–

De parte de CNT-AIT Granada November 3, 2022 211 puntos de vista

Desde CNT-AIT Granada hemos acordado apoyar al colectivo LGTBI+ y en concreto a las personas trans, que han convocado una manifestaci贸n este viernes 4 de Noviembre a las 18:30 horas en los Jardines del Triunfo hacia la Plaza del Carmen, para denunciar las maniobras desde el gobierno para congelar la Ley Trans que se necesita para proteger al colectivo de numerosos abusos que se cometen al amparo de la ignorancia y pasividad, bien descritos en el manifiesto que se ha publicado para el evento, que dice as铆:

“El PSOE ha vuelto a prorrogar el plazo de enmiendas de la “Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garant铆a de los derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI)鈥, bloqueando as铆 por sexta vez la tramitaci贸n de la ley. Dentro del PSOE, un sector busca que sigamos en el lugar que piensa que nos corresponde: en los m谩rgenes.



Necesitamos que la sociedad sea consciente del sufrimiento que est谩 provocando a las personas trans y al colectivo LGBTI+ en general, y se lo hagan saber en las pr贸ximas elecciones municipales. No podemos permitir que el PSOE siga usando la imagen del colectivo LGBTI+ para sus campa帽as pol铆ticas para luego abandonarnos y despreciarnos.



Llevamos esperando desde el 2017, momento en el que el PSOE registr贸 en el Congreso una proposici贸n de ley que pretend铆a reformar la actual 鈥淟ey 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificaci贸n registral de la menci贸n relativa al sexo de las personas鈥. Desde el 2017 ha habido otras dos proposiciones de ley y un borrador presentado por el Ministerio de Igualdad, y tras todo un per铆odo de conflictos que nos ha llevado a la tramitaci贸n de la ley actual, seguimos con la obsoleta ley de 2007, sin un texto a nivel estatal que garantice eficazmente los derechos que reclamamos.



No olvidamos que la ley que se est谩 tramitando es una ley cercenada, la fusi贸n en una de las dos que iban a ser en principio: la 鈥淟ey para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans鈥 y la 鈥淟ey para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminaci贸n por raz贸n de orientaci贸n sexual, identidad de g茅nero, expresi贸n de g茅nero o caracter铆sticas sexuales鈥.

Seguimos reclamando como derechos y garant铆as b谩sicas del colectivo trans los siguientes puntos:

1. La despatologizaci贸n legal y social de las personas trans: que nunca se nos trate a las personas trans como enfermas. No queremos ver en nuestros informes cl铆nicos la patolog铆a 鈥渄isforia de g茅nero鈥.

2. Contemplar legalmente la autodeterminaci贸n de g茅nero: que se garantice la libre autodeterminaci贸n de la identidad de g茅nero sin tutelajes externos, asegurando que las personas trans seamos tratadas conforme a nuestra identidad.

3. Reconocimiento de las personas no binarias: inclusi贸n por ley de su existencia y la realidad no binaria, asegurando el respeto a la pluralidad de identidades.

4. Reconocimiento de la identidad de g茅nero de los menores de edad: toda la infancia y adolescencia tiene derecho a ser tratada conforme a su identidad, a recibir apoyo y medidas de protecci贸n.

5. Acabar con la discriminaci贸n legal hacia personas extranjeras o ap谩tridas trans: se debe garantizar la identidad de las personas trans migrantes que se encuentren en Espa帽a, con independencia de su situaci贸n administrativa, en las mismas condiciones que a las personas de nacionalidad espa帽ola.

6. Defensa de la Sanidad P煤blica: inversi贸n p煤blica para tener una sanidad p煤blica, universal, gratuita y de calidad que no posponga, retrase o limite el acceso a la asistencia sanitaria de cualquier tipo. La clase trabajadora es la que sufre estas consecuencias ya que, quien puede permit铆rselo acude a las cl铆nicas privadas.

7. Atenci贸n especializada: formaci贸n y sensibilizaci贸n tanto del personal sanitario como de los profesionales en psicolog铆a.

Por todo esto, desde Granada Visible convocamos una manifestaci贸n para el 4 de noviembre a las 18:30 desde Jardines del Triunfo como repulsa a las actuaciones del PSOE. Salimos a las calles por los a帽os de violencia que ha ejercido sobre las personas trans; porque cada d铆a sin una ley estatal acorde a las necesidades del colectivo LGBTI+ es violencia; porque las campa帽as de desinformaci贸n y odio diarias sobre nuestras vidas es violencia; porque el PSOE se ha situado del lado de PP y VOX como altavoces del discurso de odio hacia las personas trans.



Pedimos vuestra adhesi贸n y apoyo en estos dif铆ciles momentos, adem谩s de vuestra presencia p煤blica en dicha manifestaci贸n.”