Aplicar el registro horario no puede justificar modificación de jornada

May 4, 2021

El TSJ Galicia declara nula la decisi贸n empresarial de eliminar el horario reducido los d铆as 24 y 31 de diciembre tras la implantaci贸n del registro de jornada. El que la reducci贸n horaria no est茅 prevista en los acuerdos colectivos y que haya sido autorizada por personas no competentes para ello no impide que se trate de una condici贸n m谩s beneficiosa.

Con car谩cter tradicional desde hace m谩s de 20 a帽os, los trabajadores de la empresa, una entidad bancaria, que prestan servicios en el 谩mbito de la CCAA, disfrutaban de un horario reducido en 1 hora respecto del horario habitual de los d铆as 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada a帽o. A tal efecto, en las oficinas, se colocaba un cartel anunciador del cierre, adelantando el horario de la salida de los empleados respecto del horario habitual. Este tiempo de trabajo adelantado ten铆a car谩cter retribuido y no recuperable.

