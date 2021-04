–

April 3, 2021

La historia se repite, primero como tragedia y segundo, como farsa (K. Marx)

Gota a gota se impone la verdad frente al rancio caparaz贸n que cubre la farsa en leyenda, patente aflora el hedor propio sin florituras como un manantial helando contra la vida, cruel realismo dise帽ado para destruir el origen de las cosas, sobre un car谩mbano qu铆mico ajeno a la naturaleza que floreci贸, sin la mano del hombre su propia gracia y color, su ritmo y textura, olor y sabor aut茅nticos eso que llaman la creaci贸n, otros la evoluci贸n de las especies paso a paso entronc谩ndose, fusion谩ndose, mostrando su esplendor en el tiempo inserta en sus ciclos de desarrollo, hasta que el acoso del ocioso en su ambici贸n descubre la meta y su objetivo subyugando. Surge el esclavismo acorralando tribus, dominante como apisonadora en bota imperial abrasando, destruyendo su frescor y hasta su propia vida, Deformando y sometiendo lo que queda a su paso, a favor de sus intereses ajenos a la colectividad, crea el antagonismo, la propiedad privada y la explotaci贸n, vence el despotismo, su antagonismo de clase. Lucr谩ndose a destajo en su vasallaje empieza a sentir que el mundo es suyo, despotrica contra gentes sencilla, ajena a su ambici贸n, que muestran m谩s inteligencia y ciencia pero ajenos a la explotaci贸n del hombre, esa que a su vez gracias al poderoso de la ignorancia, analfabeto de la ciencia y lo que en s铆 la vida representa, aplasta lo que le molesta, potencia un modelo de macho destructor a reprimir y vencer en su propia casa y en la del ajeno. Doblega y divide, de forma arrolladora lo que por imposici贸n llama 鈥渃ultura鈥, pues sus luces nunca llegaron a m谩s en los siglos vividos, de ah铆, de que necesite de todxs los nuestros que ha ido asesinando su antagonismo, ajustando ciego de humanidad cuentas sobre lo que consider贸 su propiedad, en la que incluy贸 el sexo, como arma destructiva a favor de la divisi贸n en abuso de la mujer, la desacredita, la ridiculiza p煤blicamente y en ello involucra a la familia de 茅sta, incluso a lo que se supone marido e hijos machos utilizados por 茅ste. La lapidan, la declara bruja, puta, zorra, porque de ella abusaron sin permiso y cuando protest贸, fue degollada, pisada desde la propia casa donde floreci贸 su vida apaleada por todos y apedreada ante el pueblo, llevada como hereje al cadalso como un animal apestoso, repugnantemente escupida por todo ignorante doblegado al poder de la muerte y la avaricia.

Gota a gota pensando sobre los clavos de cristo y aunque en ello ofenda he de decir, que la iglesia, fue principal en su vasallaje durante el curso de los siglos, verdadera art铆fice en todas sus religiones fuente promotora de calumnias y maldades, imponiendo sobre el temor el miedo corrosivo fomentando impotencia y dependencia absoluta, donde el confesionario sirvi贸 a su busca y captura, sigue si茅ndolo, de todo tipo de agravios. Duro car谩mbano corneando a帽o tras a帽o siglo tras siglo la vida diaria hasta llegar a hoy, a nuestros d铆as, entre ajustes econ贸micos y cambios de identidad donde quedan relegadas las civilizaciones a menos que la meada de un animal, al que despectivamente su cultura de poder llama perro, cerda o cochino, guarra o guarro de corral 隆Siglo veintiuno del 2021, ha muerto, viva el capital!!! Mostrando el oro robado en sus templos y altares avanzan los imperios palacios y congresos, la farsa y crimen unidos en don de progreso, pandemia siniestra la que nos ha tocado vivir a imagen y semejanza del poder de la opulencia; el covid 19, lo justifica todo, con y sin derecho 驴Qui茅n autoriza al vil villano, que a sus fariseos en jerarqu铆a muestra, sin rubor alguno en educaci贸n riendo ante sus votantes a la cara la farsa en democracia y su posici贸n abierta frente a los doblones, aplaudidos por monjas y cl茅rigos, obispos, papas y habares del lado m谩s oscuro y tentador, siniestro, en regocijo de la banca consejera del poder, que en agradecimiento adorna la vida democr谩tica, en medi谩tica apolog铆a parlamentaria? 隆Oooh, vade retro Satan谩s, si Bertolt Brecht viviera, o el m谩s conocido por estas tierras de nombre Ram贸n del Valle-Incl谩n, cuanto menos a su cultura vuestro rubor sucumbir铆a por ignorancia y altaner铆a!!!

