Antonio Pérez Collado publica El anarquismo paso a paso (Al Margen)

Pintor profesional, miembro del sindicato del ramo de la Construcción, proletario autodidacta y orador de masas, figura entre las “víctimas obreras (fundamentalmente cenetistas) de la violencia del pistolerismo patronal y los aparatos del Estado entre los años 1919 y 1923”, subraya la Fundación Salvador Seguí.

El noi del Sucre participó en la construcción de la CNT, las huelgas generales de 1916 y 1917, el Congreso de Sants (1918) o la huelga en la eléctrica la Canadiense, que se prolongó durante 44 días –en Barcelona y Cataluña- y logró la jornada laboral de ocho horas.

El 24 de febrero de 2023 se convocó ante el consulado italiano en Valencia, en el centro histórico de la ciudad, una manifestación con la consigna Fuera Alfredo Cospito del 41/BIS. Militante anarquista italiano, de 55 años, Alfredo Cospito fue condenado a la cadena perpetua y lleva más de 120 días en huelga de hambre indefinida (desde octubre de 2022), contra el régimen especial de aislamiento carcelario 41 bis y la prisión perpetua.

El preso ha perdido más de 40 kilogramos y -debido a su estado de salud- fue trasladado desde la prisión de Opera en Milán al hospital de San Paolo, en esta capital italiana.

Un posible hilo conector entre las dos referencias es el libro El anarquismo paso a paso. Guía básica de las ideas y la historia del movimiento libertario, de Antonio Pérez Collado. Editado por Al Margen, el texto de 155 páginas se presentará el 27 de marzo en el Ateneu Llibertari del Cabanyal, dentro de la XXI Mostra del Llibre Anarquista de València.

La obra se basa en los debates y un taller sobre anarquismo básico, que el autor impartió –entre 2018 y 2019- en el Ateneo Libertario Al Margen de Valencia; Antonio Pérez Collado es militante de la CGT, forma parte de la asamblea de Al Margen y ha escrito –entre otros libros- Palabras mayores (2019); Cartas desde más abajo (2017); Votar o decidir (2014) y Queridas cadenas (2001), sobre los conflictos y luchas obreras la planta española de Ford.

En el capítulo dedicado al anarquismo en el presente, Pérez Collado destaca a intelectuales –de los siglos XX y XXI- apreciados por quienes se acercan con “espíritu abierto” a La Idea; por ejemplo el antropólogo francés Pierre Clastres, autor de La sociedad contra el Estado (1974); también a Albert Camus (El hombre rebelde); el anarquista argentino Eduardo Colombo (El espacio político de la anarquía); Martha A. Ackelsberg (Mujeres Libres); Noam Chomsky (Sobre el anarquismo); Osvaldo Bayer o Frank Mintz (La autogestión en la España revolucionaria), entre otros.

Además, en el estado español, a investigadores docentes e historiadores como Laura Vicente, Dolors Marín (Breu història de l’anarquisme als Països catalans), Tomás Ibáñez, Carlos Taibo, Agustín García Calvo o Miquel Amorós; por su condición de activista libertario, luchador antifranquista desde el exilio francés y autor de textos y libros sobre anarquismo destaca a Octavio Alberola.

Pero “por supuesto que no basta con leer un libro o cien”, advierte Antonio Pérez Collado; “ni con saberse la vida de los y las anarquistas más célebres; no basta con llevar camisetas muy reivindicativas, ni con ir a conciertos radicales, ni con pintar muchas letras A circuladas. Hay que intentar vivir de acuerdo con esas ideas (…), practicar la solidaridad y la autogestión aquí y ahora. Porque ser anarquista no es fácil”.

Ejemplos de autogestión son el movimiento zapatista, que se levantó en enero de 1994 en Chiapas (México), el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); la experiencia revolucionaria –de confederalismo comunal- en Rojava, desde 2012, en el Kurdistán controlado por Siria; las alternativas de apoyo mutuo desarrolladas en Grecia –clínicas de atención primaria, comedores sociales o redes de intercambio con moneda propia- frente a los recortes y el austericidio (a partir de 2010); o la ocupación y autogestión de fábricas en Argentina, como cerámicas Zanón (finales de 2001).

Otra idea y práctica de interés señalada en El anarquismo paso a paso es la del “municipalismo libertario”, en coherencia con las reflexiones de Murray Bookchin en obras como Las políticas de la ecología social. Municipalismo libertario.

“Se trata de la organización del vecindario de barrios y poblaciones para ir arrancando a los gobiernos locales cada vez mayor parcela en la gestión de los asuntos de la colectividad”, añade el texto de Al Margen.

Además de los procesos de Chiapas y Rojava, Antonio Pérez Collado se aproxima a iniciativas como VioMe (factoría recuperada y autogestionada por los obreros en Tesalónica, en 2013); en Italia, la Comuna libertaria Urupia, constituida en 1995 en Salento; La conquista del pan, en las afueras de París (panadería fundada por un grupo de anarquistas franceses en 2010). En el estado español se ha promovido la recuperación –y afrontado la represión- en pueblos como Fraguas (Guadalajara).

El punto de partida son algunas de las ideas esbozadas en la Guía básica; desde el anarcofeminismo (la asociación Mujeres Libres llegó a tener más de 20.000 integrantes durante la guerra española de 1936); la propuesta anarcoprimitivista de John Zerzan; o el insurreccionalismo (Alfredo M. Bonanno); pero también el anarcosindicalismo de Federica Montseny, Joan Peiró y Buenaventura Durruti; el comunismo libertario de Kropotkin; el colectivismo de Bakunin y el mutualismo de Proudhon.

Un complemento a la pluralidad de ideas y experiencias tratadas en el libro se halla en los Anexos; Antonio Pérez Collado cita películas como Salvador, de Miguel Huerga; Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea; Tierra y Libertad, de Ken Loach; o La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera. Y también libros como Durruti en la revolución española, de Abel Paz; Las colectividades libertarias en España, de Gastón Leval; o, de Sonya Torres: Ramón Acín, una estética anarquista y de vanguardia.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.