal

del presidente Trump y sus partidarios, y es probable que en Estados

Unidos haya sionistas (cristianos antisemitas) mucho más influyentes que los judíos estadounidenses, quienes a diferencia de la comunidad

anglo-judía, sionista y pro Israel, se sienten cada vez más incómodos con el sionismo y con Israel. Ser anti-sionista a

principios del siglo XIX no significaba ser antisemita, significaba

que no creías que los judíos debían regresar a Palestina. Conviene tener presente todo esto.

Ahora, trasladémonos a

Palestina a finales del siglo XIX, cuando los judíos

comenzaron a adoptar la idea del sionismo debido a la persecución y

a las políticas de discriminación y porque sentían que en Europa no

los querían. Cuando algunos de ellos

quisieron incluso redefinir el judaísmo como una nacionalidad, sugiriendo equiparar el judaísmo con el sionismo, la mayoría

de sus oponentes fueron judíos, no cristianos. A finales del siglo

XIX, la mayoría de los judíos del mundo no creían que se pudiera

sustituir el judaísmo por un nacionalismo romántico. Así, tenías

judíos ultra-ortodoxos que rechazaron la idea porque pensaban que contravenía la voluntad de Dios y que sustituía una

religión ancestral con una pobre ideología de corte romántico nacionalista, y judíos seculares que creían que el comunismo, el

socialismo e incluso el liberalismo eran ideologías universales que

ayudarían a acabar con el anti-semitismo y con cualquier otro tipo de

racismo, haciendo del mundo un lugar mejor, no solo para los

judíos, sino también para los no judíos.

¬ę¬°Donde vivimos, all√≠ est√° nuestro pa√≠s!¬Ľ





Pero, con la ayuda del

Imperio Británico, el sionismo se salió con la suya y a finales del

siglo XIX logró asentarse en Palestina. Es entonces cuando

el sionismo se convierte en lo que hoy llamamos un movimiento

colonial, donde los colonos que vienen de Europa sin posibilidad

de volver, porque no se les quiere, se encuentran con una

poblaci√≥n ind√≠gena ‚Äďcomo sucedi√≥ en los Estados Unidos o Am√©rica del Norte, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sud√°frica…‚Äď y estos colonos se piensan a s√≠

mismos como indígenas, clasificando a los autóctonos como colonos,

como extranjeros. En este sentido, el sionismo no es muy diferente de

otros movimientos que colonizan el mundo. Entonces, si t√ļ eras

palestino y rechazabas la idea de que alguien pudiera venir a expulsarte de tu tierra ‚Äďincluso

con “la divina historia” de que vivi√≥ all√≠ hace dos mil a√Īos‚Äď al rechazar dicha idea no eras antisemita, eras anticolonialista, y el

nacionalismo palestino creció como un movimiento anticolonialista

desde 1882 hasta 1948, cuando el movimiento colonial sionista y sus

colonos perpetró la limpieza étnica de la mitad de la población

palestina, la destrucción de la mitad de sus aldeas y la demolición de la

mayoría de sus ciudades, convirtiendo a un millón de

palestinos en refugiados.





¬ŅRechazar

semejante crimen contra la humanidad, es antisemitismo? ¬ŅRechazar un

crimen cometido por judíos te convierte en antisemita? No. Quienes

rechazan este crimen rechazan cualquier otro crimen de semejante

magnitud, aunque hubiera sido perpetrado por budistas, musulmanes,

cristianos o agnósticos, no importa, lo que importa es lo que esa

gente hizo, no su identidad.

