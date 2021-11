–

Pese a que el art铆culo tiene un a帽o de antig眉edad, lo reproducimos por su inter茅s y completa actualidad.

Antonio Turiel (Le贸n, 1970) es posiblemente una de las personas que mejor conoce la crisis energ茅tica global. Conocido por sus publicaciones en el blog The Oil Crash, este investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC) y doctor en F铆sica Te贸rica se lanza al mundo editorial con Petrocalipsis (Ed. Alfabeto), un ensayo sincero sobre la crisis sist茅mica derivada de la ca铆da del petr贸leo. 驴Es posible que las renovables salven a la humanidad del colapso? 驴Por qu茅 nadie habla del impacto ambiental que tienen las denominadas energ铆as verdes? 驴Qu茅 pasar谩 cuando la era del petr贸leo llegue a su fin? Estas son algunas de las preguntas que Turiel trata de abordar en su nueva publicaci贸n.

Su libro habla del desabastecimiento del petr贸leo. 驴Cu谩ndo llegar谩 a su fin?

El Peak Oil se produjo en diciembre de 2018. Las grandes compa帽铆as del mundo ya llevan desde finales de 2013 desinvirtiendo en la b煤squeda y explotaci贸n de nuevos yacimientos. El 煤nico sitio donde la inversi贸n estaba creciendo era en EEUU con el fracking, que ha resultado ser una burbuja de especulaci贸n de la que ya no se saca ning煤n beneficio. De hecho, la mayor铆a de estas compa帽铆as est谩n quebrando ya.

驴Qu茅 consecuencias puede tener el fin del petr贸leo?

Digamos que la petrocalipsis podr铆a llegar ya si no hacemos nada. En este escenario, las consecuencias son conocidas. En primer lugar, habr铆a un decrecimiento energ茅tico general que provocar铆a una subida de precios en casi todo, debido a la dependencia que tenemos del petr贸leo. Esto nos abocar铆a a una crisis econ贸mica profunda, a un escenario con precios vol谩tiles con bajadas y subidas bruscas. Si no hacemos nada, tendremos una crisis continuada y una espiral de degradaci贸n de la econom铆a que solo podr铆a terminar con algo rupturista, como una revoluci贸n o algo semejante.

驴Habla de un escenario dist贸pico con cortes de luz, escasez de combustibles para el transporte de personas y productos?

Es un escenario posible. Lo que pase depender谩 tambi茅n de cada lugar del planeta y de la forma en que se afronte el problema. Habr谩 territorios que desarrollen estrategias buenas para adaptarnos a la crisis, pero tambi茅n habr谩 gobiernos que no hagan nada.

Claramente se pueden producir disrupciones en el sistema de abastecimiento de luz, de combustible para el transporte o, incluso, de abastecimiento de alimentos y agua. Es un escenario posible si no se hace nada. Si no se toman medidas, llegar谩 un momento en el que la realidad nos alcance y nos machaque.

Parece que los gobiernos no est谩n sabiendo reaccionar…

De momento no. Pero creo que todav铆a hay tiempo para actuar y compensar la inacci贸n. Eso s铆, cuanto m谩s tardemos, m谩s dif铆cil va a ser el futuro.

En su libro se muestra muy cr铆tico con las posibilidades que tienen las nuevas energ铆as para satisfacer la demanda mundial energ茅tica. 驴Por qu茅?

Hablamos de nuevas energ铆as, pero realmente no son nuevas. Es decir, todas las fuentes de energ铆a que se presentan en la actualidad como novedosas tienen un recorrido de cerca de al menos cincuenta a帽os.

En el caso concreto de los biocombustibles de primera generaci贸n, aunque deriv谩semos todos los campos del planeta para producir cereales destinados a su producci贸n, solo conseguir铆amos generar 15 millones de barriles diarios. Es una cifra pobre, si tenemos en cuenta que ahora mismo estamos consumiendo una media de 95 millones diarios. Los combustibles de segunda generaci贸n tampoco han funcionado y los de algas no son rentables porque se ha demostrado que controlar ecosistemas acu谩ticos no es nada sencillo.

Obviando el impacto ambiental, hay quien puede pensar que se puede seguir apostando por el carb贸n…

El pico m谩ximo del carb贸n tambi茅n pas贸. Apostar por 茅l ser铆a sustituir una fuente en declive por otra que tambi茅n lo est谩. Es verdad que todav铆a hay cierto margen para reducir el ritmo de su ca铆da, pero no tiene sentido, hace tiempo que toc贸 fondo.

