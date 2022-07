–

Manipulaci贸n sistem谩tica de la anarqu铆a y la falacia de documental los anarquistas de la fascista cadena de tv ache be! o.

Bastantes son los ejemplos de manipulaci贸n producida por el sistema global imperante, y una de esta forma es el de tergiversar, seg煤n el diccionario es: Dar una interpretaci贸n err贸nea o falsa a algo, a menudo con voluntad de ello. Ej: 芦tergiversar los hechos禄, en este sentido el sistema, intencionalmente falsea la real informaci贸n, y es esto lo que 煤ltimamente est谩 pasando con el ideal anarquista, donde hoy estas ideas de emancipaci贸n, autogesti贸n de apoyo mutuo, solidaridad humana, alejada de las formas estatales autoritarias, fascistas, comunistas o liberales capitalistas, est谩n siendo, infiltradas y falseadas para los fines de los grupos econ贸micos, que controlan estados y obviamente los conglomerados televisivos, y es aqu铆 donde la tv juega un rol fundamental en la dominaci贸n, ya que es la tv la que hoy est谩 dirigiendo la informaci贸n, opini贸n y cultura dentro de las sociedades o sus formas de relacionarse, y esto no es m谩s que el reflejo del adiestramiento met贸dico del esclavo moderno, y es aqu铆 donde el nefasto documental los anarquistas, es un ataque directo al coraz贸n del verdadero ideario anarquista. El documental cuenta la historieta de un grupo de mal llamados anarcocapitalistas y libertarios de varias partes de este mundo que se re煤nen en la ciudad de Acapulco M茅xico, bueno a denostar, con conferencias, diversi贸n, merchandising y amor por lujo, con una visi贸n tan alejada de las ideas 谩cratas, que son m谩s similares a ideas neofascistas, social patriotas, son m谩s cercanas a un capitalismo libre jaja, 隆la pregunta es 驴Por qu茅 una cadena televisiva como ache be! o transmitir铆a algo relacionado con el anarquismo?驴por qu茅 no lo hicieron antes? 驴y para qu茅 lo har铆a?, ni en televisi贸n abierta han mostrado algo a favor del anarquismo, en las noticias el anarquismo solo es nombrado en actos de bombazos, expropiaciones, insurrecciones o autodefensas en manifestaciones callejeras, pero jam谩s han mostrado en tv, los ateneos libertarios de verdad, bibliotecas libres, foros, conversatorios, ferias libres, revistas, libros, teatro anarquistas, circo, m煤sica, documentales como los del barrio de anarquista de Exarchia en Grecia, documentales de las f谩bricas sin patr贸n en argentina, como la forma de organizaci贸n an谩rquica kurda en Rojava o los 5 a帽os que se alcanz贸 a vivir en anarqu铆a en algunos pueblos colectivizados en Espa帽a del antes de la traici贸n comunista en el documental Vivir la utop铆a. Ejemplos como estos demuestran como el sistema teme al real anarquismo y se encarga t谩cticamente de eliminar obst谩culos tanto material como psicol贸gicamente, infiltrando con agentes organizaciones sociales contrarias a los fines econ贸micos predominantes en esta asquerosa y conducida suciedad moderna.

隆Por La autogesti贸n, el apoyo mutuo, la solidaridad por la libertad y la real independencia humana viva la anarqu铆a!

Escrito por: bellAkracia contestataria

https://www.facebook.com/bellakracia.contestataria

