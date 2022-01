–

De parte de La Haine January 26, 2022 100 puntos de vista

El nada fantasmag贸rico movimiento antivacuna que sacude a la humanidad (o sea Europa y EEUU), reconoce en el doctor ingl茅s Andrew Wakefeld a uno de sus personajes fundacionales. En 1998, la influyente revista m茅dica The Lancet public贸 un art铆culo de su autor铆a que establece la relaci贸n entre la aplicaci贸n de la vacuna triple v铆rica con el autismo y ciertas enfermedades intestinales.

Incontables cient铆ficos estallaron con indignaci贸n, probando que Wakefeld andaba flojo de papeles. The Lancet se retract贸. Pero el audaz doctor se convirti贸 en l铆der de los antivacunas, y entre los partidarios de que todo, absolutamente todo en este mundo, estar铆a manipulado por un gobierno mundial en las 颅sombras.

La idea de gobierno mundial viene divulg谩ndose desde el decenio de 1960 por el estadunidense Lyndon Larouche (1922-2019) y sus disc铆pulos. V. gr.: Daniel Estulin, el del Club Bilderberg, quien asegura que el levantamiento del EZLN en 1994, habr铆a sido urdido por los jesuitas y la corona brit谩nica.

Por su lado, otro erudito con chapa, Jacques Attali (ex asesor del presidente Francois Mitterrand y fundador del Banco Europeo de Reconstrucci贸n y Desarrollo, 1991-93), escribi贸 10 a帽os antes en su Diccionario del siglo XXI:

鈥淗abr谩 epidemias [鈥, se tomar谩n medidas mundiales de acotamiento que pondr铆an en tela de juicio [鈥 el nomadismo y la democracia. Con motivo de la epidemia surgir谩 una polic铆a, esta vez necesariamente mundial, lo mismo que ocurri贸 en el siglo XV a escala de las naciones europeas. As铆 pues, a largo plazo, un poder mundial鈥 (Paid贸s, 2007, p. 125).

A diferencia de los confusos que decidimos vacunarnos, los antivacunas cuentan con mayor impacto medi谩tico. Por ejemplo, el l铆der del movimiento antivacuna de Italia, Lorenzo Damiano, contrajo el Covid. Pero antes de ser intubado, declar贸: Estoy listo para decirle al mundo la importancia de respetar a la ciencia, que cura y salva.

En fin… Siempre hubo traidores. Sin embargo, su hom贸logo en Austria, Johann Biacsics, muri贸 fiel a la causa, intubado. Biacsics se hab铆a automedicado con hidroxicloroquina, una de las f贸rmulas recomendadas por el humanista Robert Francis Kennedy Jr (vaya), y el gran l铆der de las Am茅ricas Jair Bolsonaro.

Caso similar, el de los horribles gemelos Igor y Grichka Bogdanoff. Famosos desde 1980 en salones del jet set, la tv y medios amarillistas de Francia, los gemelos eran aficionados a las cirug铆as pl谩sticas, a m谩s de divulgar estremecedoras teor铆as acerca de extraterrestres, junto con sugerencias para ganar fortunas con los bitc贸in.

Igor y Grichka se negaron a ser vacunados, y a finales de diciembre e inicios de enero murieron con escasos d铆as de diferencia. Es el destino. No pod铆an estar separados mucho tiempo, dijo la esposa de Igor. El cantante Francis Lalanne (vocero del movimiento antivacuna) asisti贸 al sepelio, junto con el ex sesentayochero y el ex ministro de Educaci贸n Luc Ferry, famoso por haber prohibido el velo de las isl谩micas en escuelas y espacios p煤blicos.

Mi antivacunas favorito es el argentino Javier Milei. Con aplomo cient铆fico, acomod谩ndose la peluca despeinada que luce en los programas de opini贸n, Milei afirma: No est谩n todas las vacunas bien probadas (sic). En las elecciones de medio tiempo (2021), su partido se convirti贸 en tercera fuerza nacional, en un pa铆s cuya capital registra, a escala mundial, la mayor cantidad de sic贸logos, analistas, siquiatras y terapeutas por kil贸metro cuadrado.

Pero la vida suele ser ingrata, y Milei tuvo que vacunarse para viajar a Miami y dictar la conferencia titulada La superioridad moral del capitalismo. Dio positivo. 鈥淣o entiendo鈥 隆Anoche no presentaba s铆ntomas!鈥, declar贸 a los medios. 驴Prueba de que el gobierno argentino formar铆a parte del sistema totalitario tecnocr谩tico de ideolog铆a transhumanista?

Por si algo faltaba, los antivacuna de izquierda que nos advierten de la hipnosis Covid. De un lado, suscriben alegatos en defensa de la humanidad; por el otro, comentan textos nada cient铆ficos de autores seudocient铆ficos que logran meter miedo.

隆Uf!鈥 驴qu茅 hacer? Quiz谩, celebrar tambi茅n que en democracia, las embestidas contra la ciencia, la cultura y el sinsentido que despliega la ideolog铆a neoliberal, no son judiciables.

Finalmente, la decisi贸n de la cantante checa Hanna Horka, fallecida el domingo pasado por haber contra铆do deliberadamente covid-19 para obtener el pase sanitario que permite el acceso a eventos culturales, deportivos, bares y 颅restaurantes鈥

Su hijo de 57 a帽os, el cantante Jan Rek, culp贸 a los grupos antivacunas por haber convencido a su madre de no inmunizarse. Tienen sangre en las manos, lament贸.

La Jornada