Accidental

Apocalypse and Nuclear War on Drugs

COUNTERPUNCH

– 28/03/2021

Traducción

del inglés: Arrezafe

Con

amenazas para la seguridad nacional, tales como inundaciones,

sequías, incendios forestales, contaminación del agua, aumento del

nivel del mar y pico del petróleo [1], la Fuerza Aérea y los

fabricantes de armamento nuclear podrían invertir sus esfuerzos “defensivos” en algo esencial aquí, en EEUU, como

construir, instalar, administrar y aumentar los sistemas de energía

eléctrica renovable (eólica y solar), en lugar de mantener sus 400

misiles balísticos intercontinentales Minuteman III y

preparar la construcción de su reemplazo, el astronómicamente

caro misil denominado Ground-Based Strategic Deterrent. Lo que de

verdad constituiría una auténtica disuasión contra amenazas reales

sería una “Iniciativa en Defensa del Clima”.

Pero

no. La “Coalición ICBM”

del Congreso, los fabricantes de misiles Lockheed

Martin, General

Electric, Northrup-Grumman,

Boeing y United

Technologies, contratistas, cientos de subcontratistas, sus

lobistas y departamentos de relaciones públicas, han urdido razones

inverosímiles y aterrorizantes para que se sufrague otro nuevo

sistema de misiles por un coste estimado en 264 mil millones de dólares. Desde

1955, la gravosa cadena de artefactos nucleares ha inventado razones

para justificar la fabricación de los misiles Atlas, los

Titán, los Minuteman I, II y III, e

incluso algunas docenas de los llamados Pacificadores.

La

propuesta de reemplazar los 400 misiles balísticos

intercontinentales terrestres actuales es tan poco consistente e

impopular que incluso organizaciones e individuos conservadores la

han condenado (la mayoría por razones equivocadas), entre ellas el

comité editorial de Bloomberg News, la Union of Concerned

Scientists, la Arms Control Association, Defense News,

el Bulletin of the Atomic Scientists, el exsecretario de

Defensa William Perry y un grupo de comandantes militares retirados.

Hace

seis años, el Bulletin se refirió al “significativo número

de estudios de ‘expertos’ que han aparecido en los últimos cinco

años sugiriendo que los misiles balísticos intercontinentales de la

tríada nuclear debería desactivarse”[2]. El general James

Cartwright, ex vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, presidió un

grupo de estudio (2012) cuyo informe final, confirmado por el

entonces senador y más tarde secretario de Defensa, Chuck Hagel,

decía entre otras cosas que: “No se ha presentado ningún

argumento sensato que respalde el uso de armas nucleares para

resolver ninguno de los principales problemas a los que nos

enfrentamos en el siglo XXI. De hecho, podría decirse que las armas

nucleares, lejos de ser una solución, se han convertido en una parte

añadida del problema”. En su web, el secretario Perry advierte

que los misiles balísticos intercontinentales “son simplemente

demasiado fácil de lanzar erróneamente y podrían ser causa

accidental de una guerra nuclear”, y añade que el sistema de

misiles balísticos intercontinentales es “desestabilizador, en

el sentido de que induce a un ataque del contrario”.

Todos

estos críticos señalan los mismos fallos y riesgos fundamentales de

los misiles balísticos intercontinentales: son superfluos;

convierten sus asentamientos en cinco Estados en zonas de sacrificio

nacional y robotizan a los militares a su cargo, presionándolos para

que disparen “al advertir”, sin poder saber si la

advertencia es correcta o si por el contrario es producto de errores

informáticos.

¡Ni

menciones las drogas!

Aún

así, las principales críticas al nuevo programa de misiles ignoran

los escándalos que han sacudido a la Fuerza Aérea de EEUU durante

los últimos 15 años[3], escándalos que han provocado cientos de

degradaciones, despidos, consejos de guerra y retiros forzosos.

Oficiales, de las 9.600 personas encargadas del sistema de misiles

Minuteman III, han sido castigados por agresiones sexuales,

abuso conyugal, tráfico de drogas, violación de las reglas de

seguridad, fallos y/o trampas en los exámenes, dormir en los

controles e incluso volar ilegalmente con misiles de crucero armados.

En 2014, la Associated

Press, en referencia al personal a cargo de las instalaciones,

señaló “un laxo sentido del deber”, “increíbles

fallos de disciplina, entrenamiento, moral, seguridad, mando”, y

“una fuerza decrépita encargada de los misiles Minuteman III

a la que pocos pilotos quieren unirse y aún menos contemplarlo como

destino para mejorar sus carreras”[4].

Las

instalaciones de misiles son contempladas por aquellos destinados en

ellas como un callejón sin salida profesional, plagado de años de

aislamiento, aburrimiento en zonas rurales y amenazas de alto nivel

sobre su posible desaparición. Al carecer de una misión, más allá

de sentarse en atenta espera o ensayar simulacros del fin del mundo,

eclipsados por la promoción y elogios dedicados a sus colegas en las

zonas de guerra en Irak, Afganistán, Siria y otros lugares, los

equipos de misiles pueden sentirse menospreciados. La variedad y

profundidad de los escándalos del personal destinado a las

instalaciones de misiles así parece confirmarlo.

