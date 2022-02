–

De parte de Nodo50 February 20, 2022 34 puntos de vista

En estos momentos, en el marco de la persistencia de la pandemia de la Covid-19, se manifiesta una profunda contradicci贸n en el mundo. Por un lado, la mitad de la poblaci贸n mundial no ha sido vacunada y las mayores cifras se presentan en los pa铆ses m谩s pobres, donde se originan nuevas cepas que luego se expanden al resto del mundo[1]. Por el otro, en pa铆ses donde sobran las vacunas, hay movimientos contra la vacunaci贸n obligatoria muy activos, especialmente en EEUU y Europa, que incluso impulsan movilizaciones, algunas de las cuales son reprimidas por los gobiernos. 驴Qu茅 es lo que origina estos movimientos? 驴C贸mo debemos actuar frente a estos y frente a la represi贸n?

El debate se ha vuelto m谩s agudo ya que, por un lado, la fuerte oleada actual generada por la variante 脫micron tambi茅n ha contagiado a personas completamente vacunadas; por el otro, por la repercusi贸n que ha tenido el reciente caso del famoso tenista serbio Novak Djokovic que se niega p煤blicamente a vacunarse y, por ello, fue impedido de jugar el torneo Abierto de Australia, y expulsado del pa铆s luego de un fallo de los Tribunales australianos[2].

Los negacionistas de derecha

驴Qu茅 es lo que lleva a estas personas de diferentes clases sociales a tener esta postura, m谩s de 200 a帽os despu茅s del surgimiento del concepto cient铆fico moderno de vacuna y de su incorporaci贸n al combate contra diversas enfermedades? Nuestro an谩lisis es que, aunque terminen en una actitud similar, confluyen razonamientos y enfoques diferentes. Veamos algunos de ellos.

El primero es un sector que siempre neg贸 la existencia de la pandemia (los 鈥渘egacionistas鈥). Como marco m谩s general, considera que la ciencia es una conspiraci贸n de grupos secretos para dominar al mundo. Un ejemplo extremo de este sector es la organizaci贸n Q-Anon que se hizo famosa durante el asalto al Congreso de EEUU, a finales de 2020.

Para este sector, la pandemia de la Covid-19 fue un gran invento medi谩tico para avanzar hacia ese objetivo. Por ejemplo, el recientemente fallecido (posiblemente de coronavirus) 鈥渇il贸sofo鈥 brasile帽o de extrema derecha Olavo de Carvalho (ide贸logo del gobierno de Jair Bolsonaro) declar贸, en mayo de 2020, que: 芦El miedo de un supuesto virus mort铆fero no pasa de ser una historia de terror para acobardar a la poblaci贸n y hacerla aceptar la esclavitud como un regalo de Pap谩 Noel鈥[3].

Una variante de este negacionismo anticient铆fico apela a enfoques religiosos. Por ejemplo, toda una serie de Iglesias evang茅licas neopentecostales, con fuerte presencia en EEUU y Brasil. Por ejemplo, el pastor estadounidense Ralph Drollinger (muy cercano a Donald Trump), declar贸, en 2020, que 鈥淒ios envi贸 el virus a la humanidad porque est谩 enojado por la homosexualidad y el pecado鈥. En el Brasil, el pastor Silas Malafaia (muy cercano a Bolsonaro) expres贸 opiniones similares. La conclusi贸n es que las personas no deb铆an vacunarse y 鈥渁ceptar el castigo divino鈥[4].

Es evidente que no se puede realizar ning煤n debate serio con quienes promueven estos enfoques, porque sus argumentos son completamente reaccionarios y retr贸grados. Sin embargo, debemos ser conscientes de que, en este y otros temas, influyen franjas de la clase obrera y del pueblo que siguen sus orientaciones (por ejemplo, en las congregaciones neopentecostales) y de que all铆 s铆 es necesario 鈥渆xplicar pacientemente鈥 para combatir esa influencia negativa.

驴鈥淒erecho democr谩tico鈥 de no vacunarse?

Otras personas no niegan la pandemia e, incluso, apoyan una campa帽a de vacunaci贸n masiva y gratuita a cargo del Estado. Pero est谩n en contra de que sea obligatoria y defienden que negarse a tomar la vacuna es un derecho individual. Por ejemplo, en EEUU, la semana del aniversario del asesinato del l铆der negro por los derechos civiles Martin Luther King, cientos de personas marcharon en Washington hacia el lugar donde este pronunci贸 su famoso discurso 鈥淭engo un sue帽o鈥 con la consigna de que no vacunarse era un derecho de 鈥渓ibertad m茅dica鈥[5].

