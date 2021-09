–

De parte de ANRed September 15, 2021

Organizaciones sociales y territoriales anunciaron que realizarán este jueves 16 de septiembre una Jornada Nacional Piquetera en 22 provincias. En la Ciudad de Buenos Aires concentrarán desde las 10 en el cruce de las avenidas 9 de Julio e Independencia. «No vamos a aceptar que la variable de ajuste seamos los trabajadores y mucho menos los desocupados y precarizados, salimos para que no se siga ajustando a cuenta del FMI, que esta atrás de toda esta política de hambre. El ajuste ha producido la caída del gasto social que se traduce en planes sociales miserables de montos que están en la mitad de la canasta de indigencia, apenas $14.000, el 10 % de lo que necesita una familia para vivir y encima los programas están cerrados y siguen sin ser universales», denuncian y remarcan que «en los últimos meses el Gobierno no entregó ni un kilo de alimentos para los comedores populares». Por ANRed.

Así lo anunciaron 14 organizaciones sociales territoriales en un comunicado: «este jueves a las 10 horas en Independencia y 9 de Julio y en 22 provincias por nuestras reivindicaciones y contra el ajuste del Gobierno y del FMI«, detallan sobre una Jornada Nacional Piquetera que tendrá como consigna central que «¡La bronca popular contra el ajuste sale a la calle!».

«El enorme ajuste que aplica el Gobierno nacional y que sufrimos los trabajadores y trabajadoras no tiene fin y está llevando a millones a una bronca popular que no se aguanta más – remarcan – La caída interanual de gasto social de junio del 2020 a julio del 2021 es del 53%, lo que da una idea del tamaño y los alcances del ajuste. Salarios y jubilaciones de miseria, caída en los presupuestos en salud y educación y ayuda social en caída mes a mes por la inflación, acumulando anualmente un golpe para los y las trabajadores de todos estos sectores que tienen salarios de hambre«.

En la misma línea, agregan: «a 45 años de la noche de los lápices, cuando los secundarios peleaban por el boleto estudiantil, hoy más de 1 millones de pibes y pibas se quedaron afuera del sistema educativo por falta de wifi y dispositivos móviles y cuando fuimos al Ministerio de Educación con las juventudes piqueteras nos dijeron que no hay plata ni planes de llegar a ellos desde el Estado».

Asimismo, destacan: «el pomposamente anunciado Ministerio de la Mujer es una cartón pintado en una oficina, no resuelve ninguna de las terribles situaciones que viven las mujeres trabajadoras y es también por el ajuste que esto ocurre».

«El pueblo pobre de este país, casi el 50 % de la población, estalla de bronca contra el gobierno y tiene variadas formas de manifestarse, nosotros lo vamos a hacer como siempre, en las calles, porque no vamos a aceptar que la variable de ajuste seamos los trabajadores y mucho menos los desocupados y precarizados, salimos para que no se siga ajustando a cuenta del FMI, que esta atrás de toda esta política de hambre. Los reclamos y las necesidades más elementales han sido golpeados fuertemente por un ajuste realmente salvaje, sobre todo contra los que tenemos un trabajo precario o no tenemos ningún trabajo, mientras los bancos siguen su fiesta de bonos y especulación financiera», sentencian.

Finalmente, sostienen: «el ajuste ha producido la caída del gasto social que se traduce en planes sociales miserables de montos que están en la mitad de la canasta de indigencia, apenas $14.000, el 10 %, de lo que necesita una familia para vivir y encima los programas están cerrados y siguen sin ser universales«, denuncian, y remarcan que «en los últimos meses el Gobierno no entregó ni un kilo de alimentos para los comedores populares», finaliza el comunicado firmado por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia.