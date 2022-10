–

De parte de Nodo50 October 12, 2022 159 puntos de vista

En las 煤ltimas semanas el gobierno de Paraguay, liderado por el partido colorado, ha expresado la voluntad de resucitar un viejo proyecto del ex presidente Horacio Cartes; la militarizaci贸n de la hidrov铆a Paran谩-Paraguay y la instalaci贸n de tropas estadounidenses en la triple frontera. El inter茅s norteamericano por esa regi贸n de Sudam茅rica no es nuevo, se remonta, como m铆nimo, a inicios del presente siglo cuando, con la excusa de la guerra contra Al-Qaeda, la CIA investig贸 la presencia de c茅lulas terroristas all铆. La novedad, o m谩s bien lo contradictorio, es que las autoridades de Estados Unidos negocian la presencia de sus tropas militares con un gobierno al que previamente han acusado de corrupci贸n. En este caso, como en tantos otros, el inter茅s estrat茅gico que Estados Unidos le asigna a la zona se impone por sobre las convicciones morales. Del lado sudamericano se han realizado grandes esfuerzos por comprender la importancia que Paraguay y la triple frontera tienen para los objetivos imperiales del vecino del norte. El control de la regi贸n constituye la llave para asegurar la hegemon铆a en Am茅rica del Sur. No en t茅rminos coloniales, que implica el despliegue de una gran cantidad de tropas, sino en un sentido m谩s sofisticado, que asegura una respuesta r谩pida en caso de crisis de la hegemon铆a. En ese sentido, existe un ejemplo hist贸rico que nos puede ayudar a pensar c贸mo la hegemon铆a se construye ocupando determinados espacios sin necesidad de cuestionar la independencia o autonom铆a de las naciones. Me refiero a un alto monte en la lejana Grecia: el Acrocorinto.

La llave de Sudam茅rica

Tan solo hab铆an transcurrido un par de d铆as de los atentados terroristas al World Trade Center en Septiembre de 2001 cuando surgi贸 la tesis, defendida a capa y espada por los sectores pro-americanos, de que operaban grupos vinculados a Al-Qaeda en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil. A pesar que nunca se encontr贸 evidencia fehaciente de que organizaciones terroristas operaran en la zona, la prensa local y extranjera instal贸 la idea con fuerza. Los gobiernos de Buenos Aires y Asunci贸n fueron receptivos con las denuncias y preocupaciones que llegaban de Washington, el de Brasilia, en cambio, fue mucha m谩s moderado. En Septiembre de 2002 el presidente Eduardo Duhalde alent贸 la realizaci贸n de ejercicios combinados entre el Ej茅rcito argentino y su par de Estados Unidos en Misiones que fue rechazado por el Senado, entre otras cosas porque los norteamericanos exig铆an inmunidad para sus soldados. En Diciembre de ese mismo a帽o, a instancia de la Canciller铆a Argentina, se llev贸 adelante el encuentro 3+1 entre los tres pa铆ses y Estados Unidos para dirimir cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. El gobierno de Paraguay, por su parte, tambi茅n coquete贸 con la idea de autorizar el ingreso de tropas estadounidenses pero se top贸 con la oposici贸n interna a veces, con la de Brasil en otras.

El argumento de que hay actividad vinculada al terrorismo en la triple frontera resurge cada vez que Washington ve amenazada su posici贸n en la regi贸n. La 煤ltima fue en 2019 durante la Segunda Reuni贸n Hemisf茅rica contra el terrorismo llevada a cabo en Buenos Aires. En esa ocasi贸n el Secretario de Estado Mike Pompeo elogi贸 al Presidente Macri por incluir a Hezbol谩 en la lista de organizaciones terroristas. Seg煤n los servicios de inteligencia de Estados Unidos es en la triple frontera donde Hezbol谩 recauda fondos para sus actividades.

En paralelo, Estados Unidos especula con las necesidades financieras de Paraguay para avanzar en los trabajos t茅cnicos de la hidrov铆a. En 2018 se lleg贸 a un acuerdo por el cual el Cuerpo de Ingenieros del Ej茅rcito de los Estados Unidos deb铆a realizar tareas en la v铆a navegable a cambio de u$s 16,5 millones. El Senado paraguayo lo rechaz贸 esgrimiendo que ya exist铆a un tratado bilateral entre Argentina y Paraguay para la realizaci贸n de dichas tareas. El proyecto actual es similar a ese. Con el agravante de que se prev茅 la instalaci贸n de una base militar estadounidense en el Aeropuerto Mariscal Estigarribia. Los gobiernos provinciales del noreste argentino se pronunciaron en contra del plan, pero la oposici贸n m谩s fuerte ha venido de parte del gobierno de Jair Bolsonaro. La posible existencia de un acuerdo previo, firmado por George Bush padre y Jos茅 Sarney en 1989, inhibe a Estados Unidos de desplegar soldados cerca de Brasil.

