De parte de Avispa Midia May 30, 2021

Por Omar Zahzah

Traducci贸n Janin Guzm谩n

En 1984, el intelectual palestino-estadounidense y profesor de la Universidad de Columbia Edward Said argument贸 que a los palestinos se les niega el 鈥減ermiso para narrar鈥.

A m谩s de 30 a帽os, en 2020, Maha Nassar, profesora asociada palestino-estadounidense de la Universidad de Arizona, analiz贸 art铆culos de opini贸n publicados en dos diarios, The New York Times y The Washington Post, y en dos revistas de noticias semanales, The New Republic y The Nation, durante un per铆odo de 50 a帽os, de 1970 a 2019. Tal vez como era de esperar, encontr贸 que 鈥渓os consejos editoriales y los columnistas parecen haber estado bastante consumidos hablando de los palestinos, a menudo de manera condescendiente e incluso racista, pero que de alguna forma no sent铆an la necesidad de escuchar mucho de los propios palestinos鈥.

La investigaci贸n de Nassar, como muchas otras antes, demuestra claramente que m谩s de tres d茅cadas despu茅s de la publicaci贸n del ensayo hist贸rico de Said, la exclusi贸n de las voces palestinas de las narrativas de los principales medios de comunicaci贸n en Occidente 鈥搚 los intentos de borrar la humanidad de los palestinos o encubrir los cr铆menes de Israel contra ellos鈥揷ontin煤a sin cesar.

Lamentablemente, este injusto status quo no solo se ha mantenido sin cambios desde que Said lo puso en el centro de atenci贸n, sino que se ha deteriorado.

En los 煤ltimos a帽os, las redes sociales se convirtieron en un salvavidas para muchos que quieren crear conciencia sobre las causas y las luchas ignoradas o socavadas por los principales medios de comunicaci贸n.

Sin embargo, las empresas de tecnolog铆a ahora trabajan activamente para excluir las voces palestinas de sus plataformas, expandiendo as铆 la desaparici贸n calculada y el silenciamiento de los palestinos en las redes sociales.

En abril, por ejemplo, Zoom, Facebook y Youtube bloquearon el evento acad茅mico en l铆nea 鈥溌緿e qui茅n son las narrativas? 驴Qu茅 libertad de expresi贸n para Palestina?鈥, copatrocinado por el programa de estudios de Etnias y Di谩sporas 脕rabes y Musulmanas (AMED) de la Universidad Estatal de San Francisco, el Consejo de Asociaciones de Docentes de la Universidad de California (CUFCA) y el Instituto de Investigaci贸n en Humanidades de la Universidad de California (UCHRI).

El evento contar铆a con la participaci贸n de activistas en contra del apartheid de todo el mundo, incluidos el 铆cono de la resistencia palestina Leila Khaled y el exl铆der militar del Congreso Nacional Africano (ANC) de Sud谩frica, Ronnie Kasrils.

Este evento fue, de hecho, la repetici贸n de un aula abierta coorganizada por el Dr. Rabab Ibrahim Abudulhadi (AMED) y la Dra. Tomomi Kinukawa (Women and Gender Studies) de la Universidad Estatal de San Francisco que Zoom censur贸 inicialmente en septiembre de 2020.

Entonces, como ahora, Zoom y otras compa帽铆as de redes sociales dijeron que decidieron bloquear el evento desde sus plataformas debido a la participaci贸n de Leila Khaled. Afirmaron que, como Khaled est谩 afiliada al Frente Popular para la Liberaci贸n de Palestina (FPLP), una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥 designada por los Estados Unidos, permitir que el evento contin煤e violar铆a las leyes estadounidenses que proh铆ben el apoyo material al terrorismo.

Como han afirmado repetidamente numerosos expertos legales, el argumento presentado por las empresas de redes sociales carece de fundamento. No solo ignora todos los precedentes legales relevantes y alega falsamente violaciones de la ley estadounidense, sino que tambi茅n equivale a un ataque a las libertades acad茅micas.

De hecho, en una carta abierta a los ejecutivos de Zoom publicada en octubre del a帽o pasado, los expertos de Palestine Legal y otras organizaciones legales enfatizaron que la censura de Zoom del evento de AMED constituye 鈥渦n peligroso ataque a la libertad de expresi贸n y la libertad acad茅mica, y un abuso de su contrato con nuestros sistemas universitarios p煤blicos 鈥. Agregaron que 鈥渆l estatus [de Zoom] como un servicio p煤blico esencial no le da poder de veto sobre el contenido de las aulas y eventos p煤blicos de la naci贸n鈥.

Sin embargo, estas advertencias no fueron escuchadas, Zoom y otras compa帽铆as de redes sociales ignoraron por completo las crecientes cr铆ticas a sus pol铆ticas tendenciosas y redoblaron sus esfuerzos para silenciar el discurso palestino en sus plataformas.

