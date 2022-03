–

De parte de El Topo March 13, 2022 75 puntos de vista

MAPA, nuestro peri贸dico hermano portugu茅s, nos ha regalado para este n煤mero un art铆culo sobre la transformaci贸n del paisaje agr铆cola en el Algarve remont谩ndose varias d茅cadas atr谩s: industrializaci贸n, p茅rdida de biodiversidad y saberes tradicionales, explotaci贸n de migrantes. Una problem谩tica similar a la de Andaluc铆a. Un texto que merece la pena leer en su idioma original.

Entre as p谩ginas do Topo Tabernario na Andaluzia e do jornal MAPA em Portugal h谩 esbo莽os de uma paisagem em comum. Compartimos e falamos de territ贸rios a sul. Talvez seja essa a melhor forma de designar uma geografia cujas fronteiras s茫o artificialismos quando olhamos as hist贸rias comuns que se repetem de um e do outro lado do rio Guadiana e mais al茅m.

I

Nesta nossa margem e neste nosso Sul, uma acelerada transforma莽茫o da paisagem agr铆cola alentejana tem vindo a ocorrer nestas duas 煤ltimas d茅cadas atrav茅s da imposi莽茫o de um novo paradigma socioecon贸mico, que ficou conhecido na regi茫o pela importa莽茫o do modelo do 芦olival espanhol禄 intensivo e superintenso. A nova paisagem agr铆cola prometida pelos mais de 120.000 hectares de regadio do Alqueva, o maior lago artificial da Europa, ficou reduzida 脿 expans茫o agroindustrial das monoculturas de olivais e amendoais no interior alentejano do Baixo Alentejo. Ao mesmo tempo que no litoral proliferam os mares de pl谩stico das estufas de frutos vermelhos. Com a promessa do desenvolvimento, veio a degrada莽茫o sem precedentes da paisagem, a polui莽茫o de recursos naturais e o contexto da moderna neo-escravatura capitalista que afeta milhares de trabalhadores migrantes que laboram nos campos do Sul.

Nestas transforma莽玫es, que v锚m de longe, o campon锚s morreu. A tecnologia celebra a agricultura dita de precis茫o e 芦inteligente禄 que, em nome de safras hist贸ricas como ser谩 este ano o olival, finta reiteradamente os ciclos ecol贸gicos e a racionalidade futura de um territ贸rio, para que, com mais 谩gua, cubra de verde um deserto hipotecado pela crescente degrada莽茫o dos solos. Os saberes geracionais do campon锚s na sua rela莽茫o equilibrada e de escala compat铆vel com a natureza s茫o uma imagem do passado. Triunfa o agricultor modernizado tecnologicamente e subvencionado. E mesmo os rostos dos grandes senhores terratenentes desaparecem sob o manto sem rosto e nem rasto do capital financeiro que hoje comanda a agricultura.

A permissividade instalada para a explora莽茫o industrial da paisagem comporta consequ锚ncias ambientais e sociais insepar谩veis. Porque as quest玫es ambientais da terra 鈥 degrada莽茫o dos solos, dos recursos h铆dricos, perda de biodiversidade, etc. 鈥 n茫o podem ser separadas, como processos de luta e resist锚ncia, das quest玫es sociais da terra: a posse da terra, quem nela manda e quem e como a trabalha.

Levanta-se, em primeiro lugar, uma inquieta莽茫o: o desencontro entre os migrantes explorados nos campos e nas estufas e as gera莽玫es das fam铆lias das vilas e dos lugares do nosso Sul em comum. Um muro de indiferen莽a num territ贸rio que vive silenciosamente uma tens茫o social fracturante. E, pior, que quando se manifesta se afunda no preconceito racista e na emerg锚ncia de um conservadorismo rural fascista. Em resposta e ao inv茅s, resta questionar e lutar pela solidariedade entre quem habita e persiste hoje nos territ贸rios esvaziados de gente e os migrantes sem nome do Hindust茫o, do Leste europeu, da 脕frica subsariana e do Norte de 脕frica. A hist贸ria, neste campo, 茅 sempre um auxiliar precioso com vista ao resgate de uma outra vida poss铆vel.

II

A hist贸ria pode recuar ao dia de ontem. No passado dia 11 de dezembro foram resgatados, numa embarca莽茫o 脿 deriva a 55 milhas n谩uticas da costa algarvia, 37 pessoas. Ao Algarve chegaram por mar 137 migrantes desde dezembro de 2019. Vieram de Marrocos, em fr谩geis embarca莽玫es de madeira, atingindo uma porta de entrada que dizem ser para Espanha. Mas a hist贸ria obriga necessariamente a recuar mais atr谩s, ao tempo em que 茅ramos n贸s 鈥 gentes deste Sul em comum 鈥 a arriscar a vida noutros barcos. O percurso era ent茫o o inverso.

H谩 que recuar aos anos 1930 para depararmos com relatos de d茅beis barcos repletos de migrantes a atravessar o estreito. Da Europa para 脕frica. Encontramo-los nos arquivos poeirentos trazidos 脿 luz pela tese de 2012 de Maria do Livramento Dias (Emigra莽茫o Clandestina durante o Estado Novo. O fluxo migrat贸rio ilegal do sotavento do Algarve para Marrocos); e ainda na ocultada mem贸ria oral de muitos algarvios. Uma mem贸ria que fala dos seus pais e av贸s e de uma 芦migra莽茫o clandestina禄 secularmente enraizada nas rela莽玫es do Algarve com a Andaluzia e Marrocos. Regi玫es por onde circulavam regularmente, em busca de trabalho, para os campos agr铆colas e a faina piscat贸ria da Andaluzia, ou atra铆dos para Marrocos para os sectores piscat贸rio, conserveiro e da constru莽茫o civil. O movimento com destino a Casablanca, Rabat, Quenitra, T芒nger e Fez, ent茫o sob o protectorado colonial franc锚s, alimentava os trabalhos tempor谩rios em arma莽玫es de atum e em f谩bricas de conservas de peixe.

Aqui chegados, talvez seja mais f谩cil entender e situar a inquieta莽茫o que 茅 urgente declarar perante o desencontro entre os migrantes explorados nestes campos do Sul e as gera莽玫es herdeiras dos migrantes peninsulares que arriscaram as suas vidas no Estreito. A inquieta莽茫o pela perda de solidariedades e desse saber do 芦ontem fomos n贸s, hoje s茫o eles禄.

A inquieta莽茫o pela perda de uma paisagem n茫o se cinge, por tudo isto, ao mero elencar das perdas irrevers铆veis dos nossos recursos naturais e, consequentemente, das futuras possibilidades de vida postas em risco pelas monoculturas extrativistas dos nossos territ贸rios em comum. A inquieta莽茫o pela perda de uma paisagem 茅 tamb茅m a inquieta莽茫o pela perda da mem贸ria transmiss铆vel dos nossos pais e av贸s. Pela perda dos la莽os, feitos de gente, de rela莽玫es e cumplicidades, forjados entre c谩 e l谩 do Estreito. E aqui mesmo 脿 nossa beira, neste nosso Sul em comum, entre as duas margens do Guadiana.