Gota a gota la muerte como la vida en agua helada, mundo extra帽o y fr铆o vertiendo su modelo enfermizo, alienando la sociedad, agujereando sus pilares sobre pasarela en mueca de interpretaci贸n arrasa su degradaci贸n, masificada en pantalla, manifestando a forma de actor de esp铆ritu espa帽ol` El novio de la muerte. Ajeno al lastre, en 90潞 de temperatura el recuerdo del poeta granadino, el burl贸n Machado de alma inquieta, exiliado en muerte provocada pena en llaga de fiebre intelectual de progreso y dolor de hambre real que no leyenda; amortajado en vivas a la Rep煤blica, su coraz贸n espera hacia la luz y hacia la vida ajena al fascismo -patente en 2021 su 18 de Julio- sino otro milagro de la primavera, con la civilizaci贸n, alumbrando obreros y campesinos contra el alquitr谩n, puentes, pasarelas de industria despiadada su farsa y globalizaci贸n del encuentro con la naturaleza. Primavera so帽ando m谩s all谩, sobre los picos m谩s elevados, donde ubica su utop铆a contra la farsa, como justificaci贸n, del c谩ncer arraigado a su democracia 驴Y, qu茅 decir de la pandemia, sino hablar de la reconversi贸n jam谩s en dos mil a帽os vivida vertiendo su esp铆ritu m谩s agresor en decadencia, demencia descomponiendo civilizaciones enteras y m谩s all谩, pese a las vidas y luchas que cost贸, su destrucci贸n industrial y su fraudulencia lav谩ndose las manos a lo Pilatos? Mentes y manos llenas, de corrupci贸n y muerte, nos gobiernan entre 鈥渋nocentes鈥 jerarqu铆as de clase, escuderos y vasallos en brote de la ignorancia robustecida, como cultura de masas, avanzan fomentando sumisi贸n y el impacto entre cristos crucificados de leyenda, sobre una cruz protagonista del calvario que se avecina, patente en pantalla donde m谩s recaudo llega en 鈥渃ultura europea鈥,incondicional; evocando atracci贸n tur铆stica remuneran sacerdocio, monaguillos, cuadrillas, comparsas, asociaciones, papones y tambi茅n paponas, legionarias fervientes y cristianas del cristo de la Buena Muerte entre otras devociones sacrosantas.

Gota a gota la nausea se impone, no hay forma de apartarla, llega a los est贸magos delicados el recuerdo siniestro del Ku Kux Klan (KKK) entre saliva escurriendo de las bocas tintineantes. Pasan los pasos al son de la casta帽uela en aires de peineta y manto, desfila el turismo anonadado entre miedo y admiraci贸n del gran poder de Dios, entre lo siniestro, en aires de grandeza. Ministras emperifolladas ‘Damas’ se pavonean entre alcaldes y ministros de frac, frente a rotos y descosidos, martirios y amarguras de forma repetitiva uno y otro a帽o recordando, doblegaci贸n o castigo, hoy disparado desproporcionado de apertura y cierre de serpiente que se muerde la cola, encerrona sometida que se perpet煤a al son de saeta; desfilan tambores y cornetas imponiendo piedad, entre casta帽uelas y pandereta de resignaci贸n en atracci贸n de visitantes, y pese a todo sentimiento que enumerar no siento, avanza la hipocres铆a, reina de estructura dirigida como santuario impuesto itinerante. Coloniza materializando un poder absoluto, como naci贸n y patria, hacia un turismo mayoritariamente decadente, ya que decadentes, son las ofertas ajenas a un pueblo esclavizado, que no se doblega a la humillaci贸n. Detr谩s de ilustres personajes, m谩s reciclados que cucas en desfiles por la patria, van los nuevos pol铆ticos del hedor del antiguo r茅gimen, como de una misma masa de cornetas en toque de queda para este tipo de duelos, aunque para completar, faltar faltan los toros entre mantos y peinetas; hay que ver lo que dura esta democracia, mano dura hombre, mano dura, al pan pan y al vino agua, que estamos en semana santa!!!

