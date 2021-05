May 18, 2021

El r茅gimen de EEUU no cuenta con las condiciones internacionales o nacionales propiciatorias para legitimar un ataque a escala en Am茅rica Latina, sea invasi贸n o guerra abierta

Peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento. Lo dice el historiador brit谩nico Peter Brown y del otro lado del Atl谩ntico, en el hotel Biltmore de Miami, piden considerar la invasi贸n a Cuba.

Del contexto donde tal demanda se hizo ya habl贸 Jos茅 Steinsleger (https://lahaine.org/cW3M), al rese帽ar el aquelarre derechista organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID), de Florida. Sin embargo, quiero detenerme en las palabras del orador a quien Pepe describe inmejorablemente como legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno, porque la frase es una joya del resentimiento en un ambiente donde Carlos Alberto Montaner es cualquier cosa menos un bicho raro.

A Cuba hay que darle un ultim谩tum鈥 Pudiera acudirse al Tratado Interamericano de Asistencia Rec铆proca (TIAR), como hizo Lyndon B. Johnson, en 1965, antes de invadir Rep煤blica Dominicana. Quiz谩s basten la amenaza de la invasi贸n o la destrucci贸n del aparato militar鈥 Es inc贸modo pensar que pudiera recurrirse a la fuerza, pero tal vez no quede m谩s remedio, afirma Montaner, tropezando con las palabras.

Es como si lo hubieran sacado a los apurones del remake de una reuni贸n de la OEA de hace 60 a帽os. Con sus alaridos, sus pesadillas de gur煤, en medio de la noche grita: 隆TIAR, invasi贸n, ultim谩tum! Huelga abundar en la ficci贸n de la c茅lebre pel铆cula Apocalypse Now, pero la frase de Robert Duvall me gusta el olor del napalm en la ma帽ana viene al pelo cuando alguien imagina el regreso de tal escenario, cuyo n煤cleo central es una repudiable cobard铆a: pasarse la vida proyectando invasiones y declarar tan tranquilamente que es inc贸modo recurrir a la fuerza.

El TIAR, de 1947, suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones americanas. Es decir, se puede crear una coalici贸n militar, darle unas pataditas a la OEA para que haga el trabajo sucio e invadir al enemigo de 煤ltima hora del gobierno de EEUU. Johnson invoc贸 este mecanismo contra Rep煤blica Dominicana 鈥損ara evitar una segunda Cuba鈥 y arrastr贸 a esta aventura b茅lica a las dictaduras de Brasil, Nicaragua, Honduras y Paraguay.

Pero Washington no cuenta con las condiciones internacionales o nacionales propiciatorias para legitimar un ataque a escala en Am茅rica Latina, sea invasi贸n o guerra abierta. Montaner, que pon铆a bombas en tiendas y cines de La Habana, lo sabe perfectamente, aunque tambi茅n conoce que esto no anula ni impide los accidentes que puedan precipitar una situaci贸n b茅lica o un pretexto para que la CIA arme la arquitectura de la soluci贸n final, como en la Guatemala de Arbenz, el Brasil de Jo茫o Goulart, el Chile de Salvador Allende y en tantos otros lugares. De hecho, cuando no tienen de d贸nde sacar los opositores leales retuercen la historia hasta lo inimaginable, como hizo Trump con la f谩bula de que Cuba ten铆a un arma s贸nica con la que atacaba selectivamente a diplom谩ticos estadunidenses, algo imposible seg煤n las leyes de la f铆sica.

Pero en esto de invasiones e inventos delirantes no hay nada nuevo bajo el sol. 驴Habr谩 reactivado la CIA la divisi贸n c铆vico-militar llamada Project Blue Book? Aquel secret铆simo 贸rgano marcial, la madre de las fake news actuales, investigaba casi en simult谩neo a sovi茅ticos y a alien铆genas en plena guerra fr铆a.

Un sorprendente informe de la CIA, filtrado d茅cadas despu茅s, reconoc铆a que el gobierno estadunidense hab铆a mentido cuando invent贸 excusas falsas para explicar los casos de avistamientos de ovnis, a sabiendas de que se trataba de aviones esp铆as. La Fuerza A茅rea hizo declaraciones p煤blicas falsas y enga帽osas para acallar el miedo y proteger un proyecto de seguridad nacional altamente sensible, afirma el documento titulado El papel de la CIA en el estudio de los ovnis 1947-1990, que apareci贸 sin previo aviso en una p谩gina de Internet de la agencia de inteligencia.

El dato puede dar trigo a muchos te贸ricos de las conspiraciones, pero nos advierte que en la nueva guerra fr铆a se repiten libretos que tienen un gusto amargo y de cosa demasiado cocida y recocida en nuestros pa铆ses.

La fina Marguerite Yourcenar, hablando de la imagen de las ruinas antiguas, escribi贸 que el observarlas no desencadena una amplificaci贸n sobre la grandeza y la decadencia de los imperios y la inestabilidad de los asuntos humanos, sino una meditaci贸n sobre la duraci贸n de las cosas o su lento desgaste, sobre la opaca identidad del bloque que contin煤a en el interior del monumento su larga existencia de piedra.

Ella sab铆a que resistir es una ley de la f铆sica, como lo es para los latinoamericanos la pedagog铆a de la memoria y del nunca m谩s, donde hay sentimientos y resentimientos, unos que se agarran del viento con las u帽as 鈥揜ulfo dixit鈥 y otros que son los embajadores nost谩lgicos de Apocalypse Now. Estos 煤ltimos, como dir铆a el franc茅s de la pel铆cula, pelean por la nada m谩s grande de la Historia.

Cubadebate