Dice en su libro que el mundo no se puede abastecer 煤nicamente con energ铆a renovable. 驴Por qu茅?

Las renovables tienen l铆mites. Cuando uno analiza con cuidado cu谩l es el potencial m谩ximo que nos puede dar la hidro茅lectrica, la e贸lica o la solar, se encuentra con que tan s贸lo se puede producir en torno al 30% del total de la energ铆a que hoy se est谩 consumiendo en el mundo. Y esto, en un escenario poco realista en el que todos los pa铆ses se pusieran de acuerdo para alimentarse s贸lo de energ铆a renovable. Adem谩s hay problemas de materiales, ya que las renovables necesitan materias primas que no son abundantes. Un sistema como el nuestro, basado en el crecimiento, no es adaptable a las renovables. Tendremos que lidiar con ello.

Las renovables tambi茅n tienen implicaciones ambientales pese a ser consideradas energ铆as limpias. 驴Cree que esto es algo que la gente sepa?

Cualquier actividad humana tiene un impacto ambiental, eso es algo que debemos tener claro. Lo que hay que hacer es contar las cosas bien, no enga帽ar a la gente, sin tanta propaganda, y se帽alar cual es el verdadero impacto ambiental que tienen estos proyectos. Las instalaciones hidroel茅ctricas pueden cambiar el clima local, los aerogeneradores pueden tener impacto en especies de aves… La fotovoltaica tambi茅n tiene sus problemas, ya que para fabricar los paneles se necesitan hornos de carb贸n. Hay mucho marketing enga帽oso haciendo creer que las renovables son limpias cuando no lo son. Todo lo que hacemos tiene un impacto y eso es lo que se deber铆a contar y cuantificar. En cualquier caso, es cierto que los sistemas de energ铆a renovable tienen un impacto ambiental menor que otros sistemas de producci贸n de electricidad a base de carb贸n.

Parece que siempre hay algo innovador que nos puede salvar de la crisis energ茅tica. Ahora, por ejemplo, se habla del hidr贸geno. 驴Cree que la sociedad est谩 pecando de ‘tecnoptimista’?

Se pone mucho 茅nfasis en que las soluciones van a ser t茅cnicas, cuando la realidad es que las soluciones deber铆an ser de tipo social. Hay que cambiar la manera de producir, la manera de relacionarnos con el planeta. La ciencia ha aportado grandes 茅xitos a la humanidad, tambi茅n fracasos, y ahora seguimos apostando por esta v铆a.

El tema del hidr贸geno tiene un trasfondo de colonialismo energ茅tico. Es decir, como 脕frica tiene un gran potencial en hidroel茅ctrico, se pretenden construir plantas all铆 para traer la materia a Europa. Lo cual no cambia mucho la forma en la que hasta ahora se ha venido actuando.

La crisis energ茅tica tambi茅n afecta al modelo de movilidad. 驴Es posible transformar el parque automovil铆stico para que s贸lo haya veh铆culos el茅ctricos en las carreteras?

Evidentemente en el futuro habr谩 coche el茅ctrico porque ya lo hay. Lo que no se puede esperar es que tengamos veh铆culos de este tipo a la misma escala de los autom贸viles de combusti贸n interna que tenemos actualmente. Hay un mont贸n de razones. Por ejemplo, 驴d贸nde van a repostar todos los coches? Tendr铆as que adaptar todas las viviendas para que la gente pueda cargar su coche y eso no parece viable. Si vas a cargarlo a una electrolinera, tienes que esperar media hora. Con que haya dos coches esperando delante de ti ya tienes que estar esperando una hora. Tampoco valdr铆a con los cargadores de alta potencia, porque las bater铆as no lo soportar铆an a no ser que estuvieran hechas con muy buenos materiales, lo que elevar铆a el coste del coche. Por tanto, ya hablamos de veh铆culos de alta gama, coches de 100.000 euros o m谩s.

A esto, hay que sumarle que hay una crisis econ贸mica con una clara disminuci贸n de las rentas de la ciudadan铆a, por lo que la gente no va a querer ni va a tener capacidad para comprar un coche. Todo esto nos lleva a un escenario de futuro en el que el parque m贸vil se reduzca en torno al 95%. Este porcentaje no me lo invento, lo manejan las propias compa帽铆as.

