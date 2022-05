–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 30, 2022

Grup Antimilitarista Tortuga

Convocaba l鈥橝teneu El Panical, La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acci贸, Mas del Potro y nuestro Grup Antimilitarista Tortuga.

En una hermosa ma帽ana de primaveral, con un paisaje espectacular a causa de las lluvias ca铆das en los meses anteriores, un a帽o m谩s nos dimos cita en la Serra d鈥橝itana personas antimilitaristas, ecologistas y, en general, sensibles con los valores medioambientales, pacifistas, culturales o populares. Volvimos a celebrar la Marxa per la Desmilitaritzaci贸 de la Serra d鈥橝itana, que en esta ocasi贸n alcanz贸 su edici贸n n煤mero 18. El n煤mero de personas participantes se acerc贸 a la cuarentena.

Antigua base Un grupo de manifestantes.

Esta vez ligeramente el horario de inicio, que se retras贸 a las nueve de la ma帽ana, y el punto de partida de la marcha, que tuvo lugar ante la entrada de la antigua y abandonada base militar del Port de Tudons.

Carretera Avanzando por la carretera.

Desde all铆 parti贸 la marcha, que recorri贸 el 煤ltimo tramo de carretera hasta el propio puerto, lugar de finalizaci贸n de la marcha en las 煤ltimas ediciones, y donde est谩 la entrada a la actual base militar y al recinto de los radares.

Llegando Llegando al Port de Tudons.

En dicho lugar nos esperaba, como cada a帽o, una representaci贸n de la guardia civil, junto a algunos miembros de la polic铆a del ej茅rcito del aire, quienes pusieron gran inter茅s en filmar a todas las personas participantes. Por lo dem谩s, como en las anteriores ediciones, no hubo ning煤n tipo de incidentes con el personal militarista, que se mostr贸 correcto en todo momento.

Manifiesto Prepar谩ndose para la lectura del manifest.

En la explanada de acceso a la base se realiz贸 el acto tradicional, consistente en la lectura del manifiesto, este a帽o con fuertes tintes ecolog铆stas y decrecentistas, que no dej贸 de mencionar la grave crisis b茅lica que est谩 viviendo Europa en estos momentos a ra铆z de la guerra de Ucrania. A la conclusi贸n del acto, algunos asistentes mantearon a un pelele con forma humana a quien se hab铆a puesto por nombre “OTAN, de entrada no”. Despu茅s de estos actos se realiz贸 un almuerzo en la pinada de enfrente, en el que no falt贸 el vi y la coca sal脿 d鈥橢lx.

Posteriormente la gran mayor铆a de personas participantes en la marcha se desplazaron, algunos en coche, otros a pie, hasta el paraje natural de la Font de l鈥橝rbre, uno de los espacios recreativos de que goza la Serra d鈥橝itana. En dicho lugar nos dividimos en dos grupos, quedando algunas personas en la paraje y en sus inmediaciones pasando una tranquila y soleada ma帽ana.

Otro grupo acometi贸 la ascensi贸n monta帽era a la cumbre de Aitana, la m谩s alta de la provincia de Alicante. La ascesi贸n y el descenso dur贸 unas cuatro horas. Las y los excursionistas disfrutaron de algunos de los m谩s bellos parajes de la sierra y culminaron su ascensi贸n junto a la cumbre, que queda dentro del oprobioso recinto militar.

Pinada Pista entre pinares.

Forata Font Forata, con la base encima.

Pas de la Rabosa Acometiendo el Paset de la Rabosa.

Tambi茅n all铆 hab铆a vigilancia por parte del personal de la base, sin que se produjera incidente alguno. Se despleg贸 all铆 tambi茅n una pancarta reclamando la desmilitarizaci贸n de la monta帽a.

Ni un pam de serra per a la guerra En lo m谩s alto.

El d铆a acab贸 en la Font de l鈥橝rbre con una comida de fraternidad, en la que no falt贸 la buena conversaci贸n y el compartir proyectos vitales.

