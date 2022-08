El “futuro” de la pel铆cula Terminator 2 est谩 ambientado en la d茅cada de 2020. Si aplicamos sus predicciones al funcionamiento de un sitio web, honestamente, es muy precisa.

El tr谩fico de los bots moderno es pr谩cticamente indistinguible del tr谩fico humano y puede derribar cualquier servicio autohospedado, inundar cualquier formulario con comentarios no deseados y es un dolor de cabeza cr贸nico para casi cualquier operador de servicios web a peque帽a escala.

Son una parte importante en la eliminaci贸n de los foros web y un jarro de agua para cualquier tipo de creatividad o experimentaci贸n divertida en Internet.

Los 煤nicos que pueden sobrevivir al apocalipsis bot son los grandes servicios web. Tus reddits, facebook, twitter, tus comentarios en SaaS [software as service, suscripciones online] y discords. Tienen las econom铆as de escala para desarrollar contramedidas viables, contratar equipos de personas para trabajar en el problema a tiempo completo y tal vez al menos mantenerse al d铆a con los bots en constante evoluci贸n.

El resto se ve obligado a construir servicios web sin interactividad, o buscar refugio detr谩s de algo como Cloudflare, que discrimina configuraciones espec铆ficas del navegador y utiliza la reputaci贸n de IP para filtrar el tr谩fico de forma selectiva.

no hay forma de lidiar con ese tipo de tr谩fico, ni siquiera para rechazarlo . El motor de b煤squeda est谩 alojado en banda ancha residencial, est谩 alojado en una PC mejorada. Si Marginalia Search no usara Cloudflare, no podr铆a atender el tr谩fico. Ha habido m谩s de 15 consultas por segundo de bots. Simplemente. El motor de b煤squeda est谩 alojado en banda ancha residencial, est谩 alojado en una PC mejorada.

No puedo permitirme operar un centro de datos para atender un tr谩fico que ni siquiera es humano. Todo este tr谩fico de spam proviene de botnets con direcciones IP en todo el mundo. Decenas, tal vez cientos de miles de direcciones IP, cada una con tasas de consulta relativamente modestas, por lo que la limitaci贸n de tasas afecta a todos.

La 煤nica opci贸n es enrutar todo el tr谩fico de b煤squeda a trav茅s de este incompleto servicio a terceros. Apesta en un sentido m谩s amplio porque empeora Internet, impulsa una mayor centralizaci贸n de cualquier tipo de servicio que ofrezca comunicaci贸n o interactividad, nos convierte a todos en inquilinos en lugar de propietarios de nuestra presencia en la web. Eso es exactamente lo contrario de lo que necesitamos.

La otra opci贸n ser铆a requerir el inicio de sesi贸n de los usuarios, que adem谩s de ser un inconveniente, no quiero saber qui茅n est谩 usando el buscador, pero si no s茅 qui茅n est谩 usando el buscador, no s茅 qui茅n est谩 abusando del buscador.

Cloudflare es el mal *menor* en este caso. No es justo, pero al menos permite que el servicio permanezca abierto y atienda el tr谩fico de una manera que al menos no moleste a todos los visitantes humanos todo el tiempo.

La puerta de enlace API es otra pu帽alada en esto, puede elegir entre una API p煤blica con un l铆mite de velocidad com煤n o revelar su identidad con una clave API (y sacrificar el anonimato).

Todas las otras alternativas, hasta donde llega mi conocimiento, apestan. Son prohibitivamente intrincadas o tonter铆as de microtransacci贸n de criptomoneda web3 que, si bien seguro que funcionar铆a, tambi茅n monetizan cada interacci贸n de una manera que es m谩s dist贸pica que el desquiciante apocalipsis robot.

Si alguien pudiera seguir adelante y encontrar una soluci贸n a este l铆o, ser铆a genial, porque est谩 sofocando Internet por completo y es doloroso pensar en todos los peque帽os y maravillosos proyectos que se cancelan o abandonan cuando se enfrentan a la realidad de tener que lidiar con un ecosistema digital tan atrozmente hostil.