Hola, soy un estudiante con inter茅s en la sociolog铆a, la historia y la filosof铆a y me gustar铆a compartir el ap茅ndice de un trabajo reciente sobre el cambio social. Por si a alguien le puede parecer interesante, gracias.

Durante los siglos pasados muchos fil贸sofos aparte de la corriente socialista, ha expresado el valor de la lucha de clases en el desarrollo social, desde Maquiavelo,Vico, Rousseu, Adam Smith etc. As铆 en el mismo recorrido de la historia se muestra el hilo que recorre la lucha de clases en el transcurso de los siglos, desde la secessio plebis o la stasis, las guerras sociales y las guerras serviles en la Antig眉edad, las jacqueries y revueltas campesinas en la Edad Media, hasta todos los conflictos surgidos desde el inicio del capital. Pero centr谩ndonos en el desarrollo del concepto dentro marxismo y el anarquismo es donde la lucha de clases toma su significado m谩s pr谩ctico y conciso en la sociedad. As铆 pues entendemos la lucha de clases como el resultado de la lucha social, esto es debido a que en todos los modos de producci贸n, o sea en la forma en que se organiza econ贸micamente una sociedad, se establecen unas determinas relaciones de producci贸n, diferenciando a los agentes sociales due帽os de los medios productivos y los agentes sociales encargados de hacer funcionar estos medios de producci贸n. Dentro de esta diferenciaci贸n establecida por los roles sociales que cada grupo ocupa, se forman unos antagonismos, u oposiciones que nacen de esta diferenciaci贸n, debido a que el grupo poseedor de los medios de producci贸n condensa la mayor parte del poder pol铆tico y econ贸mico, dejando una peque帽a parte al grupo despose铆do. As铆 pues la lucha de clases se establece como el catalizador de estas luchas por la organizaci贸n de la sociedad, por lo que la lucha de clases es algo que en toda sociedad tiene su relevancia y que tiene una funci贸n central en el desarrollo social.

Partiendo de lo anterior, al entender la historia y el desarrollo o cambio social expuesto en ella, no se debe caer en el error de entenderlo como algo vaci贸 o dado de por s铆, que llega en un determinado momento. Si no que para que el desarrollo social surja, este viene precedido de largos periodos hist贸ricos de lucha, de pulso, entre los actores sociales divergentes. Una lucha que acontece bajo la superficie, y que cuando se convierte en un movimiento social lo suficiente fuerte, florece en la superficie. Los hechos hist贸ricos o cambios sociales que se producen dentro de una sociedad no aparecen porque si, de un d铆a para otro, sino que est谩n mediados por los hechos sociales dentro de estas propias sociedades. La historia es pues un continuo de hechos sociales, de luchas sociales que no cesan, entre los diferentes actores sociales, con inter茅s opuestos. Por lo que aislar o separarlo un hecho social en concreto, para intentar juzgarlo o comprenderlo es un error. As铆 la acci贸n social que los agentes pol铆tico-sociales ejecutan, o sea la lucha de clases, expresada mediante el movimiento y la reivindicaci贸n social, es lo 煤nico que provoca el cambio en la sociedad, cuando esta lucha decae, tambi茅n los derechos y reivindicaciones tambi茅n decaen. Todo desarrollo social pues, no parte de la nada, sino que es la reacci贸n a otros fen贸menos adversos que se dan en el seno de la misma sociedad.

El progreso y la paz social en un sentido estricto, son una mera ilusi贸n de la socialdemocracia, nacida al mismo momento que la teor铆a de la evoluci贸n. Los cambios en la sociedad no suceden gradualmente por la mera superaci贸n de etapas hist贸ricas, y con ello la concepci贸n de considerar que es posible avanzar socialmente mediante la pol铆tica parlamentaria y el reformismo de ciertas partes del capital, que consigue solamente reformas sociales parciales en momentos de crisis, que se desvanecen una vez que el capital se reorganiza. Reformas sociales que solo afectan a una parte superficial del problema pero no su n煤cleo, y por ello mantienen intactas las relaciones sociales que fundamentan el orden social vigente. Los cambios sociales 煤nicamente son producto de la lucha social, de la praxis, donde en cada lugar y momento hist贸rico tiene su marco socio-cultural, y pol铆tico-econ贸mico, particular en el cual se desarrollan los movimientos sociales. As铆 entender el desarrollo de la sociedad como el resultado de la lucha de los actores pol铆tico-sociales opuestos, es parte central de la comprensi贸n dial茅ctica de la sociedad y, por tanto, entender que la lucha de los opuestos, la lucha de estos actores sociales y sus consecuencias, es parte central en los cambios de la sociedad es fundamental para entender su estructura. No se llega a ning煤n sitio sin la lucha de clases, sin la lucha de las personas por sus derechos y reivindicaciones, entonces todos los hechos acontecidos hasta el momento son resultado de estas luchas. Todo movimiento social con unas reivindicaciones pol铆tico-sociales, forma parte de una manera u otra, de la lucha de clases, as铆 se entiendo como todos los cambios sociales producidos en los 煤ltimos siglos, han sido posible mediante la acci贸n social. Solo mediante la lucha de clases se consigui贸 el sufragio universal, solo mediante el movimiento social de miles de trabajadores organizados se consigui贸 reivindicar una parte de sus derechos, solo mediante la lucha miles de mujeres organizados consiguieron reivindicar una parte de sus derechos, solo mediante la lucha de miles de afroamericanos consiguieron reivindicar una parte de sus derechos etc.