Para dialogar con este argumento, es necesario abordar un punto muy profundo: la vacunaci贸n obligatoria entra en el campo de la salud p煤blica, es decir, de los intereses y las necesidades del colectivo social. Estas necesidades son superiores a la libertad de elecci贸n individual y se imponen a ella si entran en contradicci贸n. Porque si un trabajador se niega a vacunarse, esa es una decisi贸n que no solo le afecta a 茅l sino tambi茅n a sus compa帽er@s de trabajo, a quienes comparten con 茅l un transporte p煤blico, a su familia, a sus amig@s y a sus vecin@s, porque es una fuente potencial de transmisi贸n y contagio.

Salvando las distancias, el argumento del 鈥渄erecho individual鈥 aplicado a la vacunaci贸n contra la Covid-19 es muy similar al utilizado por el reaccionario y negacionista presidente del Brasil, Jair Bolsonaro: 鈥淣adie puede obligar a nadie a tomar la vacuna鈥 Si alguien no quiere ser tratado que no lo sea鈥 [si no me quiero vacunar] el problema es m铆o鈥[6].

Detr谩s de estas posturas se esconde el problema de fondo: el verdadero derecho que no est谩 garantizado para el conjunto de l@s trabajador@s y pueblos del mundo es el acceso a la vacunaci贸n completa, al conjunto de las medidas de prevenci贸n, a priorizar la salud sobre las ganancias de los capitalistas, a una salud p煤blica de calidad, el derecho a no ser v铆ctimas de un verdadero genocidio capitalista con millones de muert@s en todo el mundo como ha venido sucediendo.

La desconfianza en el capitalismo

Algunas franjas de la clase trabajadora y del pueblo expresan una muy justificada desconfianza (e incluso odio) hacia el capitalismo, pero que los lleva a ver solo una parte de la realidad. Es totalmente cierto que los gobiernos y los capitalistas han utilizado la necesidad del combate a la pandemia para avanzar en medidas represivas y de control policial de la sociedad. Tambi茅n es cierto que los grandes conglomerados farmac茅uticos y m茅dicos han ganado fortunas con las vacunas y la venta de los medios t茅cnicos necesarios para atender a los contagiados, y que esas vacunas y medicamentos contra la Covid-19 se encuentran todav铆a en una fase de perfeccionamiento. Finalmente, tambi茅n es cierto que la burgues铆a utiliz贸 la excusa de la pandemia para descargar el costo de la crisis econ贸mica sobre las espaldas de l@s trabajador@s y, m谩s a煤n, para atacar el salario y los derechos laborales.

Algunas corrientes de izquierda han elevado estos elementos a nivel de un an谩lisis pol铆tico global de la realidad mundial. Desde el propio inicio de la pandemia, sostienen que la magnitud de la pandemia del coronavirus y su impacto han sido intencionalmente exagerados e 鈥渋nflados鈥 por los medios al servicio de lo que han caracterizado como 鈥渓a contrarrevoluci贸n covid鈥, que ha sido lanzada en todos los frentes por el capitalismo imperialista, las burgues铆as nacionales y sus gobiernos[7]. A partir de all铆, aquellas organizaciones que, como la LIT-ci, consideramos que la pandemia significa un grav铆simo problema para la humanidad y la clase trabajadora y levantamos un programa de combate al capitalismo que toma, como uno de sus ejes, la lucha por un verdadero combate contra ella, somos considerados como capituladores (o c贸mplices) frente a esta ofensiva contrarrevolucionaria.