Gota a gota la abeja humectando impregna el disfrute del inicio de la primavera en 14 de abril victorioso, atra铆da por el vitoreo a la Rep煤blica, esparce entreabiertos p茅talos m谩s all谩 del corneta en toque de queda. Aires confusos disparan salvas sacudiendo la alegr铆a natural de los pueblos y sus culturas ancestrales de esta maltratada Pen铆nsula Ib茅rica, entre un mont贸n de islas adoptadas en su tiempo por la fuerza de las armas, pues de seguir reprimiendo se trata m谩s all谩 de proteger. Brotan anecd贸ticos aires y extra帽as fiestas en animoso paso procesionario 隆somos cultura europea!!! Potencia en vivas la alcoholemia, m谩s de ocupaci贸n, que tur铆stica entre otras dependencias en honor, o a pesar, del muerto en la cruz que ni la santa madre iglesia es capaz de alarmarse aunque as铆 lo simulase; es cuanto menos ‘curiosillo’ ver y sentir la demencia potencial que el capitalismo sin escr煤pulos desarrolla y suelta, entre calles al libre albedr铆o, en decremento, m谩s si cabe, al derecho de los pobres de la tierra lugare帽a a comer como ra铆z entregada al desarrollo social hist贸rico en ciclo alterado desde hace d茅cadas 隆Europa mucha Europa, y el que no tenga que comer en su casa, que se muera de hambre!!! Lema protag贸nico intocable de la Espa帽a mucha Espa帽a como engendro de Su谩rez y Felipe Gonz谩lez, en traje de falange, sin corneta, para mejor redimir al dictador fiambre entre otros compadres, otras verdades, y realismos cotidianos, integralmente aplastados o reducidos en pantalla bajo la alfombra hacia el fondo profundo de su escondite. Est茅ril intento la mierda flota en el aire, su bufonada servil a la obediencia fraternal, ej茅rcitos varios entorno al poder, en brebaje de infusi贸n con esa parte amorfa que aluden como pueblo, en paso macabro de procesi贸n. Me uno a los p茅talos rojos, del enjambre en flor de revuelo gritando libertad; libertad de expresi贸n y libertad de elegir no ser esclavo ni esclava 煤til sino ser una misma en igualdad al Rey y sus hijas, vigente y em茅rito, por derecho constitucional, si es que ese derecho contempla su ley constitucional; libertad, s铆, libertad y derecho a trabajar, alternativa que su propio sistema econ贸mico impone para poder sobrevivir, y como capitalismo te niega; libertad de decidir, pues de mendigar llevamos siglos de historia, sobreviviendo y luchando, para no morir de asco 隆隆LIBERTAD!! Por derecho, democr谩tico, si eso existiera; insisto pues en la palabra libertad, para constituir tribunales populares por barrios no ama帽ados por el poder absoluto, para poder se帽alar a todo ladr贸n y corrupto de su misma condici贸n arrasando como truhanes, cr谩pulas sin dignidad alguna ni escr煤pulo ni respeto mientras sus vasallos aporrea toda protesta, no reconocen, sino la voz del amo.

