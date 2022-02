–

February 6, 2022

Editorial: Pepitas de Calabaza & FAL. Traducci贸n y pr贸logo: Diego Luis Sanrom谩n. P谩ginas: 112.

En 1946, en Par铆s, Georges Brassens cultiv贸 la amistad con algunos activistas anarquistas de su barrio, en concreto con el pintor Marcel Renot y con el poeta Armand Robin, y estos encuentros decisivos, sumados a la lectura de algunos cl谩sicos libertarios 鈥Bakunin, Kropotkin y Proudhon, entre otros鈥, llevaron a un joven Brassens a involucrarse en el movimiento anarquista y a colaborar activamente durante unos meses en Le Libertaire, el 贸rgano de la Federaci贸n Anarquista, y tambi茅n, ocasionalmente, en el bolet铆n de la CNT en Francia.

En Le Libertaire, Brassens ejerci贸 de corrector y secretario editorial, adem谩s de redactar numerosos art铆culos. En ese momento, los art铆culos del peri贸dico no aparec铆an firmados o lo hac铆an bajo pseud贸nimo. Se sabe a ciencia cierta que Brassens firm贸 como Geo C茅dille y como Gilles Colin, y aunque por el contenido y el tono hay otros muchos textos donde se intuye la pluma de Brassens, ser铆a presuntuoso atribu铆rselos con certeza.

Estos escritos libertarios, que por primera vez se publican en espa帽ol, son, como sus canciones, un canto contra los gendarmes y los militares, contra el parlamentarismo y los pol铆ticos, contra la religi贸n y el dinero, contra todas las formas de esclavitud e hipocres铆a humanas, y ponen de manifiesto el alcance contestatario, a veces violento, de la obra de un hombre que siempre huy贸 de los dogmas y el manique铆smo, que vivi贸 fiel a su compromiso con la libertad y a su rechazo del orden establecido.

Las reflexiones incisivas en sus escritos, y su estilo provocador e ir贸nico quedan perfectamente recogidas en esta obra recopilatoria de sus textos m谩s militantes. Sin embargo, eran solo el inicio de una vida dedicada al esp铆ritu revolucionario y que le llev贸 a convertirse en uno de los m谩ximos exponentes de la canci贸n protesta francesa. No podremos olvidarle gracias a su tema musical 鈥La mauvaise r茅putation鈥 (La mala reputaci贸n).

鈥楥uando la fiesta nacional

Yo me quedo en la cama igual,

Que la m煤sica militar

Nunca me supo levantar.

En el mundo pues no hay mayor pecado

Que el de no seguir al abanderado鈥.