Los procesos que hemos enunciado hasta aqu铆 son totalmente ciertos. Pero ellos no niegan la existencia de la pandemia como hecho objetivo y el impacto profundamente negativo que ha tenido en la salud y en el nivel de vida de l@s trabajador@s y el pueblo, que agrava al extremo su ya dura vida cotidiana. Por eso, es imprescindible combatirla. Se trata de avanzar seriamente en este combate, a trav茅s de la vacunaci贸n masiva y gratuita, la reconstrucci贸n y el fortalecimiento de los deteriorados sistemas de salud p煤blica, y otras medidas que hemos propuesto en numerosos art铆culos. Para nosotr@s, la lucha contra la pandemia debe ser parte de un combate al capitalismo que la gener贸 y la dej贸 crecer, y ahora utiliza de modo reaccionario la necesidad de la vacunaci贸n o de cuidados sociales y restricciones. Aquellos que niegan la pandemia parecen ubicarse por fuera de los sufrimientos que 茅sta ocasiona en nuestra clase. Al mismo tiempo, niegan el hecho de que el capitalismo y sus gobiernos comenzaron a impulsar (ya desde junio de 2020) la criminal pol铆tica de 鈥渘ueva normalidad鈥 y ahora siembran la ilusi贸n de que pronto acabar谩, transform谩ndose en una 鈥済ripecita鈥. El gobierno de Dinamarca, un peque帽o pa铆s imperialista europeo, ya 鈥渄ecret贸鈥 que, a partir de la semana, se define 鈥渆l fin de la situaci贸n de pandemia en el pa铆s鈥[8]. Es decir, marchamos en la din谩mica de que los gobiernos eliminen todas las restricciones al servicio de 鈥渘ormalizar鈥 los niveles habituales de explotaci贸n y ganancias[9]. 驴Por qu茅 los capitalistas est谩n apurados por declarar 鈥渆l fin de la pandemia鈥 si haberla exagerado (o inventado) les ha dado tantas ventajas?

Al mismo tiempo, la burgues铆a y sus gobiernos aprovechan la existencia de este sector antivacunas, minoritario pero de peso, en especial en los pa铆ses imperialistas, con fines pol铆ticos reaccionarios. Por un lado, les sirve para esconder los dos factores centrales de la persistencia de la pandemia (la desigualdad de la vacunaci贸n en nivel mundial, lo que origina el surgimiento de nuevas cepas, y la criminal pol铆tica de nueva normalidad) y jugar el peso de la responsabilidad en los movimientos antivacunas. Por ejemplo, el presidente estadounidense, Joe Biden, lanz贸 en diciembre pasado algunas medidas para combatir esta nueva oleada y en su presentaci贸n hizo hincapi茅 en la responsabilidad de los 鈥渘o vacunad@s鈥 y en los movimientos antivacuna[10]. Por el otro, lo utilizan para justificar medidas represivas y de control policial de la sociedad y, m谩s profundamente, para atacar la unidad y las conquistas de l@s trabajador@s, como intent贸 hacer el gobierno de Macron, en Francia, el a帽o pasado.

Hemos visto que el movimiento antivacuna se mantiene fuerte en varios pa铆ses 鈥渞icos鈥. En algunos de ellos, como Alemania, son la causa de que el 铆ndice de vacunaci贸n est茅 estancado un poco por debajo del 70% desde hace varios meses[11]. En ese marco general, es interesante ver algunas cuestiones espec铆ficas. Algun@s activistas antivacuna que se contagiaron de Covid han declarado estar arrepentidos de esa posici贸n. Es el caso de Lorenzo Damiani, uno de los l铆deres del movimiento No Vax en Italia. Desde el hospital donde fue atendido, declar贸: 鈥淐laramente mi visi贸n ha cambiado. Estoy listo para decirle al mundo lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te salva芦[12]. Otros tomaron una actitud que result贸 suicida. Fue el caso de la cantante checa Hana Hork谩, que se contagi贸 a prop贸sito (para generar anticuerpos sin vacunarse) y acab贸 muriendo en su casa[13].

Las vacunas: una herramienta de la ciencia contra las enfermedades

Sin embargo, la mayor铆a permanece en su posici贸n. Ahora han incorporado el argumento que, dado que personas vacunadas tambi茅n se han contagiado con la cepa 脫micron, esto demuestra que las vacunas no sirven porque 鈥渘o inmunizan鈥. Esto nos obliga a detenernos un poco en qu茅 son las vacunas y por qu茅 representan una herramienta imprescindible contra determinadas enfermedades (las de origen bacteriano o viral).

La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) define que: 鈥una vacuna es cualquier preparaci贸n destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producci贸n de anticuerpos鈥. Existen diversos procedimientos para producir vacunas y el m茅todo m谩s habitual para aplicarlas es la inyecci贸n, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal o por v铆a oral[14].

