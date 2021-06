–

Marta Haserrea. LQS. Junio 2021

La ovaci贸n de tres minutos que los espectadores dedicaron a Placido Domingo en el Auditorio Nacional, Madrid, es un desprecio para tantas y tantas mujeres v铆ctimas de abusos y acoso

M煤ltiples 脫peras cancelan las actuaciones de Pl谩cido Domingo por sus acusaciones de acoso sexual y los trabajadores se niegan a actuar con 茅l.

Ovaci贸n a Pl谩cido Domingo en el Auditorio Nacional de Madrid.

Only posible in espa帽ita brava.

隆Ah铆 se crean los asesinos! 隆prendas!

Pero ya si eso lo vais llenando todo de sirenitas y no s茅 qu茅 hasta el pr贸ximo atentado de g茅nero.

De flipar鈥

鈥 芦Con la ovaci贸n a Pl谩cido Domingo se da una bofetada p煤blica a las mujeres que lo denunciaron禄

