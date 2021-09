–

No es la primera vez que trato esta relaci贸n en las redes. En 2013 publiqu茅 una entrada en el blog Pazuela donde explicaba que 鈥淢e hice vegetariano por motivos antimilitaristas de estrategia noviolenta, cuando la ley de Objeci贸n de Conciencia condenaba a quienes nos neg谩bamos a colaborar con el militarismo y muchos compa帽eros pasaron a帽o y medio en las c谩rceles espa帽olas (bajo un gobierno del partido 鈥渟ocialista鈥). Algunos consideramos que una dieta vegetariana ayudar铆a a bajar el nivel de adrenalina y agresividad dentro de una celda. Los primeros objetores presos fueron objetores sobrevenidos, se declararon vegetarianos y consideraron que la experiencia fue muy positiva鈥

GANDHI: LA BASE MORAL DEL VEGETARIANISMO

En aquel tiempo yo ten铆a una vaga idea de las razones 茅ticas por las que Gandhi (1869- 1948) defendi贸 un vegetarianismo 茅tico vinculado a la noviolencia, m谩s all谩 de la tradici贸n religiosa del hinduismo. M谩s tarde le铆 su conocido discurso 鈥淟a base moral del vegetarianismo鈥, pronunciado en 1931 en la Sociedad Vegetariana de Londres.

鈥淧ienso que lo que los vegetarianos deben hacer es no destacar las implicaciones f铆sicas del vegetarianismo, sino observar las implicaciones morales. Aunque todav铆a no hemos olvidado que tenemos muchas cosas en com煤n con los animales, no tenemos completamente en cuenta que hay ciertas cosas que nos diferencian de ellos. Claro est谩 que tenemos animales vegetarianos como la vaca y el toro 鈥攍os cuales son mejores vegetarianos que nosotros鈥, pero hay algo mucho m谩s noble que nos llama al vegetarianismo. Por consiguiente, pens茅 darle 茅nfasis 煤nicamente a la base moral del vegetarianismo durante los pocos minutos en que tendr铆a el privilegio de hablarles. Y dir铆a que he comprobado por mi propia experiencia y por la experiencia de miles de amigos y compa帽eros, que ellos encuentran satisfacci贸n, hasta donde concierne al vegetarianismo, de la base moral que han escogido para mantenerlo鈥

Pero la relaci贸n entre antimilitarismo, noviolencia y vegetarianismo, adem谩s de Gandhi, tambi茅n tiene otro nombre hist贸rico, Clara Wichmann (1885鈥 1922).

鈥淐lara Wichmann estudi贸 derecho y desarroll贸 una cr铆tica importante al sistema penal; adem谩s contribuy贸 al desarrollo de la noviolencia, el feminismo, y el vegetarianismo鈥ernot Jochheim, investigador alem谩n sobre la historia de la noviolencia, dice sobre Clara Wichmann: -Parece que no hab铆a nadie, antes de Clara Wichmann, que interpretara con tanta radicalidad como ella el significado de la lucha noviolenta. Clara Wichmann es la primera te贸rica de la noviolencia en Europa y a la vez su primera filosofa hist贸rica-

鈥e puede considerar a Clara Wichmann como una de las precursoras de la liberaci贸n animal. En 1920 escribi贸 sobre la situaci贸n legal de los animales comparando su posici贸n con la de las personas esclavas y las mujeres. Propuso reconocer a los animales como seres con derechos propios鈥.

PEPE BE脷NZA, PRIMER OBJETOR POL脥TICO DURANTE EL FRANQUISMO

En el Estado Espa帽ol la historia de los primeros objetores de conciencia en pasa tambi茅n por un nombre de importante relevancia hist贸rica, Pepe Be煤nza, (Beas de Segura, Ja茅n, 1947)

鈥淵o llegu茅 a esta comunidad (El arca), en la que practicaban la agricultura ecol贸gica 鈥揹e la que no hab铆a o铆do hablar nunca鈥, hac铆an yoga, eran vegetarianos鈥 Eran sesiones que duraban una semana. Dorm铆amos en un pajar y com铆amos comida vegetariana… Practicaban la no violencia y hac铆an objeci贸n de conciencia鈥

(Pepe Be煤nza, entrevista para El Salto Diario en 2017)