La era de las vacunas modernas la inici贸 el m茅dico brit谩nico Edward Jenner en 1796, al inocular fluido de las p煤stulas de viruela bovina en personas y comprobar que no se contagiaban ni ten铆an s铆ntomas del peligros铆simo virus de la viruela humana, productor de numerosas epidemias mortales en la historia. Algunas d茅cadas despu茅s, el m茅dico y bi贸logo franc茅s Louis Pasteur desarroll贸 una segunda generaci贸n de vacunas (entre otras, contra el c贸lera y la rabia), e introdujo el t茅rmino 鈥渧acuna鈥 en honor a los experimentos de Jenner.

Desde entonces hasta hoy se han desarrollado numerosas vacunas (contra enfermedades 鈥渧iejas鈥 o 鈥渘uevas鈥) que permiten prevenir decenas de infecciones diferentes. Por ejemplo, en 1980 se declar贸 extinto el contagio de viruela por causas naturales; se estima que la inmunidad contra el sarampi贸n salv贸 23 millones de vidas entre 2000 y 2018, especialmente ni帽@s. Cabe agregar tambi茅n el caso de la poliomielitis (o par谩lisis infantil), con epidemias agudas en los siglos XIX y XX, que dejaban graves secuelas en l@s ni帽@s que la contra铆an. Gracias a las campa帽as con la vacuna desarrollada por el vir贸logo polaco Albert Sabin, el impacto de la enfermedad fue primero reducido, y 茅sta se consider贸 erradicada en 2019. Desde hace d茅cadas, se espera la vacuna contra el virus HIV (sida) que, en 2021 entr贸 en su fase de experimentaci贸n reducida en seres humanos[15].

Veamos ahora el argumento de que las actuales vacunas contra la Covid-19 no sirven porque 鈥渘o inmunizan鈥. En primer lugar, es necesario entender que siempre se consider贸 que el desarrollo completo de una vacuna, desde su inicio en laboratorio hasta que es considerada efectiva y segura para su aplicaci贸n masiva, requer铆a no menos de 10 a帽os[16]. Incluso cuando una vacuna ya ha sido autorizada, puede ser perfeccionada o superada por otra. Por ejemplo, antes de la vacuna desarrollada por Sabin, se utilizaba la Salk, con buenos resultados pero de menor efectividad.

Las vacunas contra la Covid-19 fueron desarrolladas en un plazo mucho menor: menos de un a帽o. Esto significa que comprimieron y superpusieron etapas y que parte importante de la comprobaci贸n sobre sus niveles de efectividad se hicieron luego de su liberaci贸n[17].

Es evidente que la r谩pida liberaci贸n y la aplicaci贸n masiva de las vacunas era algo que deseaba una amplia mayor铆a de l@s trabajador@s y el pueblo. Pero este 鈥渁puro鈥 en desarrollar estas vacunas fue, en realidad, resultado de una demora de a帽os, responsabilidad del capitalismo. Porque una vacuna contra la Covid ya podr铆a existir hace a帽os dado que en 2002-2003 se desarroll贸 un fuerte brote, focalizado en Asia, generado por un virus similar. Pero los grandes conglomerados farmac茅uticos privados no la desarrollaron porque, en esos momentos, no les representaba una ganancia significativa, a pesar de que muchos especialistas alertaban sobre el riesgo de una pandemia global.

Un balance objetivo sobre el resultado de la vacunaci贸n

Por otro lado, la 鈥渃arrera por la vacuna鈥 se hizo sin un plan de desarrollo cooperativo y centralizado internacionalmente, sino en una feroz competencia entre los grandes laboratorios privados y salvaguardando sus ganancias a trav茅s del 鈥渄erecho de patente鈥. El alto precio de las vacunas dio lugar a una profunda desigualdad en los niveles de vacunaci贸n en el mundo. En varios pa铆ses con porcentajes muy bajos de vacunaci贸n surgieron nuevas cepas que se expandieron por el mundo; algo que, sumado a la pol铆tica de 鈥渘ueva normalidad鈥, gener贸 oleadas recurrentes y, al mismo tiempo, mostr贸 debilidades de las vacunas existentes.

Con esa consideraci贸n, en funci贸n de este debate, es necesario hacer un balance objetivo de los resultados de la vacunaci贸n en el combate contra la Covid-19. Un balance que no puede hacerse basado en consideraciones parciales sino en base a los 鈥済randes n煤meros鈥 y an谩lisis profundos de los datos. Ellos indican, en primer lugar, que las nuevas variantes se originaron en pa铆ses de menores niveles de vacunaci贸n, d茅biles sistemas de salud p煤blica y condiciones sanitarias precarias para sectores importantes de la poblaci贸n (Delta en la India, 脫micron en Sud谩frica).

