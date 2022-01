–

Luego de las movilizaciones de la semana que paso, en Mar del Plata y en otras ciudades de la Costa Atlántica, la Asamblea por un MAR LIBRE de Petroleras, emitió un comunicado saludando lo masivo de las manifestaciones contra la instalación de la industria petrolera offshore en tres zonas de la costa, aprobada en la resolución 436/2021. “No creemos en el progreso y derrame económico que estos proyectos de mal desarrollo traerán a nuestras comunidades. El pueblo sólo recibe el pasivo ambiental, la destrucción de las economías regionales y peores condiciones de vida”, Afirmaron. Repudiaron el vallado de la Rambla en Mar del Plata ante las masivas protestas y desmintieron las declaraciones de funcionarios a favor del proyecto, que desoyen el reclamo de las comunidades y tratan a las mismas de “extremistas”. En el Juzgado Federal Civil N°2, se tramitan dos amparos contra la resolución, uno exige su suspensión hasta tanto se cuente con una declaración de impacto ambiental y otro a favor de la protección de la ballena austral, ambos debe resolver el juez Santiago Martín. Mientras tanto las exploraciones sísmicas no cuentan con licencia social y la Asamblea ya anunció nuevas movilizaciones para los próximos días. Por ANRed|Fotos: Radio Comunitaria La Revuelta.

Luego de las importantes movilizaciones del “Atlanticazo” que tuvieron lugar la semana pasada en distintos puntos de la costa Atlántica contra la resolución del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, firmada por el Presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Juan Manzur, que aprobó la exploración offshore en tres zonas de la Cuenca Norte Argentina, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras comunicó: “Agradecemos el acompañamiento y alentamos a nuestra comunidad para que siga sumándose a las acciones de resistencia contra el avance de las corporaciones petroleras sobre nuestro mar y contra las políticas de entrega implementadas por los distintos gobiernos de turno”

Ante el rechazo manifestado en las calles contra las exploraciones sísmicas autorizadas frente a la costa de Mar del Plata, la Asamblea denunció que “el gobierno nacional y el provincial responden con ataques mediáticos, intentando minimizar nuestros argumentos. Nos tratan de ignorantes, desinformados o extremistas. Queremos decirles, para su sorpresa, que el pueblo ya no se traga sus mentiras, que no creemos en el progreso y derrame económico que dicen que estos proyectos de mal desarrollo traerán a nuestras comunidades.” Agregando que “la desafortunada realidad de los territorios arrasados por el extractivismo nos demuestra que estas políticas de saqueo sólo benefician a las corporaciones.”

Repudiaron el despliegue de fuerzas policiales bonaerenses el pasado martes, ante la Rambla en Mar del Plata, que fue vallada para impedir la concentración: “una demostración de violencia ejercida por un Estado que se aleja cada vez más de los intereses del pueblo, a pesar de ello, la concentración fue más que contundente.”

La Asamblea rechazó además las declaraciones de funcionarios públicos que se manifestaron a favor de la exploración sísmica. Entre ellos las del Secretario de Energía, Darío Martínez, que afirmó que Argentina viene desarrollando exploración offshore hace años y que es la energía que necesita el país. También las del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien minimizó los riesgos ambientales: “son leves, manejables y administrables, no hay antinomia entre petróleo, minería y medio ambiente”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su parte declaró “es prácticamente imposible que haya un derrame” y consonancia con el Presidente de la Nación, dijo que la provincia podría ser “empresa/ provincia petrolera.”

Pero las declaraciones de Juan Cabandié en C5N, luego de un prolongado silencio, fueron las que más rechazo obtuvieron. El funcionario dijo que: en Argentina no hubo derrames, que Equinor no registra derrames en sus exploraciones offshore en el mundo, que en caso de que ocurra es imposible que llegue a las costas. Y admitió: “No podemos quedarnos sentados naturalizando que 6 de cada 10 chicos y chicas vivan por debajo de la línea de pobreza. Para desarrollarnos tenemos que producir y para producir necesitamos energía. El desarrollo tiene que ser sostenible, en el marco de la transición ecológica”

Ante esto la Asamblea en el documento se dirigió al ministro afirmando: “si trae contaminación y saqueo no es progreso. Le recordamos que, en 11 provincias argentinas, bosques y humedales se están incendiando y es su responsabilidad que eso no se resuelva. Que el agronegocio envenena el agua, la tierra y a comunidades con sus agrotóxicos, y el Estado sigue mirando para un costado. Que en las provincias donde se instaló la megaminería y el fracking, los cursos de agua han sido contaminados, dejando a las poblaciones sin ese bien común vital para la garantizar la vida. En San Juan, sólo por dar un ejemplo, también se dijo que no había riesgo. En los primeros 3 años de funcionamiento de la Barrick Gold, contó con 4 derrames de líquido de lixiviación, mostrando lo que es desarrollo sustentable que nos proponen.”

Según la Asamblea, el funcionario no hace más que reconocer “la importancia que tienen estos proyectos extractivistas para su gobierno al decir que necesitan exportar comodities como el petróleo y el gas, y de esta manera generar divisas para pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta contraída por el Macrismo.”

Las declaraciones no sólo desoyen a las comunidades que están expresando el no a las petroleras en el mar, sino también a la evidencia empírica y científica que da cuenta sobre las consecuencias de las prospecciones sísmicas para la flora y fauna marina y para las actividades económicas de la costa, la pesca y el turismo. Ante quienes minimizan los peligros de derrame la Asamblea adjunto en el comunicado artículos científicos y periodísticos que dan cuenta de accidentes y derrames asociados a plataformas petroleras off shore de las empresas Equinor, Chevron, Petrobras y Shell.

Finalmente mencionan el documento Horizontes Estratégicos para el Mar Argentino, elaborado por el Proyecto Interministerial Pampa Azul, donde “se remarca la importancia biológica de área marítima donde pretenden realizar explotación petrolera. Debido a la elevada productividad primaria, la plataforma continental argentina es uno de los ambientes marinos más extensos y biológicamente más importantes del Hemisferio Sur. En ella se han identificado más de 400 especies de peces, 930 especies de moluscos, 83 especies de aves marinas, 47 especies de mamíferos marinos, 5 especies de tortugas y más de un millar de otras especies pertenecientes a diversos géneros. De este documento se desprende la importancia de preservar el ecosistema marino, por su riqueza y biodiversidad, y por la importante función que cumple en la mitigación del cambio climático.”

En el Juzgado Federal Civil N°2, se tramitan dos amparos contra la resolución, uno exige su suspensión hasta tanto se cuente con una declaración de impacto ambiental y otro a favor de la protección de la ballena austral, ambos debe resolver el juez Santiago Martín.

Mientras tanto la Asamblea anuncia las siguientes acciones para reafirmar que las petroleras en el mar no cuentan con licencia social.

• Jueves 13/1: a la tarde muraleada en Cabo Corrientes

• Sábado 15/01 de 9:00 a 13:00 Cortes. Ruta 2: concentración en el puente de la Tapera y ruta 11, Norte, concentración en Scaglia y ruta 11 y; Sur, concentración en el macetero de la costa y ruta 11

• Marcha 18/01. Concentración 17hs en Jara y Luro (Anses) pasando por el Municipio hasta la Rambla.

