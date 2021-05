–

Los ataques del Estado turco contra las Zonas de Defensa Medya, en el sur de Kurdistán (Bashur, norte de Irak), continúan, al mismo tiempo que la guerrilla redobla la resistencia en la zona, donde se encuentran sus bases.

En declaraciones a la agencia ANF sobre los últimos acontecimientos en el terreno, las guerrillas de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG) y las Unidades de Mujeres Libres (YJA-Star), que han rechazado los intensos ataques y asestado fuertes golpes al ejército turco, hicieron un llamado a los kurdos apara “levantarse” contra los intentos de ocupación.

“Una gran resistencia”

La guerrillera de las YJA-Star, Ekin Tolhildan, aseguró que “el objetivo de esta operación es interrumpir la relación entre nuestros amigos en esta región estratégica. Por eso, dan gran importancia a la zona de Avashin. En la región de Zagros, las fuerzas turcas recibieron duros golpes, especialmente en la zona de Avashin. Por eso, el enemigo se está preparando de manera diferente contra esa región”.

“El 23 de abril, el enemigo lanzó una ofensiva en las zonas Mártir Serdar y Mamresho –recordó la combatiente-. A pesar de su superioridad técnica, los guerrilleros le asestaron fuertes golpes en todas las zonas. Hay una gran resistencia con nuevos enfoques, métodos y túneles de guerra. El enemigo no preveía que se enfrentaría a una voluntad tan fuerte”.

Ekin agregó que en un principio, Turquía “estaba muy confiada en su superioridad técnica, por lo que no creía que su ofensiva sería derrotada con gran voluntad. Nuestros camaradas han rechazado estos ataques del enemigo en las zonas de Mártir Munzur y Mártir Serdar. Las fuerzas enemigas, que no tienen ideología, no saben por qué luchan y no pueden entrar en los túneles de guerra con sus equipos tecnológicos. En cambio, nuestros camaradas se infiltran en sus posiciones y las atacan”.

Al señalar que ha habido una gran resistencia contra la operación turca en el área de Mártir Serdar, Tolhildan continuó: “Nuestros camaradas están golpeando al enemigo. Siguen resistiendo mediante sabotajes, infiltraciones, asesinatos y armas especiales. El enemigo no puede resistir nuestra voluntad. Haga lo que haga, no dejaremos que se establezcan aquí. Se puede ver en la resistencia en la zona de Mártir Munzur. A pesar del uso de gas venenoso y químico, nuestros compañeros lograron resistir. No ha habido ejemplo similar en la historia. A pesar de sus armas tecnológicamente avanzadas, el enemigo no puede ingresar a nuestras posiciones. La resistencia y la guerra continúan. La guerrilla está resistiendo. Debemos estar orgullosos de ellos”.

La guerrillera de las YJA-Star también manifestó que “la gente también debe determinar su actitud. En todas partes de Kurdistán, debe levantarse contra la ocupación del Estado turco, especialmente en el Kurdistán del Norte (Bakur, sudeste de Turquía) y del Sur. Los jóvenes deben salir a las calles de manera abnegada. Saludamos a todos nuestros camaradas que están resistiendo en Avashin y otras áreas. Seguiremos resistiendo”.

“Están perdiendo a pesar de usar armas químicas”

Por su parte, el guerrillero de las HPG Hêjar Başkale expresó que el propósito de la operación enemiga “es invadir el sur de Kurdistán”, por lo cual “está llevando a cabo una operación desde dos alas en el área de Avashin: en Mervanos y Mártir Serdar, y en la línea Mamresho. Por lo que se puede observar, los guardias del pueblo y contrafuerzas se unen al operativo, que tiene como objetivo separar las áreas de Zap, Avashin y Metina”.

“El enemigo no pudo lograr ningún resultado –sentenció el insurgente-. Los camaradas que rodearon a las fuerzas enemigas, ubicadas en las dos colinas de la región, están dando grandes golpes al enemigo. Los compañeros también han incautado de muchas armas y equipos militares pertenecientes a las fuerzas enemigas”.

Hêjar analizó que “el segundo ejército más grande de la OTAN (Turquía) está atacando a nuestros camaradas con sus armas tecnológicamente avanzadas. Además, los compañeros en las posiciones y túneles están formados por pequeñas unidades. Sin embargo, a pesar de los ataques realizados con armas avanzadas y químicas, el enemigo ha fracasado contra nuestros compañeros, que están resistiendo con gran voluntad. Los aviones de combate, los helicópteros de ataque y los aviones de reconocimiento se utilizan ahora para combatir a nuestros camaradas, en lugar de a los soldados del ejército turco. Cuando las tropas turcas se encuentran con los nuestros abandonan sus posiciones y huyen. El ejército turco no tiene espíritu de guerra, carece de resistencia”.

“Es posible que el enemigo se haya posicionado en algunas colinas, pero eso no significa que haya logrado establecerse en nuestras áreas –aseveró el guerrillero-. Nuestros camaradas están atacando al enemigo por todos lados. Las fuerzas enemigas intentarán asentarse en algunas áreas, pero el precio será alto para ellas”.

“¡Haremos de estas posiciones tumbas para ellos!”

Otro guerrillero de las HPG, Serhad Agiri, puntualizó que “las fuerzas enemigas que no pueden entrar en las posiciones, están enviando perros con cámaras a los túneles, pero las fuerzas están luchando contra el enemigo bárbaro con gran resistencia. De hecho, se está montando una resistencia histórica”.

“Las líneas Avashin y Zagros tienen un significado especial –reflexionó-. El PKK ha estado luchando en estas áreas liberadas durante 40 años. Mártir Reşit Serdar, Mártir Rojin Gewda y muchos comandantes heroicos sacrificaron sus vidas para defender estas áreas. Nosotros, como sus estudiantes, defenderemos nuestra tierra hasta el final, lucharemos contra el ejército turco invasor y los aplastaremos aquí. También les haremos tumbas a estas posiciones, porque nuestros amigos han luchado durante años para proteger esta tierra y cayeron como mártires. Aplastaremos al ejército turco invasor aquí”.

Según el centro de prensa de las HPG, desde el 23 de abril pasado un total de 238 soldados turcos y mercenarios fueron abatidos. Además, las guerrillas llevaron a cabo 34 ataques aéreos, mientras que decenas de posiciones y equipo militar fueron destruidos, entre ellos seis helicópteros. En el marco de la resistencia, 39 guerrilleros y guerrilleras cayeron mártires.

FUENTE: Amargi Arhat Ba / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