En abril, despu茅s de que Zoom se negara a presentar el evento 鈥溌緿e qui茅n son las narrativas?鈥 por segunda vez 鈥搇uego de la presi贸n ejercida por una aplicaci贸n del gobierno israel铆 y varias organizaciones sionistas de derecha鈥, Facebook no solo elimin贸 las publicaciones de difusi贸n sobre el evento, sino que tambi茅n elimin贸 por completo la p谩gina del programa de estudios AMED de su plataforma, borrando efectivamente un vasto archivo de conversaciones, discusiones y documentos sobre la lucha de liberaci贸n palestina y su relaci贸n con los movimientos por la libertad de todo el mundo. Estos materiales se compartieron y almacenaron intencionalmente en Facebook para que acad茅micos, activistas, organizadores y la comunidad en general pudieran interactuar con ellos de forma gratuita y sin restricciones.

Inmediatamente despu茅s de los repetidos intentos de Zoom de arbitrar lo que es y lo que no es un discurso aceptable en la academia, la eliminaci贸n de Facebook de la p谩gina AMED dej贸 en claro el modus operandi del Big Tech cuando se trata de Israel-Palestina: censurar el material relacionado con la lucha palestina a petici贸n de Israel e ignorar cualquier cr铆tica de estas acciones ilegales e injustas.

Israel y sus aliados no solo est谩n presionando al Big Tech para que silencie a los palestinos desde afuera. La junta de supervisi贸n de Facebook, un organismo independiente encargado de deliberar sobre las decisiones de contenido de la plataforma, incluye al exdirector general del ministerio de justicia israel铆, Emi Palmor. Palmor administr贸 personalmente la Unidad Cibern茅tica de Israel en el pasado, que presion贸 con 茅xito para que se eliminaran miles de piezas de contenido palestino de Facebook.

Si bien es l贸gico suponer que la presencia de Palmor en la junta de supervisi贸n est谩 contribuyendo a las acciones anti-palestinas de Facebook, el silenciamiento rutinario de las voces palestinas por parte del Big Tech no puede solo atribuirse a actores tan abiertamente pro-israel铆es en los puestos m谩s altos.

Desde el principio, las empresas de redes sociales se han acercado y se han alineado con los centros de poder de las estructuras capitalistas e imperialistas estadounidenses. Incluso se asociaron con el Departamento de Defensa de EE. UU., coordinando la vigilancia y el an谩lisis de datos. As铆 que no es que unas pocas voces poderosas pro-israel铆es est茅n convenciendo, de alguna manera, a las empresas de medios sociales para silenciar la disidencia; la industria misma est谩 podrida hasta la m茅dula. No olvidemos c贸mo los ejecutivos y empleados del Big Tech han orquestado una enorme apropiaci贸n de tierras y gentrificaci贸n en el 脕rea de la Bah铆a de San Francisco, desplazando a miles de comunidades pobres y de clase trabajadora de color.

La p谩gina de Facebook de AMED no ha sido restaurada. Pero como los organizadores del evento tambi茅n han se帽alado con raz贸n, el problema no es solo la censura del Big Tech: despu茅s de la censura del evento de AMED, los funcionarios de la universidad se negaron a ofrecer plataformas alternativas para que el evento se llevara a cabo y participaron en mensajes y programaci贸n que efectivamente lo deslegitimaron.

Las universidades est谩n lejos de ser 谩rbitros neutrales en esta historia: al ceder al monopolio de las empresas de tecnolog铆a sobre la programaci贸n pedag贸gica y al normalizar la ret贸rica anti-palestina, son c贸mplices de la excesiva eliminaci贸n de Palestina y de los palestinos del plan de estudios por parte de estas empresas.

Y la represi贸n de las voces palestinas en las redes sociales se extiende mucho m谩s all谩 de la academia. En los 煤ltimos d铆as, muchas personas que documentaron la violencia de estado y de colonos israel铆es contra familias palestinas en el barrio ocupado de Sheikh Jarrah en Jerusal茅n oriental informaron que Facebook, Twitter e Instagram (propiedad de Facebook) han estado 鈥渃ensurando sistem谩ticamente鈥 su contenido.

En el 煤ltimo cap铆tulo de la limpieza 茅tnica en marcha de Palestina por parte de Israel, las familias palestinas de Sheikh Jarrah se enfrentan a la expulsi贸n forzada inminente de sus hogares y se enfrentan a una represi贸n violenta que es sancionada y habilitada por el estado israel铆 a todos niveles.