En segundo lugar, que las personas completamente vacunadas, aunque se contagiasen, tend铆an a ser asintom谩ticos o a desarrollar s铆ntomas leves, mientras que los no vacunad@s presentaban riesgos mucho mayores. Esto ya se hab铆a evidenciado en la oleada generada por la Delta, en EEUU, el a帽o pasado. Una nota del New York Times informaba: 鈥淢uchos de l@s pacientes con COVID-19 que ahora llegan al hospital no solo no est谩n vacunados sino que son mucho menores de 50 a帽os, una clara diferencia con respecto a l@s pacientes fr谩giles y mayores que se contagiaron cuando la pandemia surgi贸 por primera vez el a帽o pasado. L@s m茅dic@s dicen que l@s pacientes no vacunad@s de entre 20 y 30 a帽os se enferman m谩s gravemente y con mayor rapidez鈥[18]. Ahora vuelve a manifestarse en esta fort铆sima oleada 脫micron. Por ejemplo, en Argentina, la subsecretaria de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, basada en los estudios de los casos de ese territorio, expres贸 que 鈥渓as personas que no se han vacunado tienen 36 veces m谩s riesgo de estar en terapia intensiva鈥[19].

Un debate final sobre la ciencia

Queremos terminar esta parte del art铆culo con una consideraci贸n. Para l@s marxistas, el desarrollo de la ciencia, sus avances y descubrimientos representan un proceso progresivo porque su aplicaci贸n puede ayudar a satisfacer necesidades y mejorar la vida de la Humanidad. Nuestros maestros (Marx, Engels, Lenin y Trotsky) siempre estudiaron y reivindicaron los avances cient铆ficos de su 茅poca y con ello enriquecieron el marxismo. No es casual que, desde Marx, nos reivindiquemos como 鈥渟ocialistas cient铆ficos鈥.

En ese marco, el capitalismo, en especial en su 茅poca imperialista, aprisiona y deforma el desarrollo cient铆fico y lo condiciona a su af谩n de aumentar sus ganancias. Porque los avances cient铆ficos dejan de ser un patrimonio al servicio de satisfacer las necesidades de la humanidad y pasan a ser exclusivamente una mercanc铆a de la cual obtener lucro. Por eso, no impuls贸 el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus en 2002-2003, y cuando lo hizo, en 2020, la transform贸 en un gran negocio para los conglomerados farmac茅uticos. Habr铆a muchos otros ejemplos en diversos campos de aplicaci贸n, como el de la telem谩tica.

Es decir, la ciencia es una herramienta que puede ser utilizada de diversas formas, y que en el capitalismo imperialista muchas veces acaban siendo nocivas y destructivas para la Humanidad. Los sectores antivacunas 鈥渄e izquierda鈥 caen en un grave error de enfoque: centran el combate contra el capitalismo en una lucha contra la herramienta v谩lida (la vacuna) y no contra la utilizaci贸n que el sistema capitalista hace de esa herramienta. Acaban entonces en una posici贸n retr贸grada y anticient铆fica y, por lo tanto, ajena al marxismo. Salvando las profundas distancias, nos recuerdan a los ludistas, uno de los primeros movimientos de un sector de la clase obrera (los artesanos) que, a inicios del siglo XIX, en Inglaterra impulsaban la destrucci贸n de los telares industriales de las nuevas f谩bricas que comenzaban a difundirse.

Obligatoriedad, 鈥減ase sanitario鈥 y movilizaciones antivacuna

En numerosos art铆culos hemos afirmado que el capitalismo imperialista, las burgues铆as nacionales y sus gobiernos son los responsables del surgimiento, la expansi贸n y la persistencia de la pandemia. Hemos defendido la necesidad de la vacunaci贸n masiva, gratuita y obligatoria y, en funci贸n de esto, la ruptura del derecho de patente, as铆 como el fortalecimiento de los sistemas de salud p煤blica, como medidas muy importantes (no las 煤nicas) para un verdadero combate contra ella. En primer lugar, la 鈥渙bligatoriedad鈥 se la exigimos a los gobiernos capitalistas que no la cumplen, es decir que no garantizan el acceso del conjunto de la poblaci贸n mundial al esquema completo de vacunaci贸n y refuerzos. Al mismo tiempo, como ya hemos dicho, nos pronunciamos por la vacunaci贸n obligatoria rechazando los argumentos falsos de las libertades individuales sobre el conjunto. M谩s recientemente, hemos denunciado y llamado a combatir la pol铆tica y las medidas que se enmarcan en el 鈥渇in de la pandemia鈥[20]. En ese marco, consideramos que los movimientos antivacuna, considerados en su conjunto, son negativos porque van contra una necesidad imperiosa de l@s trabajador@s y los pueblos del mundo, en especial de los pa铆ses m谩s pobres.

