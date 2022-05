–

De parte de La Corda May 19, 2022 171 puntos de vista

Manuel Noguera, “Lolo”, nos hace llegar las cartas de sus compañeros del módulo 3 de Lledoners. A Lolo lo cundaron de Lledoners a Más d’Enric a principios de este año, pero recientemente lo han trasladado a Puig de les Basses. Algunas recordaréis que ya nos contó que había denunciado que el agosto pasado los carceleros entraron en su celda sin su presencia aprovechando que estaba unos días en aislamiento y se la destrozaron completamente. En estas cartas varios compañeros afirman ser testigos de este hecho, y denuncian no solo este si no otros muchos abusos de poder de los funcionarios y la institución penitenciaria en C.P. Lledoners.

Yo, David López con CIC-1552, Testigo presencial el día 17-8-21, vi en que estado habían dejado la celda 41 del M-R-3, estaba en unas condiciones desastrosas, que una persona que viene del DERT se encuentre su ropa y demás cosas personales destrozadas sin haber estado presente en el cacheo. Yo me ofrecí voluntario para recoger su ropa, y solo me dejaron coger una planta, y también soy testigo de los botes de cremas, champús y varias cosas que le tiraron. Fue un registro cobarde y sin haber nadie presente, solo los funcionarios, y así se lo hice saber a ellos, con todo esto les digo que no encuentro una explicación para la barbaridad que han cometido.

Jonathan Espinacs Escudero. CIC: 5307. Soy testigo de como a mi compañero Manuel Noguera Mazuecos el día que se lo llevaron al Dert se le entró a la celda sin estar presente, vulnerando así todos sus derechos como persona primeramente y recluso de la institución. Le dejaron la celda patas arriba, todo mezclado y con el calor los productos perecederos mezclados entre la ropa, más comida y los productos de higiene, como ya hace mención en su escrito.

Yo, Alberto Safont Gonzalez, con CIC 4966, denuncio por maltrato psicológico al jefe de módulo de los vis a vis. Por trato vejatorio y por hacer servir su rango. Por tratos vejatorios en un vis a vis, me maltrató, abusó de su poder dando a entender que llevaba droga en mi cuerpo. Me ataron y me tuve que cagar y mear encima, durante 12 horas atado me llevaron a hacerme radiografías a Manresa, donde pudieron ver que no llevaba nada. Cada vez que voy a comunicaciones me provoca. Y encima a mi compañero de la celda 41 se la reventaron sin estar presente él. Miré por la mirilla y lo destrozaron con mala intención.

Yo, Isidro, 5097, alias “el Powky”, denuncio todos los malos tratos que algunos compañeros sufrimos en este centro. Maltrato psicológico por parte de algunos funcionarios y de la junta de tratamiento en Lledoners.

José Muñóz Aranda. NIF 2001017149. CIC 14359. Cuyos demás datos constan en mi historial penitenciario. Motivos: Vínculo familiar. Desarraigo familiar. Que desde que estoy en este centro, actualmente 2 años, he comunicado vía comunicación oral, via comunicación familiar, en 5 ocasiones en el transcurso de este tiempo. Que desde que estoy aquí, si en 2 años no tengo arraigo con ninguna de mis dos hijas, que mi relación con ellas y debido a esta cuestión, desarraigo, es nula.

Yo, Yussed Serrano Sibari con CIC 3278, vengo a denunciar a la junta de tratamiento, en especial a la jurista, a la cuál ya le cursé escrito de queja por su “falta de tacto”, su manera de chantajearme que si en vez de 15€ (que obra ante mi el compromiso de pago de la RC) “si en vez de 15€ no pagas 30€/mensuales, te tumbaré todos los permisos que vengan”. Por tales y más motivos como que se aprobarían los permisos para el 1er trimestre del 21, después que sí al 2º trimestre, después que tenía que realizar el programa que me faltaba DEVI (hecho y acabado), y ahora quieren que les firme un PIT y que me los aprobarán en el 4º trimestre, y además teniendo que realizar un programa que ahora, cuando llevo más de la mitad de mi condena, se les ocurre que debo hacer. Por todo ello me he visto obligado a solicitar mi conducción.

Hola hermano Lolo. Lo primero gracias por todo. Mi nombre: Mesbahi El Bhiti Achraf. CIC 15230. NIS 2007004636. Llevo 10 meses sin comunicar con mi familia. Estoy condenado. Tengo mi hermana, vive en Mollet del Valles. Mi familia no puede venir a este centro porque tuve un hermano que estava aquí en enfermeria y falleció el 26/08/2019. Antes mi madre venía siempre a comunicar vis a vis. Aquí ahora no puede venir a comunicar porque no puede ver este centro, por ese motivo solo pido la conducción a Quatre Camins para poder abrazar a mi familia. Está a 10 minutos (La Roca del Vallés). Por favor, yo también lo estoy pasando mal, cada vez que paso al lado de enfermería me bajan las lágrimas. Solo pido al Director del Centro o Dirección General que estoy sufriendo. Mi madre está mayor, perdí a mi padre y mi hermano estando preso. A veces ni duermo. Tengo miedo que le pase algo malo sin poder verla. El nombre de mi hermano fallecido es “Mesbahi El Bhiti Fouad” (2019). El nombre de mi padre fallecido es “Mesbahi El Bhiti Mustafa” (2013). Solo salgo al tanatorio para despedirme de ellos antes de bajarlos a enterrarlos en Marruecos. La trabajadora social ya ha hablado con mi hermana y me pidió que lo ponga en una instancia y se la he dado.

Si alguien desea contactar con el compañero, su dirección actual es:

Manuel Noguera Mazuecos

C.P. Puig de les Basses

Raval Disseminat, 53

17600, Figueres (Girona)