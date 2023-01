Antimilitarismo anarquista y mitos sobre la guerra en Ucrania

Texto escrito por Un grupo de anarquistas de la regi贸n de Europa central

Texto traducido por @frchbrrr (tw)

Los anarquistas, dondequiera que vivamos y cualquiera que sea nuestro idioma, nos solidarizamos con los explotados dondequiera que est茅n y con aquellos que viven las terribles condiciones de la guerra. Sentimos que es nuestro deber apoyar y solidarizarnos con las voces civiles y libertarias pero no con los partidos pol铆ticos, los gobiernos y los estados.1

Este texto es un intento de reflexi贸n cr铆tica sobre las tendencias militaristas contempor谩neas en el movimiento anarquista. Al mismo tiempo, presenta perspectivas antimilitaristas como una forma de enfrentar la guerra no solo te贸ricamente, sino tambi茅n para sabotearla en la pr谩ctica. Llama la atenci贸n cu谩ntas personas que reivindican el anarquismo han abrazado la propaganda democr谩tico-burguesa con el estallido de la guerra en Ucrania y apoyan la movilizaci贸n b茅lica coordinada por el Estado ucraniano. Compartimos plenamente la preocupaci贸n de los anarquistas en Oakland, San Francisco, Nueva York y Pittsburgh, quienes dijeron en su declaraci贸n que no deseban 路鈥漞scuchar m谩s llamados militaristas a la escalada de guerras interimperialistas entre los anarquistas鈥. Nos complace que esta voz indignada tambi茅n se escuche desde otras partes del mundo, incluidas regiones de Europa central y oriental. Los propagandistas de la guerra tratan de invisibilizar esta voz, de ahogarla, de marginarla, pero siempre resurge, como muestra nuestro aporte.

Una guerra convencional de frentes entre ej茅rcitos opuestos [鈥 es el tipo de combate que los estados emprenden y, al requerir la r茅plica de formas organizativas estatistas, no convive bien con la lucha revolucionaria, como afirma el grupo Antagonismo2 en uno de sus an谩lisis. Estamos de acuerdo y queremos desarrollar nuestra cr铆tica hacia quienes apoyan a una de las partes beligerantes en este esp铆ritu, sin por ello perder de vista a las personas afectadas por la guerra.

Nuestra renuencia a apoyar cualquier tipo de ej茅rcito y guerra no es una postura moralista pasiva. El rechazo es tambi茅n una participaci贸n activa en formas de lucha distintas a la militar, que ve los problemas desde una perspectiva de clase y no patri贸tica, nacionalista o liberal democr谩tica. No renunciamos a apoyar a las personas masacradas, traum卢atizadas y privadas de sus hogares por la guerra. Simplemente no compartimos la propaganda militarista que hace pasar la guerra como una forma constructiva de apoyar a estas personas. No tratmamos de alentar a la gente a no resistir la agresi贸n imperialista, pero les advertimos de que en la guerra siempre se trata de luchar contra algunos agresores mientras se toma partido por otros y se proveen los medios para futuras agresiones.

[Continuaci贸n del texto en: https://contracultura.cc/wp-content/uploads/2023/01/Antimilitarismo-anarquista-y-mitos-sobre-la-guerra-en-Ucrania-3.pdf ]