En ese marco, si realmente hubiera un combate global contra la pandemia, estar铆amos a favor de controles sanitarios, que no solo deber铆a contemplar la vacunaci贸n, sino tambi茅n el conjunto de medidas sanitarias que los gobiernos deber铆an garantizar en forma gratuita como los testeos masivos y permanentes. Por otro lado, en varios pa铆ses ya existen documentos que pueden considerarse equivalentes. Por ejemplo, en Argentina y Brasil, la vacunaci贸n contra determinadas enfermedades (en especial las llamadas 鈥渋nfantiles鈥) es obligatoria, debe ser garantizada gratuitamente por el Estado, y l@s ni帽@s no pueden inscribirse en las escuelas si sus familias no presentan el 鈥渃arnet de vacunaci贸n鈥. Tambi茅n es obligatoria la aplicaci贸n de la vacuna antitet谩nica cuando se es atendido en un centro m茅dico por un accidente o con heridas cortantes.

Pero este 鈥減ase sanitario鈥 que comienzan a aplicar diversos gobiernos burgueses es, por un lado, profundamente hip贸crita ya que, al mismo tiempo que se alent贸 el funcionamiento 鈥渘ormal鈥 de las concentraciones en los centros laborales, se acept贸 que l@s trabajador@s viajen en transportes p煤blicos colmados y vuelvan a trabajar sin constancia m茅dica luego de haberse contagiado o con posibilidades de estarlo; se aplica en eventos deportivos, lugares de esparcimiento o viajes de mayor distancia. Es decir, es una 鈥減ase鈥 que no garantiza la propagaci贸n de la pandemia en cuanto medida aislada (por ejemplo, en Italia el 鈥減ase base鈥 ni siquiera exige la vacuna, solo testeo, o en Argentina donde en la realidad no es requerido en ning煤n lado, etc.), que es utilizado para esconder la falta de aplicaci贸n de medidas de conjunto y colocar la responsabilidad del futuro de la pandemia sobre el conjunto de l@s trabajador@s y el pueblo, escondiendo los verdader@s responsables. Por el otro, se pretende usarlo de modo reaccionario para dividir a la clase obrera y atacar sus conquistas.

En ese contexto, debemos analizar las movilizaciones (algunas de cierta importancia) que se han producido en varios pa铆ses europeos contra el 鈥減ase sanitario鈥 y el criterio de la obligatoriedad de la vacunaci贸n. Varias de ellas fueron reprimidas por los gobiernos[21]. Frente a estas movilizaciones se nos plantea la pregunta sobre qu茅 son. 驴Se trata de movilizaciones de sectores retr贸grados y reaccionarios y, por lo tanto, deben ser repudiadas? O, por el contrario, 驴son movilizaciones que expresan el justo hartazgo de franjas de la clase trabajadora y el pueblo con el capitalismo y sus gobiernos y, en ese marco, expresan la confusi贸n sobre la pandemia y la vacunaci贸n a que nos hemos referido? De conjunto, estas movilizaciones tienen un car谩cter reaccionario, capitalizadas por sectores de derecha, por lo cual las rechazamos. Esto no niega que en algunos casos ambos tipos de acci贸n se dan de modo simult谩neo, e incluso, a veces, combinando caracter铆sticas en una misma movilizaci贸n.