Manifest de la XVIII Marxa per la desmilitaritzaci贸 de la serra d鈥橝itana

Ens trobem un any m茅s a la serra d鈥橝itana, davant d鈥檈stes instal路lacions que formen part de l鈥檈ngranatge militarista, per a llegir el manifest d鈥檜na nova marxa per la desmilitaritzaci贸 de la nostra volguda serra.

Enguany la Marxa t茅 lloc en unes circumst脿ncies diferents, en un moment en qu猫 la guerra ha arribat a les portes d鈥橢uropa Occidental, a Ucra茂na. Una guerra en la qual, tot siga dit, sembla que les vides de les persones blanques tenen m茅s valor que les de les v铆ctimes d鈥檃ltres guerres que no acaparen els telenot铆cies i les portades dels diaris; eixes altres guerres que s贸n igualment cruentes i fins i tot m茅s destructives: S铆ria, el Iemen, alguns pa茂sos africans… Per no parlar de conflictes com els del S脿hara o de Palestina, territoris ocupats pels “nostres amics”, els estats del Marroc i d鈥橧srael, que des de fa d猫cades violen sense cap escr煤pol la legalitat internacional.

En esta nova guerra ha tornat a estar present la manipulaci贸 informativa: la profusament denunciada del Govern de Putin, i tamb茅 la dels mitjans de comunicaci贸 occidentals, que han ocultat la part de responsabilitat 鈥攓ue no justificaci贸鈥 que en l鈥檕rigen del conflicte ha tingut l鈥檈xpansi贸 de l鈥橭TAN cap a les fronteres russes.

Hem vist tamb茅 com s鈥檋a mostrat de manera m茅s crua la hipocresia pel que fa als refugiats, amb potents campanyes d鈥檃collida a les persones refugiades d鈥橴cra茂na, al mateix temps que la Uni贸 Europea permet impassible que milers de persones morin cada any ofegades al Mediterrani mentre intenten arribar a un lloc segur on continuar les seues vides.

I tamb茅 ens hem trobat amb circumst脿ncies noves, com ho 茅s el fet de la participaci贸 en la guerra d鈥檜na pot猫ncia que posseeix arsenals nuclears, aparentment disposada a utilitzar-los, la qual cosa situa la humanitat davant del risc possible d鈥檜n desastre nuclear.

Per貌 potser la situaci贸 nova 茅s el fet que esta guerra arriba 鈥攊 probablement no 茅s cap casualitat鈥 en un moment en qu猫 ens trobem davant d鈥檜na s猫rie de crisis que s鈥檈ntrellacen i que suposen un repte ineludible per a la humanitat: emerg猫ncia clim脿tica, extinci贸 massiva d鈥檈sp猫cies, crisi energ猫tica i, en cam铆, crisi aliment脿ria.

En un context de reducci贸 en la disponibilitat energ猫tica i de materials, optar per la for莽a militar per acaparar eixos recursos no faria m茅s que dur-nos a una espiral de guerres sense fi. A m茅s, com m茅s es reforce el bel路licisme, m茅s creixeran les despeses militars, l鈥檃utoritarisme, l鈥檌mperialisme, els nacionalismes excloents, el masclisme, la xenof貌bia i els feixismes.

L鈥櫭簄ic cam铆 que ens pot donar una aut猫ntica seguretat 茅s assumir els l铆mits planetaris i reduir la depend猫ncia d鈥檈ixos recursos finits, transformant la nostra manera de produir, de consumir, de despla莽ar-nos, d鈥檃limentar-nos, de cuidar-nos…Es tracta d鈥檕rganitzar-nos per a cobrir les nostres necessitats i no les d鈥檜n sistema capitalista que necessita cr茅ixer de manera cont铆nua… creixement impossible en un planeta finit, tal com cada vegada es fa m茅s evident.

L鈥檕pci贸 militarista, no fa m茅s que allunyar-nos de la resoluci贸 dels problemes de la humanitat. Per aix貌, ara m茅s que mai, diem:

Per la pau i la natura:

no a la cultura militar!

no a l鈥檃rmamentisme!

no als ex猫rcits!

Aitana, 29 de maig de 2022

Cartel de Malag贸n Cartel de esta edici贸n de la Marxa, con dise帽o del artista Malag贸n.

