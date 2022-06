Mark Bray * USA

A ra铆z de los tr谩gicos acontecimientos en Charlottesville (Estados Unidos), y la negativa inicial de Donald Trump a denunciar a los nacionalistas blancos detr谩s de todo esto, el movimiento antifa aparece de repente en todas partes. Pero… 驴qu茅 es, exactamente?, 驴de d贸nde ha salido? Desde que ha existido el fascismo, ha habido antifascismo. Nacido de la resistencia a Mussolini y Hitler en Europa durante las d茅cadas de 1920 y 1930, el movimiento aparece ahora en los titulares en medio de la oposici贸n a la administraci贸n Trump y a la derecha alternativa. Se les puede ver en los informativos, a menudo vestidos de negro y con pasamonta帽as cubriendo sus rostros, manifest谩ndose en la inauguraci贸n presidencial, protestando contra oradores de extrema derecha en los campus universitarios de California y protegiendo, entre otros, a Cornel West y un grupo de ministros religiosos de la violencia neo-nazi en las calles de Charlottesville. Los grupos antifas tienen como objetivo negar a los fascistas la oportunidad de promover su pol铆tica opresiva y proteger a las comunidades de los actos de violencia promulgados por el fascismo. Mark Bray proporciona un estudio detallado de la historia del antifascismo desde sus or铆genes hasta nuestros d铆as y, partiendo de entrevistas con antifas de todo el mundo, detalla las t谩cticas del movimiento y la filosof铆a que hay detr谩s de 茅l.

Bray es historiador de derechos humanos, terrorismo y radicalismo pol铆tico en la Europa moderna. Fue uno de los organizadores del movimiento Occupy Wall Street. Actualmente est谩 terminando su manuscrito 芦The Anarchist Inquisition: Terrorism and the Ethics of Modernity in Spain, 1893-1909禄, en el que explora el surgimiento de las campa帽as pioneras de derechos humanos en Europa y Estados Unidos en respuesta a la brutal represi贸n contra la disidencia por parte del Estado espa帽ol, a ra铆z de los bombardeos y asesinatos anarquistas. En el Gender Research Institute de Dartmouth comenzar谩 a trabajar en su pr贸ximo proyecto, que explora las culturas de violencia y resistencia callejera que emergen en los movimientos sociales de la Europa occidental de posguerra y su impacto en las concepciones de la masculinidad izquierdista, en el contexto del surgimiento de concepciones competitivas del feminismo. Bray es tambi茅n autor de 芦Translating Anarchy: The Anarchism of Occupy Wall Street禄 y coeditor de 芦Anarchist Education and the Modern School: A Francisco Ferrer Reader禄. Su trabajo ha aparecido en medios muy diversos, como The Washington Post, Foreign Policy, Critical Quarterly, ROAR Magazine, as铆 como en numerosos vol煤menes editados. Actualmente es profesor en el Dartmouth College.