Y es interesante se√Īalar c√≥mo

los palestinos pudieron irrumpir en la escena internacional

se√Īalando su justa causa de descolonizaci√≥n y

que ellos no formaron parte de la historia del odio de Europa al

judaísmo. Pero tuvieron dificultades para hacerlo. Hubo un momento, a finales de los sesenta y principios de los setenta, en el que el mundo se abrió un tanto a las ideas de descolonización. Fue en 1975, cuando Naciones Unidas aprobó una resolución muy razonable

que equiparaba el sionismo a la discriminación y al

racismo, resolución que fue revocada en 1991 bajo presión de Estados Unidos. En el momento en que dicha resolución se aprobó, fue

adoptada por un mundo descolonizado que igualaba la lucha contra el

sionismo con cualquier otra lucha en contra del colonialismo en el mundo. Por

eso se adoptó dicha resolución, no por anti-semitismo. Fue, además, un intento de corregir, de rectificar una resolución de Naciones

Unidas contra los palestinos en 1947, cuando decretaron que

Palestina debía ser dividida entre un

estado nación para los colonos ocupantes, muchos de los cuales

hab√≠an llegado a Palestina dos o tres a√Īos antes, y la poblaci√≥n

indígena nativa de Palestina. La ONU que adoptó el

plan de partición en 1947 no albergaba ni un sólo miembro

descolonizado en su seno. La ONU que adoptó la

resolución que igualaba sionismo y racismo estaba colmada de

nuevas naciones representando al tercer mundo descolonizado. Esto es muy importante recordarlo.

Ahora estamos en una fase

en la que Israel se inventa la idea de un nuevo

anti-semitismo. Y creo que es importante explicar porqué el judaísmo y el

sionismo no tienen nada en com√ļn, en el sentido de que, uno es una

religión y el otro una ideología. No obstante, lo importante es entender

dónde nos encontramos ahora, una fase que comenzó

hace unos 20 a√Īos y cuyos sus or√≠genes datan de la primera

intifada, del primer levantamiento en los territorios palestinos

ocupados en 1987. Israel comprendi√≥ que, a medida que pasaban los a√Īos

se hacía más difícil evitar que las personas concienciadas y con un

m√≠nimo de decencia no sintieran repugnancia por sus pol√≠ticas hacia los palestinos. No era como anta√Īo, en que uno

podía ocultarse porque la gente no podía visitar y no

sab√≠a… Despu√©s de 1987, la gente supo, y lo que supo la motiv√≥ a decantarse y trabajar en pro de Palestina, y a condenar sobre el terreno las inmorales pol√≠ticas

israel√≠es. La √ļnica forma que Israel ten√≠a de afrontarlo era matando al mensajero, porque no hab√≠a forma

de matar el mensaje. ¬ŅY c√≥mo matas al mensajero? Lo culpas de ser

antisemita y si es judío, de odiarse a sí mismo. Esta es otra cosa

que inventó Israel: el judío que se odia a sí mismo, que es una

especie de enfermedad que yo padezco. Consulté a mi médico pero me

dijo, “olv√≠dalo, es cr√≥nica”.

Luego utilizaron los

horribles sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos y la llamada Guerra contra el Terrorismo para inventar esta especie de

alianza imaginaria entre el Movimiento de Liberación Palestino, grupos extremistas de fanáticos islámicos y supremacistas

blancos de extrema derecha, para así acusar a todos ellos de estar en

el mismo barco y de tener en com√ļn el odio a Israel, lo que

finalmente significa anti-semitismo. No funcionó tan bien con el

supremacismo de derecha porque, como sabéis, estos tipos de la EDL, que se envuelven en la bandera israelí, están muy contentos con Israel.

También los neonazis en Alemania y Austria están entusiasmados

con Israel como modelo.

Así que dejaron de utilizar la supuesta alianza de la derecha y la izquierda, ahora sólo están enfocados

en la izquierda y los islamistas como alianza que conforma la base

del nuevo anti-semitismo. A saber por qué esta treta funciona con las

élites políticas de Occidente y los principales medios de

comunicación. Pero hay algo ahí que

desconcierta la mente: la facilidad con la que aceptaron esta idea de

que criticar la ideología de Israel es distinto a criticar la

ideología del apartheid en Sudáfrica. Si critico la ideología

de Israel, puedes decir

que estoy equivocado, puedes intentar rebatirme,

pero ¬Ņtratar de acallarme acus√°ndome de anti-semita? Mostrar sobre el terreno la conexi√≥n entre sus pol√≠ticas racistas la ideolog√≠a del Estado de Israel,

¬Ņme convierte en anti-semita? Si quien me acusa de ello tuviera

razón, entonces todos los palestinos del mundo serían anti-semitas.