El viernes pasado [07/05/2021], m谩s de 200 personas resultaron heridas cuando la polic铆a israel铆 dispar贸 balas de goma y arroj贸 granadas paralizantes contra palestinos en la mezquita de Al-Aqsa. Las fuerzas israel铆es intentaron evitar que los m茅dicos trataran a los heridos y al menos tres palestinos perdieron un ojo como resultado del ataque. El lunes [10/05/2021], las fuerzas de ocupaci贸n israel铆es dispararon nuevamente contra palestinos 鈥搎ue se hab铆an reunido en Al-Aqsa para orar y proteger el lugar de la violencia colonizadora鈥 balas recubiertas de goma, granadas paralizantes y gases lacrim贸genos; reporteros, periodistas y m茅dicos se encontraban entre los heridos. En el 煤ltimo acto de castigo colectivo, Israel inici贸 una despiadada campa帽a de bombardeos en la Franja de Gaza el lunes [10/05/2021] por la noche, aplastando infraestructura civil y oficinas de medios de comunicaci贸n. Se estima que el n煤mero actual de muertos es de al menos 65, de los cuales 16 son ni帽os, y 365 heridos, seg煤n el Ministerio de Salud de Gaza. El mi茅rcoles [12/05/2021] por la noche, la violencia por parte de colonos israel铆es y de la polic铆a contra los palestinos en la ciudad de Lydd (tambi茅n conocida como Lod) alcanz贸 su punto m谩ximo cuando cientos de israel铆es irrumpieron en la ciudad y atacaron a los manifestantes palestinos tras el asesinato del palestino de 33 a帽os, Musa Hassouna. Las fuerzas fronterizas israel铆es fueron finalmente transferidas a Lydd desde Cisjordania. Adem谩s, israel铆es fascistas participaron en un intento de linchamiento de un palestino en Bat Yam, al cual sacaron por la fuerza de su autom贸vil y golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Desde entonces, la Corte Suprema de Israel ha retrasado los traslados forzosos de Sheikh Jarrah durante 30 d铆as, pero activistas han identificado esto como una t谩ctica dilatoria destinada a disolver el impulso y el apoyo a los residentes de Sheikh Jarrah.

En una entrevista reciente en CNN, Mohamed El-Kurd, un poeta y activista palestino de Sheikh Jarrah, cambi贸 poderosamente el antiguo tropo medi谩tico de que los palestinos son inherentemente 鈥渧iolentos鈥 al responder a la pregunta principal del periodista con otra: 鈥溌緼poya el despojo violento de m铆 y de mi familia?鈥. Como de costumbre, los principales medios de comunicaci贸n estadounidenses intentan ocultar la naturaleza asim茅trica de la agresi贸n de Israel definiendo sus ataques m谩s recientes y en curso contra el pueblo palestino como 鈥渆nfrentamientos鈥 o un 鈥渃onflicto鈥.

Los esfuerzos en curso de los principales medios de comunicaci贸n para encubrir la ocupaci贸n letal de Israel, junto con la terrible y r谩pida escalada de la situaci贸n de los palestinos en Sheikh Jarrah, as铆 como de todos los palestinos que resisten en apoyo a ellos, hacen que el acceso irrestricto a las redes sociales sea especialmente crucial para los palestinos y sus aliados.

Pero en lugar de amplificar la justa lucha de los palestinos que resisten la violencia y el desplazamiento, las empresas de redes sociales est谩n promoviendo los intereses y la agenda del mismo gobierno que los ataca.

Esta 煤ltima ronda de censura en las redes sociales de publicaciones palestinas sobre Sheikh Jarrah es parte de un patr贸n m谩s amplio de represi贸n, dada la larga y bien documentada complicidad entre Israel y las empresas de redes sociales para regular y censurar el contenido de las cuentas palestinas. Instagram atribuy贸 oficialmente estas 煤ltimas eliminaciones a un 鈥減roblema t茅cnico global鈥. Twitter tambi茅n afirm贸 que la restricci贸n de la cuenta de la escritora palestina Mariam Barghouti, que posteriormente fue restablecida tras una gran protesta en las redes sociales, fue un 鈥渁ccidente鈥. Los activistas y las organizaciones de vigilancia han expresado dudas sobre tales explicaciones, dada la naturaleza selectiva de las destituciones y censuras.

D茅cadas despu茅s de las cr铆ticas de Edward Said a la insistente negativa de los medios estadounidenses a permitir que los palestinos narren sus propias historias, las voces en apoyo a la lucha por la liberaci贸n palestina est谩n siendo silenciadas no solo por los principales medios de comunicaci贸n sino tambi茅n por las empresas de medios sociales.

Este art铆culo fue originalmente publicado en ingl茅s en AlJazzera.

Omar Zahzah

Escritor, poeta y acad茅mico independiente. Omar Zahzah es el Coordinador de Educaci贸n y Defensa de Eyewitness Palestine, as铆 como miembro de la Campa帽a Cultural y Acad茅mica de los Estados Unidos para el Boicot de Israel (USACBI) y el Movimiento Juvenil Palestino (PYM). Omar tiene un doctorado en Literatura Comparada de la Universidad de California, Los 脕ngeles (UCLA)