Entones, 驴las empresas y los gobiernos nos est谩n mintiendo con el coche el茅ctrico?

Es una quimera y ellos lo saben. Est谩n apostando por un modelo alternativo. Quieren creer que lo vamos a conseguir, que los cient铆ficos descubriremos algo para dar una patada a la pelota y poder seguir adelante, pero no son idiotas. Las empresas tienen informaci贸n de calidad y saben lo que viene. El problema es que la naturaleza no negocia, aunque queramos es imposible seguir manteniendo este modelo de movilidad. Ya estamos en una fase de desaceleraci贸n del sector del autom贸vil. No pens谩bamos que pudiera ocurrir, pero es as铆.

Su libro rechaza la idea de ‘Green New Deal o transici贸n verde, 驴cree que la soluci贸n a esta crisis es el decrecimiento?

No. Lo que creo es que el decrecimiento es inevitable. Simplemente tendremos que decidir si lo hacemos por las buenas o por las malas. Podemos tomar medidas proactivas antes de que vengan los problemas para adaptarnos, o podemos enga帽arnos y pensar que no existe el problema, hasta que llegue la realidad que nos ponga de rodillas.

Siempre pongo el ejemplo de un se帽or que sube por unas escaleras mientras que el techo del edificio desciende. Se le abren dos posibilidades: puede darse la vuelta antes de golpearse en la cabeza o continuar hasta chocar y caer por las escaleras. El final es el mismo, el se帽or termina abajo, la cuesti贸n es c贸mo llegar hasta ah铆. La clave de estos a帽os que vivimos gira en torno a decidir en qu茅 punto nos vamos a detener, porque el decrecimiento no significa parar toda la econom铆a, sino encontrar un nivel de pausa en el que nos podamos mantener.

Da la sensaci贸n de que la sociedad est谩 condenada: si apuesta por los combustibles f贸siles colapsar谩 y si no, tambi茅n.

No es verdad. El colapso es siempre una decisi贸n de la sociedad, es un da帽o autoinfligido. Tenemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad de sociedades que estaban al borde del colapso y fueron capaces de dar la vuelta a la situaci贸n.

Lo 煤nico que sabemos es que decreceremos. Claro, si nuestra forma de ver la vida es en torno al crecimiento, esto que digo puede parecer pesimista, pero creo que hay que ser muy ingenuo para seguir pensando que podemos continuar creciendo a sabiendas de que tenemos un planeta finito. Si decidimos cambiar las cosas podremos mantener un nivel de vida semejante al actual, incluso mejor para todas las especies que viven en el planeta.

驴Cree que se puede adaptar el modelo capitalista a esta situaci贸n de crisis o debemos empezar a apostar por desmaterializar m谩s la econom铆a?

El tema de la desmaterializaci贸n de la econom铆a es una opci贸n falsa. Nunca se ha producido. Es posible que el capitalismo se adapte, transform谩ndose a una cosa diferente. Lo que est谩 claro es que la l贸gica de crecimiento exponencial del sistema actual nos lleva al fracaso y es por eso que debemos superar el actual modelo de capitalismo hiperfinanciarizado. El capitalismo en s铆, no es ni bueno ni malo, es una opci贸n. Creo que principios capitalistas como la propiedad privada no son incompatibles con eliminar el crecimiento.

Pero a mi, m谩s que el modelo econ贸mico, que creo que es importante, lo que m谩s me preocupa es el problema social y sobre todo si se puede preservar la democracia. Creo que en esta crisis la democracia est谩 en peligro.

驴Por qu茅?

Esta es una crisis sist茅mica y eso hace que sea muy f谩cil caer en postulados autoritarios como el ecofascismo. Es decir, imponer normas que en principio son buenas, pero con m茅todos autoritarios y no igualitarios.

F铆jate la situaci贸n que tenemos ahora mismo con la pandemia y la crisis. Hay una gran inestabilidad social que es un caldo de cultivo para el fascismo. Conviene reconocer cuanto antes ante qu茅 estamos para evitar que aparezca un salvador de la patria que d茅 respuestas simples a problemas tan complejos. Esto es un riego real y el florecimiento de este tipo de movimientos autocr谩ticos ya est谩 siendo una realidad en Europa.

