De parte de SAS Madrid April 6, 2022

Antonio Resines está de vuelta. Después de pasar 48 días hospitalizado por COVID-19 —algunos de ellos, en la UCI— el pasado mes de febrero, el actor presentó este lunes su nueva serie, Sentimos las molestias (Movistar+), en la que comparte protagonismo con Miguel Rellán. Su ingreso en el hospital Gregorio Marañón de Madrid durante ese tiempo le ha permitido conocer de primera mano la situación de la Sanidad pública española y no ha dudado en hablar de ello en las entrevistas que le han hecho recientemente con motivo de su nuevo trabajo: “Todo el tiempo que he estado consciente en el hospital la gran preocupación de la mayoría de los trabajadores era que a los que tenían contrato COVID les renovaran hasta junio.

Y luego hay un problema gravísimo del que no se habla, que es que la gente está en precario, qué os voy a contar a vosotros”, le decía a una periodista del Huffington Post. Según han publicado algunos medios, desde el pasado 1 de abril la Comunidad de Madrid prescinde de 6.000 sanitarios que tenían esos contratos COVID de los que habla el actor, siguiendo el plan establecido desde 2021 de despedir a más del 40% de los casi 28.000 sanitarios que se incorporaron como refuerzo por la pandemia en todo el país.

Pero la crítica de Resines iba mucho más allá de esos contratos COVID. Él ponía el foco en la precariedad del sector: “Nadie tiene contratos fijos, ni gente que lleva 20 años trabajando en un hospital ni gente con un nivel acojonante”. Su compañero de reparto, Miguel Rellán, coge el testigo de esa crítica que comparte: “Tengo familiares que llevan 30 años trabajando y no tiene contrato fijo, tienen contratos de tres días, anestesistas. No puede ser, queremos pagar impuestos, pero que vayan ahí”.

En esa misma línea, retoma la palabra Resines: “A la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero y lo hay, y si no lo hay que lo quiten de otros sitios porque es fundamental. Sospecho que mucha gente de quienes toman las decisiones no ha estado enferma nunca o tienen sanidad privada, porque no lo entiendo, ya que si estás enfermo quieres que la gente que te atienda sean los mejores. En es que en España curiosamente los tenemos”.

El actor reconocía que “se hacen cosas” pero pide que se hagan más: “Que haya más gente en Atención Primaria, que los ambulatorios funcionen mejor, que funcione mejor el sistema de petición de citas, que los médicos estén más holgados para atender pacientes y…. el Gregorio Marañón es un hospital excelente pero las infraestructuras están mal, son muy antiguas, hay zonas que parece que estamos en la Rusia soviética”. Rellán vuelve a interrumpir a Resines con una sentencia: “No hay voluntad política de inyectar dinero a la sanidad pública, está más claro que el caldo de un asilo, y eso no puede ser. Si no estamos vivos no sirve de nada”. Resines reconoce que “no hay nadie que se quede sin atender” pero recuerda que “por falta de medios hay momentos de colapso”. Por eso, hasta se atrevió a dar una propuesta a la clase política: “Señores, está muy bien lo de los 20 céntimos de la gasolina, pero pongamos 20 céntimos para la sanidad y que se contrate más gente”.

Resines ya agredeció en una emotiva carta el trabajo de los sanitarios del Gregorio Marañón en la que hablaba de cómo le habían “salvado la vida”. También en una aparición en El Hormiguero tras recibir el alta hospitalaria llamaba a “apoyar a la sanidad pública como sea” y animaba a todo el mundo a vacunarse.