En B茅lgica, las manifestaciones han sido convocadas por la extrema derecha. Por eso, la organizaci贸n de la LIT-ci en este pa铆s no llam贸 a participar de ellas. Un car谩cter similar tendr铆an las movilizaciones de Holanda y Dinamarca. Por el contrario, l@s camaradas simpatizantes de la LIT-ci en Francia consideraron que el proceso que se dio en el pa铆s en julio y agosto de 2021, por su composici贸n social, su ubicaci贸n geogr谩fica y la bronca creciente al gobierno Macron, recordaban a las de los 鈥渃halecos amarillos鈥 de enero de 2019[22]. En Italia se han dado movilizaciones de car谩cter contradictorio. Varias de ellas fueron organizadas directamente por los fascistas de Fuerza Nueva, con consignas de este sector. Una de ellas termin贸 con el ataque a la central sindical CGIL. Es evidente que movilizaciones de este tipo no pueden ser apoyadas ni 鈥渄isputadas鈥 y que deben ser repudiadas. Otras manifestaciones contra el pase sanitario tuvieron otro contenido, como la de l@s obrer@s portuarios de Livorno y algunas huelgas espec铆ficas, contra los intentos de dividir a l@s trabajador@s. En estas 煤ltimas, s铆 tenemos la obligaci贸n de intervenir y apoyarlas.

Es importante entender que la extrema derecha m谩s reaccionaria logra hacer pie en sectores de la clase obrera y el pueblo en la medida en que la mayor铆a de la izquierda no interviene en la realidad de la pandemia con una pol铆tica revolucionaria de lucha contra la pandemia, en el marco de un combate al capitalismo y sus gobiernos en todos los aspectos. He aqu铆 una tarea urgente que debemos encarar l@s revolucionari@s para dar una salida a la crisis de la pandemia capitalista.

[1] Ver https://litci.org/es/omicron-oleada-final-o-pandemia-eterna/

[2] https://www.dw.com/es/novak-djokovic-llega-a-belgrado-tras-ser-expulsado-de-australia/a-60448427

[3] https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60124170 (original en portugu茅s, traducci贸n nuestra)

[4] https://www.dw.com/es/evang%C3%A9licos-en-la-pandemia-del-coronavirus-prefieren-su-religi%C3%B3n-a-la-vacunaci%C3%B3n/a-57279612

[5] https://www.abc.com.py/internacionales/2022/01/23/los-antivacunas-de-eeuu-emulan-a-luther-king-para-reclamar-libertad-medica/

[6] https://br.investing.com/news/stock-market-news/bolsonaro-diz-que-ninguem-pode-obrigar-vacinacao-e-chama-de-imbecil-quem-o-considera-mau-exemplo-814278.

[7] Ver, por ejemplo: https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/la-contrarrevoluci%C3%B3n-del-covid-19-qu%C3%A9-es-y-c%C3%B3mo-combatirla/

[8] https://www.clarin.com/internacional/covid-pais-elimina-todas-restricciones-convierte-primero-decretar-fin-pandemia_0_yulanTaMyo.html

[9] Ver art铆culo de nota 1

[10] Ver https://www.vozdeamerica.com/a/biden-anunciara-nuevas-medidas-para-combatir-la-pandemia/6363333.html

[11] https://www.dw.com/es/covid-19-en-alemania-incidencia-r%C3%A9cord-y-vacunaci%C3%B3n-estancada/a-59763271

[12] https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211201/lider-antivacunas-italia-arrepentido-ingresado-12930104

[13] https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/20/hana-horka-cantante-antivacunas-muerte-covid-trax/

[14] https://www.iberdrola.com/compromiso-social/historia-de-las-vacunas

[15] https://www.huesped.org.ar/noticias/vacuna-contra-covid-personas-con-vih/?gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHOen-MZCILbptrRInHi_GDqEybXIAZz-7VHjc3xjsiOKjnuh86axboYLjoaAr8yEALw_wcB

[16] https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-y-reglamentos-para-las-vacunas

[17] Ver https://litci.org/es/la-carrera-por-la-vacuna-contra-el-covid-19/ y https://litci.org/es/la-carrera-por-la-vacuna-contra-el-covid-19-ii/

[18] https://www.nytimes.com/es/2021/08/04/espanol/variante-delta-contagio-jovenes.html

[19] https://www.cronica.com.ar/sociedad/Coronavirus-las-personas-no-vacunadas-tienen-36-veces-mas-riego-de-entrar-en-terapia-intensiva-20220121-0030.html

[20] Ver art铆culo de nota 1.

[21] Ver, por ejemplo: https://www.lavanguardia.com/internacional/20211122/7878426/protestas-la-haya-bruselas-restricciones.html

[22] Ver https://litci.org/fr/quelques-reflexions-a-propos-de-la-mobilisation-contre-le-passe-sanitaire-en-france/