M谩s all谩 de c贸mo se resuelva la situaci贸n hoy, no cabe duda que Estados Unidos seguir谩 intentando colocar tropas en la triple frontera. La ocupaci贸n de ese espacio no asegura la hegemon铆a estadounidense pero no hacerlo la debilita. En un ejercicio de comparativismo hist贸rico, con los riesgos que ello conlleva, podemos equiparar la obstinaci贸n estadounidense con la persistencia que los antiguos monarcas de Macedonia mostraron por controlar una elevaci贸n rocosa en el Peloponeso.

La llave del PeloponesoLos sitios estrat茅gicos han existido siempre. Lugares que por su ubicaci贸n, naturaleza o recursos eran considerados la puerta de entrada para controlar un determinado espacio o territorio. En la Antigua Grecia uno de ellos era el Acrocorinto. Se trata de un alto monte de quinientos setenta y cuatro metros situado a un lado de la ciudad de Corinto. Seg煤n el ge贸grafo Estrab贸n estaba protegido por un cintur贸n de fortificaciones (skhoin铆a) de manera que se pod铆a controlar la ciudad pero no necesariamente el monte, y viceversa. El emplazamiento de la ciudad, en el llamado istmo de corinto que une el Peloponeso con el resto de Grecia continental, facilit贸 el 茅xito comercial de la misma en 茅poca cl谩sica. Pero para los siglos III-II a.C. el istmo se convirti贸 en el centro de la disputa por la hegemon铆a en el Peloponeso entre los reyes de Macedonia y los gobernantes de la Liga Aquea.

Los macedonios instalaron una guarnici贸n militar en el Acrocorinto para usarla como fuerza de avanzada en el Peloponeso y as铆 asegurar su control. En los hechos Corinto mantuvo su autonom铆a y gobierno propio. A los reyes de Macedonia no les interesaba ocupar militarmente la regi贸n. Se contentaban con ejercer un dominio indirecto instalando guarniciones en posiciones estrat茅gicas. La p茅rdida de esas guarniciones significaba una merma en la autoridad hegem贸nica de Macedonia. Por eso cuando el l铆der de la Liga Aquea, una coalici贸n de ciudades del Peloponeso, Arato de Sici贸n tom贸 por la fuerza el Acrocorinto en 243 a.C. se gan贸 la enemistad del Rey Ant铆gono Gon谩tas. Con el ingreso de Corinto y Megara a la Liga Aquea, el istmo se cerr贸 para los ej茅rcitos macedonios. Sin embargo, los aqueos debieron librar una guerra contra el Rey Cle贸menes III de Esparta. Acudieron a la ayuda de Ant铆gono III Doson, Rey de Macedonia, que se apoder贸 de Esparta y restituy贸 las guarniciones en el Peloponeso.

Para el historiador Polibio, que fue funcionario de la Liga Aquea, la conquista del Acrocorinto constituye la m谩s admirable gesta de Arato. Pues entend铆a que la hegemon铆a maced贸nica en el Peloponeso se fundaba en la ocupaci贸n de ese monte en particular. Una an茅cdota, que cuenta en el libro VII de su Historia, ilustra esa idea con sencillez y fuerza. Deseoso de hacerse con el control de Mesenia, en el suroeste del Peloponeso, el Rey Filipo V, sucesor de Ant铆gono III Doson, consult贸 con sus asesores sobre lo que revelaban las entra帽as de un toro sacrificado al dios Zeus. Demetrio de Faros le respondi贸 鈥淪i tu esp铆ritu es de adivino, ret铆rate de inmediato, pero si eres un rey pr谩ctico, debes tomarla ahora, no sea que si omites esta oportunidad, luego debas buscar otra m谩s favorable; si dominas los dos cuernos, ser谩s el 煤nico que tendr谩s el toro a tu merced鈥. Seg煤n Polibio el toro era el Peloponeso y los cuernos refer铆an a dos montes importantes, el de Itome en Mesenia y el Acrocorinto.

El nexo entre pragmatismo y ocupaci贸n del territorio que establece la an茅cdota es ilustrativo del pensamiento hel茅nico y puede servir para ilustrar nuestro presente. El ejercicio efectivo de la hegemon铆a requiere estar dispuesto a no omitir oportunidades de ocupar los espacios estrat茅gicos. Estados Unidos lo sabe. El ejercicio efectivo de la independencia requiere de no dar oportunidades a las potencias hegem贸nicas de ocupar las 谩reas valiosas. Am茅rica del Sur deber铆a tenerlo claro ya. Por tanto, es necesario prestar m谩s atenci贸n a la hidrov铆a Paran谩-Paraguay y la triple frontera.