SER VEGANO EN LA C脕RCEL, ANTIFASCISMO, ANARQUISMO Y DERECHOS DE LOS ANIMALES

Como recordaba al principio, los primeros insumisos que fueron encarcelados se declararon vegetarianos, algunos tuvieron problemas, pero las denuncias p煤blicas sirvieron para mejorar sus situaciones. Sin embargo, a煤n encontramos discriminaciones dentro de las c谩rceles para algunas personas activistas animalistas. En 2016 pod铆amos leer en la web Diagonal Peri贸dico el art铆culo 鈥淪er vegano en la c谩rcel鈥:

鈥淔ruta y pan. Son los 煤nicos alimentos que Juan Manuel y Borja, los dos presos detenidos en el marco de la operaci贸n Ice, comprobaron que pod铆an comer al d铆a siguiente a su ingreso en las c谩rceles de Soto del Real y Alcal谩 Meco, respectivamente, donde fueron ingresados en r茅gimen de prisi贸n preventiva el pasado 6 de noviembre. Ambos son veganos, miembros del colectivo Straight Edge de Madrid鈥 Seg煤n el propio Juan Manuel, se trataba de -un grupo de amigos con la intenci贸n de crear un espacio libre de drogas en la escena hardcore punk antifascista y anarquista de Madrid-鈥 Ambos fueron detenidos en 2011, junto con otros diez activistas de todo el Estado de dos organizaciones de defensa de los animales: Equanimal e Igualdad Animal, en una redada dentro de lo que se denomina “operaciones antiterroristas” y en la que desde el primer momento se les se帽alar铆a como “ecoterroristas”, t茅rmino inventado para criminalizar al movimiento en defensa de los derechos animales鈥 Eladio (miembro de Equanimal), recalca que, adem谩s, -en las prisiones espa帽olas se desnutre a los presos en general. La comida que reciben es desequilibrada, con carencias en frutas y verduras frescas, con pocos nutrientes, est谩 demasiado cocida, y de baja calidad en los ingredientes, lo m谩s barato del mercado. Sin duda se trata de un crimen de estado por el da帽o a la salud de los presos (la mayor铆a de clases sociales pobres y que ya llegan con desnutrici贸n cr贸nica)”.

CRIMINALIZACI脫N Y DESOBEDIENCIA CIVIL

Puede parecernos escandaloso que a activistas que, desde la noviolencia, defend铆an un mundo m谩s justo e igualitario, se les acusase de terroristas. Pero tambi茅n cuando se nos juzgaba a las personas insumisas, el ministro de Justicia, Tom谩s de la Quadra (PSOE), nos equipar贸 con terroristas que asesinan ni帽os.

Como dijo Henri David Thoreau (1817- 1862), 鈥淏ajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe ocupar un hombre justo es tambi茅n la c谩rcel鈥.

Desde un punto de vista 茅tico cualquier forma de exclusi贸n podemos equipararla con la c谩rcel. Actualmente en muchas redes sociales las personas que defendemos el animalismo y el antimilitarismo somos insultadas. Cuando defend铆 en un grupo de docentes en facebook que la actual pandemia del covid la deb铆amos enfrentar con m谩s maestras y maestros y con menos militares en las calles y en los medios, se me respondi贸 con todo tipo de improperios, impropios de personas que se autodenominan docentes. Afortunadamente tambi茅n tuvo muchos 鈥渕e gusta鈥 de compa帽eras y compa帽eros que apoyaban pero que parec铆an tener miedo a expresar con palabras su apoyo. El miedo a comentar en las redes sociales es otra forma de c谩rcel. Lo que las queer siempre hemos denominado 鈥渁rmarios鈥.

Lo mismo ocurre cuando se defiende p煤blicamente el antiespecismo, el veganismo, el fin de los espect谩culos donde se tortura y asesina en p煤blico a animales, la exhibici贸n de animales aprisionados en zoos o circos…

Hasta hace pocos a帽os los argumentos contra el vegetarianismo y el veganismo sol铆an ser nutricionales, pero 煤ltimamente tambi茅n los hay supuestamente 茅ticos del tipo 鈥渘adie tiene derecho a decirnos lo que debemos comer鈥. Me encant贸 un 鈥渕eme鈥 en el que se dec铆a que miles de personas mor铆an despu茅s de que un pol铆tico desaconsejara beber ars茅nico.

La criminalizaci贸n de posturas pol铆ticas en defensa de un futuro m谩s sostenible, responsable, inclusivo y concientizador ha sido y es la base del activismo, la disidencia, la resistencia y la desobediencia civil.

Pedro Polo (maestro queer)

