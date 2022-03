–

La pasión por la libertad, así como la firmeza para rechazar cualquier intento de comercialización, nos ha llevado a crear este espacio para albergar un catálogo de libros de diferentes editoriales anarquistas. Escritos o traducidos, editados e impresos de forma autónoma, estas publicaciones pretenden dar una referencia concreta y coherente a los análisis, la historia, las luchas y las experiencias que han alimentado -y siguen haciéndolo- nuestra proyectualidad anarquista.

Nuestra selección no será exhaustiva, sino que se irá ampliando progresivamente. No se encontrarán todos los títulos del acervo anarquista, ya que no es nuestra intención crear aquí un supermercado de ideas, teorías o perspectivas anarquistas, no necesariamente porque no nos interesen todas las formas que esto puede adoptar, sino porque estamos enamorados de la idea, la propuesta y la práctica de subvertir sin demora el mundo de la autoridad. La libertad que buscamos obstinadamente está en contra de cualquier estrategia política, desconfía del consenso democrático y es refractaria a la sumisión. Así, esta selección, disponible para todos, lleva la intención explícita de proponer, profundizar y refinar la práctica anarquista que apunta a la revuelta social, sin mediación, sin compromiso, sin nada que ofrecer a la reforma de este mundo.

En un momento en que las perspectivas de revolución social parecen congeladas en un mar de confusión deliberada, de miedo resignado, de catástrofes calculadas, de colonización tecnológica y de histeria autoritaria, relanzamos, con más obstinación si cabe, las palabras de estos libros sobre y para la lucha, para invitar a sus lectores a navegar hacia nuevos y desconocidos horizontes de libertad, de autonomía, de solidaridad, de conflicto, de alegría.

Esta distribución de libros ofrece publicaciones en inglés, holandés y alemán, disponibles para pedidos individuales y para otras distribuciones.

¡Por la anarquía!