De parte de ANRed September 30, 2021 64 puntos de vista

A pesar que la adolescente apareci贸, en el municipio de Mario Ishii las cosas no quedan claras. Las dudas sobre qu茅 va a pasar con la investigaci贸n de trata de personas y todos las personas implicadas en ella pesa sobre quienes acompa帽aron desde un principio la causa. Adem谩s, Carolina Abreg煤, integrante de la organizaci贸n Furia Transfeminista recibi贸 amenazas y hostigamiento por todos los frentes. Por Santiago Riquelme (Antena Negra).

Despu茅s de m谩s de 60 d铆as desaparecida, encontraron a Iara Vald茅z a la vuelta de donde, seg煤n los expedientes de la causa, hab铆a sido su 煤ltimo paradero. Este lugar es la casa de Johana Romero su 鈥渢铆a del coraz贸n鈥, quien es se帽alada por la investigaci贸n como la proxeneta que prostitu铆a a la menor.

A pesar de que la b煤squeda termin贸, hay dos situaciones que contin煤an inquietando a la organizaci贸n Furia Transfeminista que acompa帽贸 a Olga, la madre de Iara, en la b煤squeda:

Por un lado, la casa donde aparece la menor pertenece a un vecino que en el pasado hab铆a tenido un v铆nculo con la familia de Iara y hab铆a sido visitada por una de las compa帽eras de la organizaci贸n durante la b煤squeda qui茅n corrobor贸 que all铆 la menor no estaba. Seg煤n la organizaci贸n fue gracias a las acciones directas que realizaron durante la b煤squeda y reforzaron en los 煤ltimos d铆as, el trabajo de los medios de comunicaci贸n y las redes que se tejieron con otras organizaciones las que generaron la presi贸n necesaria para que Iara aparezca. Sin embargo, temen que la fiscal y el juez tomen la versi贸n de que la adolescente siempre estuvo en esa casa para cerrar la investigaci贸n sobre Johana Romero y las personas que la rodean.

Por el otro lado, el d铆a anterior a que Iara aparezca, la organizaci贸n junto con la madre realizaron una actividad frente a la UFI 14 de San Mart铆n para exigir a la fiscal Vleggio que involucre en la investigaci贸n un posible lugar en donde ten铆an secuestrada a la menor. La respuesta de la fiscal fue enviarle a m谩s de 10 polic铆as de la comisar铆a zonal para notificarle que le hab铆an labrado un acta por amenazas a la fiscal (art. 60) con quien la organizaci贸n no hab铆a tenido contacto directo. Toda esta situaci贸n la organizaci贸n lo entiende como un 鈥渁priete鈥 por parte del Ministerio P煤blico Fiscal Sin embargo, la actuaci贸n oficial no termina ah铆. Carolina Abreg煤, integrante de la organizaci贸n, en el d铆a de ayer se sinti贸 amedrentada cuando varios polic铆as se acercaron a su domicilio, lejos de Jose C. Paz, a 鈥渉acer presencia鈥 preguntando por personas que ella no conoc铆a en una clara muestra de hostigamiento.