Había sido torturado, calumniado, encarcelado y obligado a vivir como un exiliado político por oponerse al Estado turco

(Bayram Mammadov 1995-2021). Informamos la triste noticia de la muerte de un compañero anarquista y objetor de conciencia Bayram Mammadov a la edad de 26 años en Estambul a principios de mayo de 2021 después de estar desaparecido durante 2 días. Su muerte fue informada inicialmente como el 4 o 5 de mayo por algunos sitios, pero parece que fue encontrado muerto el 2 de mayo , aunque sus amigos no pudieron encontrar su cuerpo en manos de las autoridades hasta más tarde. La policía inicialmente dijo que no tenía más información, excepto un informe de un testigo presencial de que Bayram se había arrojado al agua para buscar sus zapatillas y se había ahogado y no tenían su cuerpo. Posteriormente resultó que su cadáver estaba en la morgue.

Bayram Mammadov era un joven activista azerbaiyano que fue uno de los dos (junto con Giyas Ibrahimov) encarcelados por el estado en 2016 por pintar la estatua del ex presidente Heydar Aliyev. con las palabras “Que se joda el sistema” y “Feliz día del esclavo” en azerí, una obra de teatro sobre la frase “Feliz día de las flores” (fiesta nacional que coincide con el cumpleaños de Aliyev). Bayram fue acusado de cargos falsos, golpeado, amenazado con violarlo, condenado a 10 años, encarcelado y torturado. Los dos fueron finalmente liberados en 2019 mediante el indulto presidencial del hijo del expresidente. En febrero de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2020 dictaminó una violación de los derechos humanos en virtud de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ordenó al estado pagar una indemnización a cada preso. Desde entonces, a finales de 2020, Baryam había estado en Estambul para sus estudios. [información resumida del artículo de OBC ]

Prisionero de la FdA haciendo campaña en 2016 por Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov http://fda-ifa.org/aserbaidschan-soli-der-ifa/

Devrimci Anarşist Federasyon (DAF) protestó rápidamente frente al consulado de Azerbaiyán en Istanbul con la pancarta “El estado asesinó a Bayram”. https://anarsistfederasyon.org/bayramin-katili-devlettir/

“Bayram Mammadov ha sido el objetivo del estado azerbaiyano desde el primer día que se opuso. Fue torturado, calumniado, encarcelado y, en última instancia, obligado a vivir como un exiliado político. Ahora el estado turco dice que Bayram se suicidó. Sabemos que mienten. Como escribimos en nuestra pancarta, el estado asesinó a Bayram. Protestamos hoy frente al consulado de Azerbaiyán con nuestra pancarta para difundir la verdad en todo el mundo. ¡No dejaremos de preguntar qué le pasó a Bayram ! ” https://www.facebook.com/DAFederasyon/ (video y fotos de la protesta aquí).