No puedes ser palestino y sionista. De hecho, no puedes ser

miembro de la comunidad musulmana mundial, comprometida en la causa Palestina,

y ser sionista. Entonces ¬Ņtodos los musulmanes son anti-semitas? ¬ŅY

qu√© hay de las personas de izquierda que durante a√Īos rechazaron el

sionismo y apoyaron la causa palestina, también son todas ellas

anti-semitas?

Es tan il√≥gico, tan superficial y tan est√ļpido que uno se pregunta c√≥mo es posible escuchar a

filósofos, políticos de alto nivel y destacados periodistas

explicando y defendiendo seriamente la idea de que criticar hoy la

ideología del Estado de Israel implica la negación del Holocausto.

De tal manera que, ahora, criticar al Estado de Israel ya no solo supone ser

anti-semita, supone la negación del Holocausto. También eres criminal y niegas el

Holocausto si criticas esa misma ideología que discrimina a los palestinos

por ser palestinos. Es una locura. Y esta locura, como sabéis, ha

irrumpido de lleno en la historia del Partido Laborista.





¬ŅEn que fecha apareci√≥ la

primera noticia sobre el supuesto anti-semitismo institucional del Partido

Laborista? No he visto a ning√ļn periodista preocupado por buscarla… Es asombroso. Yo

lo hice. Ning√ļn periodista se hab√≠a siquiera molestado en

preguntarse cu√°l era el momento exacto en que, de repente, se nos

revela que en el Partido Laborista existe antisemitismo

institucional. ¬ŅSab√©is cuando sucedi√≥? Yo lo comprob√©. No fue

cuando Jeremy Corbyn fue elegido líder del partido, no. Fue después

de que los dos intentos anteriores de derrocarlo fracasaran. Entonces

llegó la primera noticia: Sky News, la

Fox News de Gran Breta√Īa (Dios m√≠o, solo hablar de ellos me

asquea)… Sky News, de manera sensacionalista, abri√≥ su bolet√≠n

de noticias: “Encontramos evidencia de anti-semitismo institucional

en el Partido Laborista”. Uno o dos d√≠as despu√©s de que el

segundo intento de derrocar a Jeremy Corbyn fracasara. Entonces te

preguntas, ¬Ņpuedes ponerte en la piel de los l√≠deres laboristas que

tienen que hacer frente a semejante acusación?

Ahora bien, no voy a usar

esta plataforma para ensa√Īarme con un partido y una gente a la que

amo y conozco personalmente. Pero creo que ha habido algo erróneo en

la forma en que se ha abordado todo este asunto. Como si la gente hubiese olvidado el hecho de que en la década de

1930, este partido y las personas que creían en el socialismo,

fueron los √ļnicos que lucharon contra el fascismo en Londres,

mientras que el partido de Theresa May albergaba a muchos bastante hipnotizadados por el nazismo y el fascismo. La gente

debería repasar la historia y ver quién estaba en contra del

racismo y quién no tuvo inconveniente en respaldarlo. Entonces, si se posee tal pedigrí, si se posee semejante historial, no se debe ceder con

tanta facilidad ni dejarse intimidar tan fácilmente. Y ese patético intento de

disculparse, ya sabes, “se me malinterpret√≥” o “en la

fotograf√≠a junto a los l√≠deres de la OLP…

realmente no estoy dentro, estoy a la izquierda, no a la derecha”…

Esto es un error. ¡Siéntete orgulloso! Yo estuve en ese cementerio,

estuve en este cementerio como judío israelí, como judío israelí,

allí, con Yasir Arafat, en el cementerio de Abu Jihad y Abu Yad. ¡Y

presenté mis respetos por los combatientes por la libertad de

Palestina! No te averg√ľences, no te averg√ľence haber estado all√≠.

