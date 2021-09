–

De parte de CGT Correos Barcelona September 9, 2021 65 puntos de vista

El pasado 26 de Agosto, esta organizaci贸n Sindical recibi贸 un mail firmado por la responsable de la gerencia de personas y relaciones laborales, en el que se nos comunicaba que el 10 de septiembre del corriente, tendr铆a lugar la apertura de un nuevo centro log铆stico de correos en Sant Esteve Sesrovires. La ambigua y escueta comunicaci贸n carec铆a de un m铆nimo de rigor, a煤n as铆, deber铆a haber encendido las alarmas en el conjunto de la representaci贸n sindical de la provincia de Barcelona. Si bien la inacci贸n, cuando no la connivencia del sindicalismo 鈥 hegem贸nico鈥 est谩 posibilitando el constante deterioro de nuestras condiciones de trabajo y la vulneraci贸n de los derechos m谩s b谩sicos de forma generalizada, no es admisible consentir que correos comunique la apertura inminente de un Centro nuevo, sin cumplir con la normativa vigente en materia de salud laboral y salt谩ndose el derecho a la informaci贸n, consulta y participaci贸n de la representaci贸n sindical y por ende la de l@s trabajador@s.

En CGT no estamos dispuestas a permanecer impasibles ante los ataques empresariales, en este caso, ya hemos emprendido las acciones legales oportunas, tanto por la v铆a administrativa, como ante la autoridad competente. Pero no nos cansaremos de apelar a la acci贸n colectiva, imprescindible para poner freno a esta deriva de abusos empresariales.

PONGAMOS FRENO AL DESPOTISMO, YA!!!!!