Gota a gota en perfume desfilando el poder de L`autoridad, de sus bolsillos y cofres rugen bancos, oficinas e instituciones sanitaria y de ense帽anza, privadas, robusteciendo de la propia mediocridad que el poder realza en moneda nacional, entre cuarteles y cantinas, iglesias y tabernas, catedrales para el ocio y templos para la sumisi贸n camuflando la esclavitud en la tierra entre los clavos de cristo en un 隆隆Viva la Suiza neutral refugio de mi chequera, viva la banca extranjera con capital nacional!! Bebo de una calabaza curtida ramificando los frutos y siembras regenerativas, que dieron vida a los pueblos entre valles y monta帽as, ciervas y osos en luna de lobos rugiendo cerrando pu帽os y abriendo brazos a elefantes y leonas, tigres, panteras en cantos a la sabana y gritos de libertad en cientos de especies. Esos que de la palabra -derecho a voto- han hecho un monstruo de 谩rbol, impidiendo el respirar, e incluso, ver m谩s all谩 la vida tal y como deber铆a ser, merecen castigo, cuanto menos dimisi贸n sin remuneraci贸n como corona de espinas eterna de por vida, como ejemplo y, pese a ello, no colma el decirlo, la ira se dispara por derecho conquistado, pues morir, muri贸 el general caudillo de generales, o no? Imponiendo el bosquejo de otro mundo humano camina calle internacional, a la luz sin disfraz contra reventonas policiales de paisano y uniforme, impidiendo la claridad, como realidad de hechos y derechos. Las democracias que solo al capitalismo pertenecen y defienden esconden de esa manera la libertad` La otra libertad que por derecho en lucha de resistencia nos pertenece vivir no la de ellos sino la nuestra. Es su acoso permanente, su odio m谩s grande el intento de dejarnos totalmente a oscuras, en 茅l esconde nuestro derecho a la vida y los bosques desaparecen entre el asfalto,

no falta para la coreografi谩 en camuflaje los y las cantoras que asomadas en balcones descargan falsas saetas sobre el 鈥渟omos cultura鈥 llorando la misma obra siempre a帽o tras a帽o como si quisieran capar la primavera diciendo que la sangre de los crucificados es sangre fresca; suerte de que hoy me encontr茅 con la utop铆a, de lo contrario mi gata, la palmar铆a al ver tanto cazador de elefantes y fieras triunfando en escena, lo iban a lamentar.

Gota a gota en disfrute sobre los clavos de cristo apuran su barba cientos y cientos de solidarios ‘liberados’ blanque谩ndose unos a otros. Estado y gran patronal aplauden desde su tribuna mientras iglesia y banca, arman en moldes de escayola m谩s clavos y m谩s santos entre pol铆ticos, ap贸stoles y damiselas en peineta de marfil y medias de cristal en zapaticos de charol. Hay que cuidar el turismo, si se帽or; la tradici贸n es la tradici贸n, tanto o m谩s tradicional que el hambre y la sed de vida de los hijos e hijas de la tierra? A forma de saeta L`autoridad, autoritaria en preg贸n de catedral, sobre el elenco disfrazado en museo hasta babear sobre jarras de sangr铆a, abriendo de par en par bares y hoteles camuflados a disposici贸n taurina en charanga y pandereta y en pasos al hombro contra desfile de protestas obreras transformadas en ata煤des. Una comitiva, ensalza a Cristo Rey, otra procesi贸n mortuoria a lo Ku Kus Klan va camino del Valle de los Ca铆dos en vivas al general caudillo; suerte de que me encuentre en el mundo de mis sue帽os, el cambio de hora me ha puesto la zancadilla, de lo contrario mi gata la palmar铆a, lo iban a lamentar. Los Mill谩n-Astray en sus mejores galas y tricornios, desde la torre de la Catedral de C贸rdoba; despereza el esp铆ritu santo en aleteo de unas golondrinas como parte de la obra, y por fin, los ni帽os y ni帽as aflojan lleg贸 su hora, mean a gusto, al sentir su aleteo libre convertido en espacio comunitario, mi gata salta jugando entre ellos, y, otro revuelo de palomas se dispara desde la torre, huyen despavoridas, del estridente zumbido de tambores y trompetas.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)