Jeremy Corbyn deposita flores en la tumba de Abu Jihad

Necesitamos cambiar el

relato, los palestinos no son terroristas, el Movimiento Nacional

Palestino no es un movimiento terrorista, es un movimiento

anticolonialista que no ha dejado de luchar. Y a todos ellos, ya sean

religiosos o seculares, la razón que como refugiados los motiva es

que desean regresar a su tierra natal, dejar de vivir bajo ocupación

militar, no vivir bajo asedio en Gaza, no ser calificados como

ciudadanos de segunda del Estado de Israel. No hay nada de malo en

apoyar esta causa, y si quieren tildar de antisemita a cualquiera que

la apoye, dejadles que lo hagan y usemos todos los medios disponibles

para informar sobre Palestina, no para responder a sus est√ļpidas

acusaciones.

Ya sé que es más fácil

decirlo que hacerlo, no estoy diciendo que sea fácil, pero os diré,

como antisionista que ha vivido en Israel. De vez en cuando me

invitaban a la televisi√≥n israel√≠ para someterme a un “consejo de

guerra”. Necesitaban un espect√°culo para las masas, as√≠ que

solían invitarme. No me hacían ninguna pregunta, solo querían

decirme lo cerca que estaba del judío que se odia a sí mismo, que

apoya a la OLP, etc. Pero incluso en los cinco minutos de que

disponía, informaba al país sobre la nakba, sobre los

crímenes del ejército y del servicio secreto israelí israelí. Por

supuesto que a los tres minutos me frenaban y me echaban del estudio,

pero esos tres minutos eran mucho mejores que explicar “no, no

soy un traidor, no soy un antisemita, no me odio a mí mismo,

realmente me amo‚ÄĚ, o cosas as√≠.

Y creo que hay algo de

eso en la forma en que se ha comportado el Partido Laborista.

Entiendo estas campa√Īas de intimidaci√≥n, fui v√≠ctima de ellas, es

desestabilizador, utilizan todas las t√°cticas de manual para hacerte

sentir constantemente acosado. Pero debemos superar todo eso, debemos retomar las riendas del relato. Se ha llegado a expulsar a alguien por decir, con razón, que el Partido Laborista se ocupa demasiado de este

asunto del anti-semitismo. Algo inaceptable en un partido que cree en el socialismo, en la justicia

social, en la justicia humana.

Nos enfrentamos a poderosas élites de

derecha en la economía, en la cultura, en la política, y tendremos

que hacerlo con mucha fuerza porque estamos viendo cómo se propaga

este tipo de liderazgo, de los EEUU al Reino Unido y del Reino Unido

a otras partes del continente. No puedes desafiar a estos personajes

disculp√°ndote, tratando de satisfacerles, no puedes satisfacer a

estas bestias, solo puedes decirle al mundo que tienes un sólido

sistema de valores morales históricamente fundamentados de los

que todos deberíamos estar orgullosos. Hay muchos judíos, en este

país y en el mundo, que se sienten lo mismo que yo.

Así que este [el

antisemitismo] ni siquiera es un tema de judío o no judío, en

realidad es el tema de un lugar [Palestina] que ha sido borrado de la

conciencia p√ļblica y de los medios de comunicaci√≥n, pero que a√ļn

palpita en el corazón de la sociedad civil. Y esta sociedad civil

espera de nuestro activismo que, en los partidos, en los parlamentos,

en la propia política, representemos su innegable apoyo y la

plena comprensión de lo que significa la solidaridad con los

palestinos, con voz clara y sin disculpa ninguna ni intento de

apaciguar a quienes nos lanzan acusaciones falsas como esta de la que

hemos hablado esta noche. Muchas gracias.