El 贸rgano pol铆tico-econ贸mico de la sociedad es un 贸rgano est谩tico, que implementa su supervivencia en el mantenimiento del orden establecido, y que solo cambia su posici贸n de ente inm贸vil socialmente, cuando los movimientos sociales alcanzan la suficiente relevancia como para obligar al cambio social y pol铆tico. Por consiguiente, el estado como ente pol铆tico no es mediador de ning煤n cambio social, pues no es nunca un ente neutral, que vaya a dar respuesta a los problemas o exigencias sociales. Si no que es un ente que dentro de la lucha de clases tiene como objetivo mantener el stato quo y la organizaci贸n social intactos. Es un ente que de dentro de unos determinados l铆mites se mueve de un lado a otro de la circunspecci贸n pol铆tica, que como mayor meta espera mantener la propiedad de los medios de producci贸n intactos, y, toda la organizaci贸n social que ello conlleva. Su nacimiento y el del capital est谩n 铆ntimamente ligados y por ello el estado acalla o simplemente deniega dar voz a los actores y mecanismos sociales que siguen fuera de su l贸gica, porque el estado como garante de la representaci贸n ciudadana, de la voluntad soberana del pueblo no existe. La pol铆tica burguesa o estado, nada m谩s representa los intereses pol铆tico -econ贸micos burgueses, estos grupos burocr谩tico-pol铆ticos son una propia subclase dentro de burgues铆a, esperando mantener su propio estatus, y tratando de mantener alejadas las posibilidades pol铆tico-sociales que cualquier movimiento social puede tener, para mantener la ficci贸n de presentarse como el 煤nico 贸rgano capaz de poder guiar a las personas hacia el bien com煤n y la organizaci贸n correcta. As铆 pues la pol铆tica burguesa, apresa la noci贸n organizativa de los actores sociales declar谩ndolos fuera de la ley y sin dominio sobre las decisiones de la sociedad, solo da voz y voto a los elementos que puede instaurar dentro de su l贸gica. Pero una vez estos movimientos sociales se hacen lo suficientemente fuertes, el estado los asimila a su mecanismo, arrebatando sus connotaciones revolucionarias y emancipadoras que han tenido hasta ese momento.

Para mantener vivo el desarrollo social es imprescindible mantener la lucha de clases con vigor, el cambio social solo viene precedido de una estructura social independiente y fuerte, con una organizaci贸n social basada en la democracia directa, la autogesti贸n y capaz de establecer luchas pol铆ticas contra la maquinaria estatal. Para ello es necesario la creaci贸n de una contracultura y un arte en los m谩rgenes y en los puntos de fuga del capital, apartados totalmente de los estamentos burgueses y sus intereses, una contracultura que surja para plasmar los intereses de las clases despose铆das, que surja de la necesidad y desde el lugar que se ocupa respecto a las relaciones sociales de producci贸n. Apart谩ndose de las costumbres y l贸gicas dominantes, o sea de todo el constructo cultural surgido desde la superestructura burguesa. En definitiva una cultura proletaria que contravenga la hegemon铆a cultural dominante, donde se creen lugares en que sea posible establecer una nueva producci贸n del espacio determinada por el propio proceso y movimiento social. Algo parecido a todos los movimientos culturales de la d茅cada de 1960. Solo a partir de la creaci贸n de una cultura fuera de la reproducci贸n social del orden ser谩 posible conseguir una consciencia social sobre los proletarios lo suficiente fuerte como para conseguir que 鈥渓a emancipaci贸n de los trabajadores ser谩 obra de los trabajadores mismo o no ser谩鈥.

As铆 mirar la historia es mirar el desarrollo social, su avance y retroceso, este eco hist贸rico, estas im谩genes de las luchas en el pasado, son la reivindicaci贸n de las mismas luchas pasadas que tiene que guiar el camino del futuro, y mostrar como solo mediante la acci贸n social, mediante la praxis es posible el cambio social. Este proceso de desarrollo social es posible por estas luchas del pasado, donde mediante el esfuerzo, el sufrimiento, las reivindicaciones y las derrotas de las personas anteriores es posible vislumbrar el presente. La historia y el desarrollo social por lo tanto no es algo escrito o dictaminado de antemano por procesos hist贸rico-productivos, sino que es el resultado de la lucha clases y de la utilizaci贸n hist贸rico-social de los medios productivos. La historia est谩 abierta y el propio capitalismo no es m谩s que una etapa hist贸rica del desarrollo social, un modo de producci贸n, al igual que antes de esta era el feudalismo, que sucumbi贸 ante el surgimiento de una nueva clase social, o sea, la burgues铆a que emprendi贸 una lucha social contra el clero y la nobleza, para establecerse como clase dominante. Cambiando las relaciones sociales a partir de la transformaci贸n de la fuerza de trabajo en mercanc铆a, a diferencia del feudalismo donde las relaciones sociales estaban marcadas con relaci贸n a la propiedad feudal de la tierra mediante estas causas.

La sociedad y por ende el estado acepta un determinado paradigma, que se convierte en lo dominante para una determinada sociedad, considerando lo que queda fuera de este marco conceptual como algo inviable.Todos los grandes cambios de las etapas hist贸ricas y modos de producci贸n anteriores han llegado de grandes transformaciones acaecidas por la acumulaci贸n tanto de movimientos end贸genos (la lucha de clases y el desarrollo de los medios productivos) como de movimientos ex贸genos (fen贸menos ambientales). Que por lo tanto han causado el tanto el cambio de los modos de producci贸n, las relaciones sociales y la forma de producir cultura.

Al igual que Benjamin cita a Nietzsche en la tesis XII en 鈥淪obre el concepto de historia鈥, 鈥淣ecesitamos la historia, pero la necesitamos de otra manera a como la necesita el holgaz谩n mimado en los jardines del saber鈥. Reivindicar la historia no es reivindicar, un papel roto y pasado, si no reivindicar la lucha del pasado para emprender la lucha del presente.

Sergi B.