En

2007, en la base aérea de Minot,

Dakota del Norte, tres coroneles, un teniente coronel y un nutrido

numero de personal de nivel secundario, fueron degradados o

despedidos tras permitir la peligrosa carga y transporte aéreo a

través del país de seis misiles Cruise nucleares[5]. Dichos

misiles, cada uno con hasta diez veces la potencia de la bomba de

Hiroshima[6], volaron 1.542 millas desde Minot a la base aérea de

Barksdale,

Louisiana, área de entrenamiento asignada por EEUU para sus guerras

en Oriente Medio y base operativa de bombarderos 44 B -52s.

En

2008, tres de los cuatro militares de servicio en el centro de

lanzamiento de misiles de Minot se

durmieron estando a los controles de un dispositivo que contiene

los códigos de lanzamiento. Las reglas requieren que al menos dos

miembros del equipo permanezcan despiertos en alerta. Inmediatamente

se les prohibió el acceso y luego se les dio de baja del

servicio[7].

En

octubre de 2010, en la base aérea de FE

Warren, Wyoming, un error informático dejó fuera de servicio

cincuenta misiles Minuteman “durante más de una hora”.

Cinco centros de control de lanzamiento perdieron todo contacto con

los cincuenta misiles Minuteman III que normalmente controlan.

De manera involuntaria, la respuesta dada por la Fuerza Aérea a

estos apagones vino a corroborar el estado obsoleto e inútil del

sistema de misiles. Dirk Jameson, teniente general retirado de la

Fuerza Aérea, declaró a la prensa que el apagón electrónico “no

tenía relación directa con las capacidades reales de nuestras

fuerzas nucleares”.

En

2013, personal de las instalaciones, dos en la base de Minot y dos en

la de Malmstrom,

Montana, fueron reprendidos por dejar abiertas las puertas blindadas

del centro de control de lanzamiento de misiles, violando así los

estrictos protocolos. El técnico Bruce Blair señaló que dichas

aperturas permitirían a potenciales saboteadores acceder a los

códigos secretos de lanzamiento. Claro está, los errores se

atribuyeron a la desidia del personal encargado.

En

2014, en Malmstrom, dos miembros del equipo de lanzamiento de misiles

fueron acusados

de manejar un sistema ilegal de distribución

de narcóticos en seis bases de la Fuerza Aérea, presuntamente

contactando con otras once, tres de las cuales formaban parte del

control de lanzamiento. Según un informe de 268 páginas del

teniente general James Holmes, los mensajes mencionaban “uso

específico de drogas ilegales… [incluidas] drogas sintéticas,

éxtasis y anfetaminas”.

Por

otra parte, la investigación del general Holmes descubrió trampas

generalizadas en los exámenes por parte del personal encargado del

procedimiento de lanzamiento. En consecuencia, un total de 92

miembros del ala 341 de misiles de Malmstrom fueron suspendidos,

descalificados y excluidos de sus puestos. En Malmstrom, un total de

nueve coroneles y tenientes coroneles, casi toda la cadena de mando,

fueron destituidos por no haber detectado tan masivo engaño.

Malditos

fabricantes de torpedos

¿Cómo

sobrevive el ICBMS a la corrupción, los accidentes, las “turbadoras

averías” y las condenas de alto nivel? Una respuesta está en un

informe del 9 de febrero de William Hartung, del Center for

International Policy, titulado “Dentro del lobby del

ICBM: ¿Intereses especiales o interés nacional?” Hartung

detalla las enormes sumas derrochadas por los contratistas de armas

en el cabildeo y las contribuciones de campaña para comprar votos de

los legisladores en los estados que albergan los misiles, las bases

aéreas o a los propios contratistas (Montana, Dakota del Norte,

Colorado, Nebraska y Wyoming), a pesar de que, como señala el

informe, “no hay ninguna razón militarmente sólida para

desarrollar un nuevo misil balístico intercontinental”. El

informe señala que, desde 2012, Northrop Grumman y sus principales

subcontratistas han entregado 1.200 millones de dólares a los

actuales miembros de la coalición pro misiles del Senado y 1500 más

a miembros de comités del Congreso, claves para determinar la

cuantía del gasto. Además, los once principales contratistas que

trabajan en el desarrollo del nuevo misil gastaron más de 119

millones en cabildeo en 2019 y 2020, y emplearon a 410 lobistas.

¿Cómo

es posible que la industria de las armas destruya o compre todo

cuanto se interpone en su camino, ya sea por motivos políticos,

pragmáticos o de límites presupuestarios? Parte de la respuesta

está en la definición que el propio Mussolini dio del fascismo como

fusión del poder estatal y corporativo, y en la advertencia que

Eisenhower hiciera contra el mismo.

